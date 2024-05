Fernanda Muñoz, del Centro de Rehabilitación: “Recibir a las personas con una sonrisa es fundamental”

En la última semana de la campaña de la XXª Jornada Solidaria, seguimos relevamos el trabajo que beneficia a quienes deben recibir terapias gratuitas desde la obra regional del Club de Leones de Coyhaique.

Fernanda Muñoz Runín es una de las primeras que llega muy temprano al Centro de Rehabilitación del Club de Leones de Coyhaique, para recibir a cada uno de los usuarios y usuarias, además de programar la ruta del minibús que todas las mañanas traslada a los niños, jóvenes y adultos que deben asistir a sus terapias

“Llegué al centro a trabajar en 2017 en el cargo de auxiliar, y después de un par de meses, don Hans el director me ofreció el puesto de secretariado, decidí aceptarlo y aquí estoy”, dice entusiasta Fernanda, con la energía positiva que le caracteriza y que sabe -muy bien- es fundamental para recibir a quienes por primera vez llegan a Baquedano 216 en Coyhaique.

Fernanda es coyhaiquina, y tras cursar la enseñanza media, ingresó a estudiar la carrera de Asistente Ejecutivo, y aunque no logró terminar en la educación superior y comenzó a trabajar, sus conocimientos le permitieron desempeñarse adecuadamente en su actual responsabilidad.

Repasa que ya son casi 8 años trabajando en esta obra de servicio regional, donde actualmente orienta a quienes llegan con sus interconsultas médicas, con un diagnóstico y que deben ir poco a poco, asumiendo su nueva rutina de terapias.

“Todos quienes llegan al Centro de Rehabilitación tiene alguna necesidad de recuperación, y muchas veces recibo papás, mamás, muy angustiados con su diagnóstico o de sus hijos, y la idea es orientarlos sobre la rehabilitación, les voy explicando un poco como es el centro, les presento al equipo, a los profesionales. También les explicó qué viene después, la entrevista con asistentes sociales, todo eso es en un ambiente muy familiar, y sonreír es fundamental, tener voluntad con la gente”, remarca Fernanda.

CREAR VÍNCULOS CON LOS USUARIOS

Tras la primera evaluación profesional, cada usuario tiene una atención planificada y una cantidad de horas semanales de acuerdo a su condición, momento en que ya hay menor ansiedad, con mayor tranquilidad y confianza en el proceso.

“Así, la gente finalmente siempre está contenta, con disposición, siempre agradeciendo la buena atención, porque desde ahí que recepciono a alguien, hasta todos los pasos que vienen después, nos preocupamos que sea una excelente atención”, explica.

En general -reconoce Fernanda- siempre hay mucho público en las dependencias, estimando que al día, en promedio, pueden llegar a atenderse unas 45 personas.

Y en ese ambiente “siempre hay muy ‘buena onda’ con los pacientes, siempre, siempre, con sus risas o nos llevan regalos. Hace muy poco estuve de cumpleaños y fue increíble, me llamaron varios pacientes por teléfono, y yo quedé muy sorprendida, fue muy lindo y gratificante para mí. Yo estaba feliz de recibir llamadas de gente que no me lo esperaba”.

Al mismo tiempo, enfatiza la recepcionista del Centro de Rehabilitación, lo más bonito y lo más difícil es crear un vínculo como bien familiar con los pacientes, ellos llegan a contar sus historias y son muy cariñosos, y es como convivir en una familia, pero luego de su recuperación se van o uno los deja de ver por distintos motivos, tras su rehabilitación”.

Respecto de la presenta Jornada Solidaria con 20 años de historia Fernanda invita a colaborar con la rehabilitación regional.

“Le diría a las personas que se acerquen al centro, que se acerquen a conocer, que vean el trabajo que se hace, es una muy linda labor que va en apoyo desde un niño prematuro hasta edad de adulto mayor, es un muy lindo trabajo y es una linda obra que beneficia a la gente, por lo que invito a todos a colaborar en esta importante Jornada Solidaria que se necesita seguir creciendo”, asegura.

Este sábado 4 de mayo, será el cierre de la presente campaña de la Jornada Solidaria, pudiendo aportar económicamente para la continuidad del Centro de Rehabilitación con transferencias o depósitos a la cuenta corriente Nº 64053334 del Banco BCI, a nombre de Club de Leones de Coyhaique, RUT 71.153.100-9.