Despidos Injustificados: Alumnos y académicos de la UAysén emplazan a rector Urra

A solo 48 horas de iniciado el proceso de desvinculaciones en la Universidad Estatal de Aysén, una serie de cartas dieron a conocer denuncias de “arbitrariedad” y “actos de injusticia”, cuestionando los criterios que cesaron a docentes con sendas trayectorias académicas. Los despidos -hasta ahora- superan las 60 personas.

Por Claudio Díaz Peña

Periodista

Apenas comenzaron este jueves las notificaciones de despidos en la Universidad de Aysén, también se conocieron en paralelo las primeras denuncias que hablan de “arbitrariedad”, “actos de injusticia”, o argumentos que no se condicen con las contundentes trayectorias académicas de las que han sido objeto decenas de docentes y que en total alcanzan a poco más de 60 profesionales .

Al menos 3 cartas públicas se difundieron entre este jueves y sábado, las cuales impugnan los criterios de desvinculaciones, especialmente, sobre académicos y académicas destacados dentro de la casa de estudios que vive su peor crisis a 8 años de su creación.

El mismo jueves 30, la totalidad de las y los académicos del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAysén firmaron un comunicado manifestando su “rechazo a la medida de no renovación de contrato de la académica y coordinadora de prácticas de Psicología. Ello deja a la carrera en una posición vulnerable de cara a implementar las prácticas profesionales por primera vez el 2024 y compromete la calidad de la formación en el ciclo de especialización”.

Los docentes aseguran que “desde Rectoría se informó hace pocos días que la dotación de académicos jornada completa para el 2024, sería reducida para todos los departamentos, a saber: Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de 12 académicos/as; para el Departamento de Salud, 17 académicos/as, y para el Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología de 20 académicos/as”.

Lo anterior –afirman en el documento– implica que no se renovará el contrato de 2 académicos/as del Departamento de Ciencias Sociales, 9 del Departamento de Ciencias de la Salud y 3 del Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología, especialmente al área de Ciencias Naturales, bajando de 63 a 49 los académicos jornada completa.

A juicio de los académicos del departamento de Ciencias Sociales la disminución de académicos no concuerda con las indicaciones de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y la Superintendencia de Educación Superior (SES), en cuanto a garantizar la calidad y continuidad en el proceso formativo de las carreras y al desarrollo de una adecuada gestión académica institucional.

Y en el mismo sentido, precisan que “esta propuesta genera un ahorro institucional para el próximo año cercano a 47 millones de pesos, cifra que sobrepasa el sueldo anual de la académica que, a partir de enero de 2024, ya no será parte de la Universidad de Aysén”.

Por lo anterior es que Sergio Martinic Valencia, quien ejercía hasta esta semana como director del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, habría presentado su renuncia al cargo al compartir el desacuerdo de la decisión resuelta por rectoría.

PSICOLOGÍA: “DESVINCULACIÓN NO SE SUSTENTA EN CRITERIOS VÁLIDOS”

Por su parte, este viernes entre otra misiva se conoció por parte del Centro de Estudiantes de Psicología, que en carta dirigida al rector Enrique Urra también expresó su “rechazo y profunda preocupación ante la reciente decisión que se ha tomado de desvincular a la profesora Marina Vargas, jefa subrogante de nuestra carrera”.

Los alumnos no solo argumentan que se trata de una “excelente docente, sino también un pilar fundamental en nuestro desarrollo académico y emocional. No logramos comprender cómo consideran desvincular a una docente como ella, en vez de gente que no existe prácticamente en la universidad”.

Según el referente estudiantil, Marina Vargas Muñoz “representa el núcleo de apoyo y cercanía que tanto valoramos en nuestra formación”, relevando su metodología de trabajo, que combina una rigurosidad académica con un trato humano y empático, lo cual “ha sido crucial en nuestro crecimiento como futuros profesionales”, y valorando su papel como tutora de tesis como “insustituible”, guiando a dos grupos en temas de su especialidad, cuya desvinculación “deja un vacío académico irremplazable”.

