¡No hay plata!

Por Jorge Azócar

Desde Buenos Aires

Hace algún tiempo, en mi adolescencia conocí a Naomi Klein en un libro que para mi fue revelador, mínimamente me presentó interrogantes que obviamente me obligaron a seguir investigando para corroborar que lo que estaba leyendo era exactamente así. Por supuesto que me obligaba a cuestionar todo, me obligaba a dudar de todo, me obligaba a validar que lo que estaba leyendo era como ella me lo presentaba, eso, debo admitir me fascinó, me “educó” en una lectura mas escéptica; ese libro fue “NO LOGO”. Lo recomiendo, por favor, leer con discreción.

Me volví un fan de Naomi Klein, y como fan seguí leyendo sus libros, así más acá en el tiempo, leí con asombro un libro que ella tituló “La doctrina del Shock”, este libro muy recomendable también es un ensayo sobre su visión de la economía y documenta paso a paso como a través de catástrofes, golpes de Estado y calamidades de todo tipo se puede usar técnicas psicológicas en la sociedad para tomar medidas económicas que tengan un impacto negativo en la sociedad, y ésta lo acepta casi sin chistar, como si estuviera adormecida, anestesiada, casi derrotada aceptando su sentencia. Me pareció increíble lo que escribía, me apresuré a calificar como una locura que eso se vuelva a repetir, sobre todo en este siglo, pero una vez más me equivoqué.

Aquí en Sudamérica, más precisamente en Argentina, está empezando una doctrina del Shock, la única diferencia es que la C.I.A. ya no necesita imponer títeres militares para orquestar golpes de Estado (No es una opinión de este columnista, está documentado), buscando enemigos imaginarios, no. Se trata de la misma sociedad que vota y grita en contra de sus propios intereses, se trata de que se peguen un balazo en el pie ellos mismos. En el discurso de asunción, el Presidente argentino Javier Milei gritaba que el ajuste no lo iban a pagar los privados, lo iba a pagar el Estado -usted sabe, querido lector, que el Estado es abstracto, somos todos el Estado y no es nadie individualmente-, la gente gritaba: ¡No hay Plata! Reían, gritaban con júbilo y festejaban cada frase que decía el Presidente recién asumido. Ellos festejaban su propia ruina.

Las medidas que tomó el nuevo mandatario hasta ahora: Nombrar a su hermana como empleada estatal, a pesar que hay un decreto que impide que tomen familiares en el Estado. Estatizar deuda privada, específicamente de una empresa que le pertenece al hermano del nuevo ministro de Economía, parar toda la obra pública, y sólo continuarla si existen privados que aporten el dinero. No me imagino un empresario que aporte dinero para construir carreteras u hospitales. Recortar fondos a las provincias, esto que parece algo insignificante, repercute muy negativamente en regiones que están alejadas de Buenos Aires y no producen bienes. Imagínese lector, que en Coyhaique todos los empleados estatales cobren su sueldo de diciembre en cuotas, porque no hay dinero para pagarlo todo junto, porque ellos mismos votaron para que suceda así. Es casi distópico. Pero en Argentina es real.

La clase media argentina tenía un sueldo promedio de 1.421 dólares por mes, en octubre del 2012. En agosto del 2019 era de 856 dólares, en agosto del 2020 era de 485 dólares, y hoy está en 196 dólares. Los jubilados por una ley tenían 2 aumentos por año, para que siempre estén protegidos por la inflación. Javier Milei derogó la ley y dijo que sólo aumentará si él lo decreta. Prometió sacar subsidios en el transporte y la gasolina aumentó exactamente el doble. Pasó de valer $350 argentinos el litro a $553 la más barata y $680 la más cara. El kilo de carne valía $4 mil argentinos, ahora el corte promedio está a $7 mil. El 56 por ciento que votó esto está feliz, todavía se escuchan los ecos ¡No hay Plata!

No existen protestas, nadie dice absolutamente nada.