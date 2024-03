Recetas para la democracia

Por Jorge Azócar

Desde Buenos Aires

En febrero se cumplieron 8 años de la visita de Anthony Bourdain a la Argentina, un cocinero que escribía libros, pero que un día probó con conducir un programa de televisión y se convirtió en un excepcional comunicador, ferviente defensor del periodismo Gonzo, realizó verdaderas obras de arte, captaba la esencia de las personas y mostraba no sólo las comidas y países que visitaba, evidenciaba también sus límites para comprender las distintas culturas que chocaban con su educación y creencias, y eso lo hacía valioso para todos.

Uno de los programas más conocidos de Bourdain, que aún se pueden ver gratuitamente en plataformas es “Partes Desconocidas”, ganador de un premio “Peabody” a la excelencia en televisión. Sin embargo, un capítulo que siempre me llamó la atención fue de su programa “Sin Reservas”, cuando viajó a Dinamarca.

En la secuencia televisiva, Bourdain plantea la excusa de conocer al chef del Restaurante Noma, considerado, hasta hoy, como uno de los mejores restaurantes del mundo, con 3 estrellas Michelin. Obviamente, Anthony se sintió enamorado de la cocina del Noma, de su método para innovar, de su zona de experimentación y cómo se toma en cuenta todas las sugerencias de los cocineros que trabajan allí.

Pero quizás lo más “jugoso”, interesante y desafiante del capítulo es cuando conoce una muestra de la sociedad danesa. Anthony Bourdain, un norteamericano nacido en Nueva York, criado en Nueva Jersey (EEUU) y de abuelos migrantes franceses, cuando viajó a Europa en su adolescencia y probó ostras, por primera vez, se enamoró perdidamente de la gastronomía, al menos, eso escribió en una autobiografía.

En Dinamarca, más precisamente en Copenhague, Anthony no podía creer que ese país es considerado la nación con los habitantes más felices del mundo, no concebía la idea que en un país donde “el gobierno se queda con más de la mitad de tu sueldo”, según sus propias palabras, las personas no solo eran igualmentedichosas, sino que se sentían los más afortunados del planeta.

El dueño del Noma, el chef René Redzepi, le dijo a Bourdain que en la clínica estatal nació su hijo y que al lado estaba el Rey de Dinamarca visitando a un familiar. Anthony le preguntó al chef, si no tenían privilegios por ser de la realeza. René le aclaró que en Dinamarca no existe ese concepto… Anthony estaba incrédulo ante esa situación… ¿Son comunistas acaso?… La carcajada fue instantánea inmediatamente. Le explicaron que existen más políticas estatales que distan de ser comunistas, simplemente, son más efectivas, sensibles y nunca dejan al ser humano solo.

Para un cocinero norteamericano fue demasiado. Y es que todos quienes vimos ese programa fuimos testigos de cómo la cabeza de Anthony Bourdain se desbloqueó y conoció algo más que el comunismo y el anticomunismo. Le explicaron sobre la “Ley de Jante”, la cual rige la cultura nórdica y, en especial, sociedades como Dinamarca y Noruega. El cocinero de la televisión mundial, aprendió realmente el sentido de comunidad. Anthony Bourdain lo había hecho de nuevo, compartió sus limitaciones y su evolución gracias a su sensibilidad, intuición y la voracidad de su curiosidad.

Anthony ya no está entre nosotros, se suicidó en junio de 2018 en una habitación de hotel en Francia, su salud mental estaba deteriorada, no pudo salir de una gran depresión.

Eso sí, nos dejó infinidad de lecciones sobre su visión occidental, testimonios de su enorme talento y sobre todo su enorme autocrítica, siempre con humor inteligente.