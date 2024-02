Senadora Órdenes y compromisos  incumplidos con funcionarios SAMU: “Acá falta gestión y hay que darle celeridad”

Fenprus y Arfusa Aysén evidenciaron las críticas condiciones en las que deben trabajar sus funcionarios y funcionarias de las bases de SAMU Chacabuco y Aysén, declarándose “movilizados en fase de alerta.

Trabajadores de las bases SAMU de Puerto Chacabuco y Puerto Aysén denunciaron las críticas condiciones que deben enfrentar en sus labores dentro de la atención primaria, en la cual tienen la responsabilidad de dar una respuesta segura ante emergencias las 24 horas del día. Las bases aseguran que no se les han ofrecido las condiciones adecuadas para funcionar como servicio.

A través de una declaración pública los funcionarios precisaron a la comunidad que “nos encontramos organizados y movilizados en fase de alerta, ante los incumplimientos de los plazos comprometidos por parte de la Jefatura SAMU Y dirección del SSA respecto al cambio de habitabilidad de ambas Bases”.

Seguido detallaron en 5 puntos su posición ante las distintas situaciones que les afectan. Revisa la Declaración Pública aquí.

“El SAMU es la primera respuesta frente a las emergencias, trabajan 24 horas y en Puerto Aysén y Chacabuco, no cuentan con las condiciones ni la infraestructura adecuada para realizar un trabajo tan esencial”, criticó la senadora por la Región de Aysén, Ximena Órdenes, quien se puso en contacto con la ministra de Salud para dar cuenta de la grave situación.

INFRAESTRUCTURA CON RIESGO SANITARIO Y DE SEGURIDAD

Ximena Órdenes, senadora por la Región de Aysén

“Hago un llamado a las autoridades para cumplir los compromisos, para mejorar las condiciones y tener el mejor servicio posible, porque esto se sostiene solo con el compromiso de sus trabajadores y se requiere una nueva infraestructura en Chacabuco y en Aysén”, indicó la parlamentaria, asegurando que, pese a que Puerto Aysén cuenta con un arriendo, éste no se ha habilitado para el trabajo, por lo que habría es una evidente “falta de gestión” y señaló que es necesario “dar celeridad”.

El pasado viernes 26 de enero, posterior a la reunión mensual de los funcionarios confederados con su dirigente nacional y coordinador de la Zona Austral de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud de Chile -Fenpruss-, Damián Hurtado, los funcionarios manifestaron compromisos que se arrastran desde por lo menos el año 2022, los cuales no se han cumplido. Entre ellos, los graves problemas de infraestructura de las bases del SAMU Chacabuco y Puerto Aysén.

El presidente de la Asociación Regional de Funcionarios del SAMU (Arfusa) Región Aysén, Marcelo Ruiz, acompañando a los funcionarios de base del SAMU Puerto Aysén y Chacabuco, solicitó una respuesta del Servicio de Salud Aysén.

“Hemos trabajando con un compromiso de la dirección del Servicio de Salud, de sacar a nuestros compañeros de este lugar, donde no se cumplen las normas de seguridad, ni sanitarias”, sostuvo.

Agregó al respecto que “como Asociación de Funcionarios SAMU, estuvimos en el ministerio y quedó demostrado que ha sido falta de voluntad de los directivos del Servicio de Salud Aysén, de no solucionar este problema que aqueja a nuestros compañeros. Hemos esperado mucho tiempo, hemos aguantado las promesas, pensando que iban a dar respuesta a estos requerimientos, que son básicos. Ellos -los funcionarios- entregan un servicio, se han sacrificado trabajando día y noche en malas condiciones, sin calefacción, con problemas con los móviles, con muchos traslados y no tienen un lugar digno para descansar, no tienen servicios higiénicos como corresponde y tienen problemas hasta para tener acceso a agua potable. Esto no puede ser”.

Ruiz aclaró que el SAMU nunca va a dejar de atender a la población, pero hizo un llamado a empatizar con la situación que viven hoy las y los funcionarios.

“Necesitamos manifestarnos y que la comunidad sepa que estos funcionarios, que se sacrifican por la comunidad, están trabajando en pésimas condiciones. No puede ser que esto continue. Vamos a esperar una respuesta de los directivos y si no estamos conformes, vamos a tomar medidas más drásticas”, declaró el representante regional.

Ante la prensa también se dio cuenta que, tanto la actual base del SAMU Puerto Aysén, como la de SAMU Chacabuco, presentan graves incumplimientos técnicos que fueron declarados en mayo del 2023, luego de una inspección de la Seremi de Salud, las cuales no han sido subsanadas desde el 2019, fecha de inicio de la base.