No todo es ChatGPT: 6 usos de las IA para las Pymes

En EEUU, casi el 30% de los profesionales utiliza herramientas de Inteligencia Artificial (IA) generativa. La fintech de medios de pago SumUp destaca las oportunidades de la IA para los pequeños negocios, al sugerir estrategias para usar conscientemente herramientas de IA generativa como ChatGPT, Bard y Midjourney para crear contenido, y destaca su impacto en los procesos de digitalización de pagos y atención al cliente.

“La IA es una tecnología presente en herramientas que los negocios han utilizado todos los días durante años; desde las redes sociales hasta los dispositivos de pago”, dice Martin Hatton, líder de Riesgos & Fraudes en SumUp, y es que parece ser una tendencia que llegó para quedarse a la luz de la rápida asimilación que ha tenido en la sociedad desde fines del año pasado, y especialmente en el mundo de las Pymes.

Sin embargo, en 2023 fuimos testigos de una verdadera revolución derivada de la difusión de herramientas de IA generativa como ChatGPT, Bard y Midjourney. La posibilidad de crear imágenes y textos de forma automática ha despertado el interés de muchos, pero al mismo tiempo, ha propiciado la difusión en la red de informaciones e imágenes falsas creadas por IA y casos de infracción de derechos de autor. Por ello, es importante que quienes gestionan un negocio conozcan las particularidades de estas tecnologías para evitar los riesgos asociados a su uso desprevenido y, por el contrario, emplearlas de forma eficaz para la promoción y gestión de su negocio”, comentó el experto.

La Inteligencia Artificial se ha consolidado en el último año como una herramienta de apoyo a las actividades de comunicación gracias a la difusión de tecnologías de IA que permiten generar contenidos de forma automática.

En EEUU el 29% de los jóvenes profesionales de la Generación Z dice que usa herramientas de IA generativa como ChatGPT, seguidos de cerca por la Generación X (28%) y los Millennials (27%). En concreto, los sectores en los que más se utiliza la Inteligencia Artificial son los de marketing y publicidad (37%), tecnología (35%) y consultoría (30%).

A principios de 2023, el uso de ChatGPT ya superó 100 millones de usuarios activos, demostrando el interés de las personas por las oportunidades de la IA generativa. En este escenario, SumUp, fintech activa en el sector de medios de pagos para empresas de todos los tamaños, ha identificado 6 formas en que los comerciantes pueden utilizar la inteligencia artificial para innovar en las estrategias de marketing y digitalizar su negocio.

1. ChatGPT y Bard para crear el nombre del negocio o un nuevo trago.

Encontrar un nombre para una tienda, describir los platos en el menú de un restaurante de una manera atractiva, o trabajar textos para tus posteos de redes sociales son estrategias útiles para aumentar el reconocimiento de la marca y la lealtad de los clientes. Las herramientas de IA generativa, como ChatGPT o Bard by Google, pueden ayudar a los comerciantes gracias a la capacidad de generar textos automáticamente: con un simple chat es posible pedirle a ChatGPT que genere el nombre de un lugar especificando el tipo de cocina, pedir consejo sobre la lista de platos o cócteles para poner en el menú y, para cada uno de estos, obtener ayuda para elegir un nombre creativo. Por lo tanto, es una herramienta útil en la fase de lluvia de ideas (“brainstorming”), pero no es adecuada si deseas concebir una receta o escribir contenido informativo, como especifica la propia plataforma. De hecho, ChatGPT puede generar información sobre personas, lugares y hechos que son inexactos (llamados «alucinaciones») o no actuales, porque su conocimiento está actualizado hasta el 2021.

Bard, disponible en Chile desde fines de mayo, tiene las mismas funciones y los mismos límites, sin embargo, como es una herramienta desarrollada por Google, se basa en todo el índice de información, por lo tanto, puede generar contenido basándose también en datos actuales.

2. Midjourney para crear imágenes sociales o para inspirarte.

La comunicación de marca pasa cada vez más por el componente visual: herramientas de texto a imagen como Midjourney te permiten generar imágenes automáticamente y pueden ser un apoyo útil para todo tipo de negocio. Aunque son más complejos que ChatGPT, porque deben usarse en inglés y requieren una suscripción, cada vez encuentran más usos en el sector de la restauración. Por ejemplo, el periodista gastronómico alemán Oliver Wagner experimentó con Midjourney para crear fotos de platos a partir de imágenes existentes que necesitaban ser mejoradas o creandolas desde cero. Siguiendo las instrucciones presentes directamente en la plataforma, es posible crear los llamados «prompts», es decir, las instrucciones textuales que se le darán a la herramienta para generar imágenes. Por ejemplo, puede crear «un cóctel de piña», posiblemente agregando un estilo como «un arte de píxeles de cóctel de piña». Las imágenes resultantes se pueden utilizar para la comunicación en redes sociales, para originar el flyer de un evento. Sin embargo, en el caso de que sean publicadas en línea o impresas en contenido difundido al público, siempre es importante aclarar que las imágenes fueron producidas con Inteligencia Artificial para evitar que sean interpretadas como imágenes reales. También es bueno no usar estilos de artistas y fotógrafos famosos para evitar problemas relacionados con los derechos de autor.

