Lanzan libro póstumo de Ariel Elgueta sobre casos de relegamiento en Aysén

El texto, con entrevistas y fotografías, despliega 21 casos que fueron investigados y compilados, entre los que se encuentran las vivencias de los dirigentes Clodomiro Almeyda en Chile Chico y Mireya Baltra en Puerto Aysén.

Este jueves 30 de mayo se lanzó de manera póstuma en Coyhaique, el libro “Exilio y Relegaciones en Aysén. Conversaciones y Memoria” del extinto autor coyhaiquino Ariel Elgueta Velásquez.

Impreso por editorial LOM en Santiago y con 140 páginas, la obra presenta 21 testimonios y fotografías de personas que vivieron en carne propia el exilio y relegamiento en la Patagonia Aysén. El lanzamiento realizado en el salón Augusto Grosse, gracias al apoyo de la Seremi de Obras Públicas de Aysén, contó con el patrocinio de la Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique, y el financiamiento del 8% del FNDR del Gobierno Regional de Aysén y su Consejo.

Con la asistencia de un centenar de personas, la presentación de la obra estuvo a cargo de uno de los protagonistas del libro, Noel Neira Vera, quien enfatizó lo significativo del registro “más hoy cuando mucha gente niega los sucesos trágicos del 11 de septiembre, creo que el trabajo de Ariel adquiere una importancia, porque es un testimonio vivido por mucha gente que los mismos pobladores de Coyhaique conocen y que saben que no les van a contar falsedades. Es el relato de ellos, así que tiene una tremenda importancia y el trabajo de Ariel se suma a otro, que fue la obra de Salvador Allende en la Región de Aysén”.

Por su parte, Ariel Elgueta Henríquez, hijo del autor, recordó que a un mes de la partida de su padre “estamos contentos por el lanzamiento y el cierre de un libro que él estuvo escribiendo por mucho tiempo y varios años (…) era un deseo que tenía hace mucho tiempo de terminar este libro, contar estas historias. Y el libro ahora ya escapa de él, es un libro que le pertenece a la comunidad”.

También acompañó la presentación de los 21 relatos, María Erita Vera Vera, presidenta de la Agrupación de DDHH de Coyhaique, quien valoró que “es un trabajo muy importante que dejó nuestro compañero Ariel Elgueta, porque refleja una parte de la historia que sucedió en esta región, que fue un lugar donde llegaron muchos relegados de diferentes partes de Chile y también la historia de muchos ayseninos que se fueron forzados a salir de esta tierra hacia otros lugares o a otros países. Entonces, es una historia que no se conoce ni se habla mucho y, por lo tanto, este trabajo que ha sido de recopilación, de investigación, hoy llega a su término con este libro, pero hay más casos”.

Asimismo Ninón Neira, quien prologa el texto testimonial, comentó estar “orgullosa de las personas que ayudaron a la confección de este libro, orgullosa de mi gran amigo y querido Ariel. Éste es un trabajo que en realidad nunca deberíamos haberlo hecho, nunca debió pasar en nuestro país lo que se relata en este libro. Mi recuerdo y mis felicitaciones póstumas para Ariel”.

6 AÑOS DE TRABAJO

Durante el lanzamiento póstumo, se conoció un vídeo del fallecido sociólogo, militante socialista y dirigente político Ariel Elgueta Velásquez, en el cual reflexiona respecto del actual momento político del país y la importancia de rescatar el Socialismo como bandera de lucha en favor de las personas.

La idea del texto comenzó a gestarse en el año 2018 por el autor, recopilando antecedentes y documentos, para luego efectuar entrevistas que incluyeron a personajes políticos de la talla de Clodomiro Almeyda (PS), quien estuvo por la dictadura relegado en Chile Chico, en 1987, al igual que Mireya Baltra (PC), aunque en su caso a una permanencia forzada en Puerto Aysén, ambos por haber sido ministros de la Unidad Popular en el gobierno de Salvador Allende.

Tras el estallido social y los años de pandemia Ariel Elgueta presenta la idea a la Agrupación de DDHH de Coyhaique para que el libro sea financiado por el FNDR, respaldo que permitió concluir el trabajo, aunque Ariel falleció a mediados de abril, pocos días antes que el libro estuviera impreso.

El equipo de trabajo fue encabezado en las entrevistas por el propio autor, y en parte de ellas con la colaboración de Ricardo Chacón Olavarría y Jaime Peña Aedo; las hermanas Tania, Camila y Daniela Pérez Barría en las transcripciones; Verónica Venegas Quintana en el apoyo logístico, Claudio Díaz Peña en la edición general; y el diseño de la portada a cargo de Pia Molina Fuentes.

En el acto de lanzamiento póstumo, su hijo Ariel Elgueta Henríquez, leyó la biografía de su padre; y su compañera de vida en los últimos años Claudia Pérez Barría, adelantó parte de la introducción del libro dando cuenta de los objetivos y el trabajo que realizó el autor hasta el final de sus días.

“Me siento muy contenta, especialmente, por la cantidad de gente que tuvimos acá en el salón auditorio, que también sucedió con su velatorio, y significa que hay mucha gente que lo quiere. Ariel regó tanto amor y todo esto es retribuido, así que me siento muy feliz”, reconoció Claudia Pérez, también madre de Francisca Elgueta Pérez.

Marina Cid, viuda de Avelino Aránguiz Riquelme, otro de los casos que retrata el libro, dijo estar “muy agradecida y me alegro mucho que recuerden a mi viejito, ya que él no estuvo, yo lo estoy representando, es muy, muy valorable, porque cuando nosotros llegamos acá a la región, primero él y después me vine yo con mis hijos, todos chiquititos, nos recibió la familia Neira, don Ariel, el padre Bruno, y trataban de ayudar a Avelino para salir adelante”.

Finalmente, Walter Fritsch Kaufhold, Joaquín Real Hermosilla, Yasmina Molina en representación de Óscar Ángulo Matamala, Noel Neira Vera y la familia de Avelino Aránguiz Riquelme, recibieron ejemplares del libro de parte de Francisca Elgueta Pérez y Ariel Elgueta Henríquez, hijos del autor Ariel Elgueta Velásquez.