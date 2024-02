¿Quién es el huevo y quién la serpiente?

Por Jorge Azócar

Desde Buenos Aires

Quisiera contarles que en Buenos Aires estamos viviendo una nueva etapa con un Presidente “anarcocapitalista”, pero no… no puedo mentirles… estamos viendo más de lo mismo… Exactamente lo mismo que pasó en la década de los ’90, en la Argentina que desembocó en un caos institucional, económico, cultural en el año 2001. La sensación es de haber retrocedido 23 años. Argentina hoy esta sumergida en una nebulosa de incertidumbre que hace difícil vivir y trabajar. El consumo cayó a niveles que no se han visto antes. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME, por su sigla) afirmó que las ventas cayeron un 28,5%, sólo en en el primer mes de este 2024, y en el caso de las Farmacias cayeron un 45% y de Bebidas un 37,1%, repito, sólo en el primer mes del año.

Esto es solo un síntoma de lo que se viene, la inflación en enero llegó al 25% y ya tenemos más inflación que Venezuela.

Cada día se hace más difícil vivir en Argentina. Los defensores de este Gobierno tratan de defender lo indefendible. No veo luz al final de túnel, me encantaría ser optimista con respecto al futuro en Argentina, pero no puedo. Todo se va naturalizando, de a poco se va aceptando vivir mal. Eso es lo que espanta. Una de las películas mas notables del cine de Ingmar Bergman es “El Huevo de la Serpiente”, mostraba un país devastado por la hiperinflación, miedo, desencanto de los valores y de la clase política en general y sobre todo mostraba un líder mesiánico que prometía la salvación. El sueco Bergman tituló “El huevo de la Serpiente” a esta película, como una imagen de la preparación del mal, de lo que se estaba incubando. El odio, los límites de la intolerancia se traspasan y conocen nuevas ramificaciones. La película está ambientada en la Alemania de 1930.

Hoy en Argentina se perdió el dialogo, los jubilados y los trabajadores pierden su poder adquisitivo cada mes y los sueldos no aumentan. La pobreza en la mayor parte de la población está a la vuelta de la esquina. Hoy en Argentina, hay 5 millones de personas que comen una sola vez por día. Argentina es el país de la leche, de los granos e históricamente de la carne… Sin embargo, hoy en Argentina hay hambre.

El congreso de Argentina, mientras tanto, trata una ley llamada “Omnibus”, por lo larga que tiene condiciones, como mínimo extrañas, por ejemplo:

Quiere sacar la Ley de Glaciares para que la minera Barrick Gold pueda contaminar con arsénico para la extracción de Oro. (promete más trabajo hoy sacrificando el futuro).

Quiere sacar los precios controlados por el Estado, para liberar los precios y que el mercado se regule solo. (Los grandes supermercados felices)

Quiere sacar las trabas a los extranjeros, para que compren territorio en Argentina, hoy se protege a la Argentina, al sacar esta ley se beneficia a los extranjeros.

Quiere sacar las indemnizaciones a los trabajadores, para que los empleadores tengan la libertad de despedir a quien quieran, porque según los “Liberales”, esto hace que los empresarios tengan la seguridad para que vengan a invertir a Argentina.

«El huevo de la serpiente» (1977) es una película dirigida por Ingmar Bergman.

Así siguen los artículos, desregulando todo y terminando con controles para que el mercado se regule sólo. Que los límites no sean de las personas buscando el bien común, si no que los empresarios decidan todo.

Increíble pero real. Hay personas que de verdad piensan que esto va a terminar bien.

Nunca supieron, ni quieren saber, no investigaron, ni siquiera se dan cuenta que, todos los países desarrollados que pertenecen a los llamados del primer mundo, son los que tienen el Estado fuerte y regulador.

Argentina va hacia la dirección contraria. Argentina quiere achicar el Estado a su mínima expresión.

“Cualquiera puede ver el futuro, es como un huevo de serpiente. A través de la fina membrana se puede distinguir un reptil ya formado” , dice Vergérus, uno de los personajes de la película. Creo que no hay más para agregar.