El emplazamiento formal al rector Urra señala que “nos causa gran desconcierto que se tome una decisión tan trascendental sin un conocimiento pleno de su invaluable aporte y los planes que tiene para la carrera. La profesora Vargas se destaca por su atención a nuestras necesidades y preocupaciones, siendo un ejemplo de compromiso y dedicación”.

Concluyen que “su desvinculación no solo es una pérdida académica, sino también un acto de injusticia que no se sustenta en criterios válidos”, por lo que el Centro de Estudiantes de Psicología solicita se reconsidere la continuidad de la docente en la Universidad.

DESPIDO POR “RENCORES PERSONALES” Y “EGOS”

Un tercer documento se conoció este sábado, divulgado por la matrona y ex profesora asistente, Ximena Paredes Villarroel, quien en su carta inicia calificando su desvinculación como “arbitraria, sin fundamentos claros y solo mediada por rencores personales que afectan a egos que se sienten amenazados por el trabajo real y efectivos de algunos académicos, que no necesitamos el poder para poder resaltar.”

Paredes, quien hasta mayo de 2020 fue jefa de carrera de Obstetricia y es “fundadora” en el inicio académico de la U. de Aysén, llegando por concurso público al plantel en 2017, formó equipo y levantó desde allí el proceso de creación de la carrera, que ha sido relevado por las propias autoridades universitarias con las primeras matronas tituladas en octubre del año pasado, logro valorado también por autoridades regionales, familias y comunidad en general.

La profesional puntualizó que las razones esgrimidas para desvincularla, por quien hoy ejerce como director del Departamento de Ciencias de la Salud de la U. de Aysén, Iván Guglielmi Pérez, fue textualmente: “en cuanto su formación y orientación profesional en los servicios de salud del territorio, no es coherente con las horas de docencia directa requeridas por los programas de las carreras de pregrado del departamento”. Lo curioso -señalan fuentes del plantel a EPDNoticias- es que Guglielme, siendo enfermero de profesión y sin mayor experiencia académica, sea hoy la cabeza del departamento formativo de las carreras de Salud y tenga basjo su cargo, académicos que poseen, objetivamente, mayores trayectorias universitarias.

En réplica, Paredes despliega -en su documento- 22 puntos que detallan su completa especialización sobre su formación de postgrado que incluye a universidades internacionales, además de un nutrido campo clínico, sumando publicaciones en revistas especializadas, así como autora y ejecutora de proyectos y la destacada participación en distintos seminarios y congresos de salud pública y educación como expositora.

Por ello, Ximena Paredes, cierra la comunicación interpelando que “rechazo la forma en que se me desvinculó, en donde no existe un análisis objetivo, en donde mis calificaciones académicas siempre fueron excelentes y en donde mi conducta como académica siempre fue intachable. A su vez, rechazo de manera enfática el patriarcado que se vive en esta institución, vulnerando mis derechos fundamentales como trabajadora, como MUJER y madre, en donde por diversas vías han tratado de callarme, pero no lo lograrán, ya que siempre me he desempeñado acorde a los reglamentos y legalidad que la instrucción y el país demanda”.

NATACHA PINO CONTINUA COMO ACADÉMICA

En absoluto contraste y en una realidad casi desconectada de la crisis que vive el plantel estatal de educación superior, la ex rectora Natacha Pino, sindicada por los sendos informes y parte de la comunidad universitaria como la responsable de la cuestionada gobernanza financiera y administrativa, se mantiene en un discreto rol de académica.

Tras los despidos, la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la U. de Aysén (AFUA); Jeannette Soto, confirmó que no cuentan aún con información oficial desde la rectoría sobre los despidos, los cuales han ido catastrando con los asociados y no asociados, alcanzando a 62 profesionales. Pese a ello, reconoció este viernes que no tienen en los listados de desvinculaciones a la exrectora, y que informalmente tomaron conocimiento que se le habría solicitado -verbalmente- la renuncia a Pino, lo que la actual docente del Departamento de Ciencias Naturales, habría desestimado concretar.