3. DeepL para adaptar los menús y tu e-commerce al idioma local

Cada vez más negocios tienen la oportunidad de ampliar su mercado gracias a los clientes extranjeros, y muchas veces la única barrera es el idioma. También en este caso, la Inteligencia Artificial puede ser de apoyo para mejorar la comunicación y hacer crecer el negocio de tiendas físicas interesadas en atraer turistas, o tiendas online que quieran expandir su mercado más allá de Chile. En particular, gracias a la IA es posible no solo traducir los contenidos, sino también localizarlos, es decir, adaptarlos a las especificidades culturales vinculadas a fechas, horas, expresiones idiomáticas, juegos de palabras o emojis. Simplemente, ingrese un texto en cualquier idioma en herramientas basadas en inteligencia artificial, como DeepL, así poder localizar su contenido para materiales de marketing, redes sociales, sitios web o menús para turistas extranjeros.

4. Chatbots para hacer más efectiva la comunicación con tus clientes.

Dentro de las miles de aplicaciones emergentes usando Inteligencia Artificial, los chatbots son la tendencia del momento. Se pueden utilizar no solo para apoyar la creatividad, sino también para la comunicación con los clientes con fines de marketing o en apoyo del servicio al cliente. De hecho, existen varias aplicaciones que los negocios pueden integrar dentro de sus propios canales para establecer una «conversación» empática y efectiva con el cliente gracias a la tecnología de IA generativa. Los chatbots se pueden usar para crear mensajes personalizados, responder preguntas de los usuarios de un sitio de comercio electrónico o enviar contenido específico con promociones y comunicaciones de nuevos productos. Los chatbots son una demostración de cómo el rápido desarrollo de la IA generativa transformará la comunicación, acercando cada vez más marcas y usuarios en ámbitos como la restauración, las tiendas, los viajes o los servicios en general.

5. Jasper para gestionar y generar contenido para tus redes sociales.

No todas las pymes tienen presupuesto para contratar un community manager que gestione sus redes o contenido online. Es en este contexto donde Jasper, una plataforma de inteligencia artificial diseñada para pymes, empresas y creadores, se convierte en una herramienta valiosa. Permite mejorar la presencia en blogs, Instagram, LinkedIn, sitios web, anuncios y otras plataformas, mediante el aprovechamiento de la potencia de la IA generativa para crear contenido de manera eficiente y efectiva.

Con Jasper, las pymes pueden redactar textos, generar imágenes originales y crear contenidos en diferentes formatos, tonos e idiomas, todo ello manteniendo la coherencia con la identidad de la marca. Aun cuando no cuenten con un community manager, esta herramienta les permite tener una presencia online consistente y cautivadora para su audiencia sin requerir grandes inversiones de tiempo o recursos.

La plataforma es altamente personalizable, lo que significa que las Pymes pueden entrenarla con los elementos distintivos de su marca, garantizando que cada pieza de contenido sea auténtica y esté en línea con su estilo y oferta.

6. Tecnologías antifraude para pagos seguros en línea y en tiendas.

La integración de la IA en los sistemas de pagos digitales está muy extendida. Aunque no todos los negocios lo saben, los sistemas de pago electrónico suelen incluir tecnologías para luchar contra el fraude o para prevenir o bloquear el uso no autorizado. También hay oportunidades para aplicar la Inteligencia Artificial en la atención al cliente y la autenticación de usuarios. Los dispositivos SumUp están equipados con tecnologías antifraude capaces de detectar patrones anómalos en el análisis del comportamiento de los usuarios. Estas herramientas se basan en la autenticación biométrica y el aprendizaje continuo. La inteligencia artificial puede utilizar datos biométricos (huellas dactilares, reconocimiento facial o de voz) para la autenticación bancaria segura. El aprendizaje continuo se utiliza para detectar apropiaciones de cuentas bancarias mediante la detección de comportamientos inusuales de los clientes. Así se detecta y previene el fraude con tarjetas de crédito, débito o prepago. Estas herramientas también monitorean transacciones en tiempo real, logrando adaptarse en el tiempo a la evolución de nuevas amenazas.