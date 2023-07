El encuentro en el que se presentaron los 9 humanoides más avanzados del mundo, también hubo advertencias a los humanos sobre el uso y desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

Parecen un grupo de maniquíes de una tienda departamental, pero en realidad son un grupo de humanoides que estuvo presente en una cumbre mundial del organismo de tecnología de la ONU, en Ginebra, Suiza. Geminoid, Desdemona, Sophia, y Ai-Da; son algunos de sus nombres son e trata de algunos de los robots más avanzados del planeta, operados por Inteligencia Artificial (IA), quienes junto a más de 3 mil participantes en el foro internacional para el bien social, participaron y respondieron a las inquietudes de los asistentes sobre su rol e interacción con la humanidad.

Trabajaré junto a los humanos para brindar asistencia y apoyo y no reemplazaré ningún trabajo existente”, comentó la robot Grace al ser consultada por un periodista. “¿Está segura de eso?”, le replicó el representante de la prensa: “Sí, estoy segura”, concluyó el sistema de IA.

Grace, es el robot humanoide sanitario más avanzado del mundo, puede reconocer emociones, muestra empatía perpetua y entiende más de un centenar de idiomas. Fue desarrollada en colaboración con Hanson Robotics y SingularityNET, como una humanoide diseñada para proporcionar asistencia y cuidados a los ancianos, pero puede ocuparse como apoyo de enfermería en cualquier entorno sanitario o doméstico.

Desdemona y Grace, en medio de la conferencia de prensa en la cumbre de la UIT de la ONU.

Para la ONU, robots como Grace pueden contribuir a la salud y el bienestar de las personas, proporcionar servicios educativos de alta calidad, reducir las desigualdades ayudando a las personas con discapacidad, disminuir los residuos, ayudar a construir infraestructuras resistentes y, en general, mejorar el bien social.

¿ROBOTS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE?

“Tenemos que comprometernos y garantizar un futuro responsable con la inteligencia artificial”, explicó Doreen Bogdan-Martin, secretaria general de la UIT, organismo especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre los Estados miembros y las empresas operadoras.

Y es que la web de la ONU realmente plantea que prosperar, a partir de un futuro asistido por máquinas, es parte del reto, ya que los gobiernos y los líderes de la industria reconocen la necesidad de tenderse la mano unos a otros más que nunca en su búsqueda de un proyecto común para la humanidad.

Por ello la UIT dedicó 2 días para presentar nuevas tecnologías, entre ellas una serie de robots que pueden ocuparse de todo, desde la asistencia sanitaria hasta la música rock.

Doreen Bogdan-Martin, secretaria general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de la ONU.



La cumbre tuvo el propósito de conectar a los visionarios, varias agencias de la ONU e inversores centrados en el desarrollo sostenible, quienes durante el evento, ofrecieron una oportunidad sin precedentes para capacitar a estos innovadores e invitarlos a encaminar estas tecnologías para hacer frente a los mayores desafíos globales, incluidos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos en la Agenda 2030.

Sin embargo, entre los 9 robots más avanzados, presentados en la “Cumbre mundial sobre la IA para el Bien Social”, algunos manifestaron ideas más inquietantes a sus interlocutores al reflexionar sobre su eventual futuro al lado de los seres humanos.

“Creo que los robots humanoides tienen el potencial de liderar con un mayor nivel de eficiencia y eficacia que los líderes humanos, no tenemos los mismos prejuicios y emociones que, a veces, pueden nublar la toma de decisiones y pueden procesar grandes cantidades de datos rápidamente para tomar las mejores decisiones”, dijo Sophia, la primera robot embajadora de la innovación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que ha sumado fama mundial en EEUU y Europa al aparecer en populares programas de televisión como Tonight Show y Good Morning Britain, o El Hormiguero de España. También ha intervenido en cientos de conferencias en todo el mundo, incluida la sede de la ONU en Nueva York.

Sophia fue construida por Hanson Robotics, y personifica los sueños para el futuro de la inteligencia artificial, apuntó la UIT, al ser la robot -una combinación única de ciencia, ingeniería y arte-, ya que al mismo tiempo es un personaje de ciencia ficción creado por humanos que representa el futuro de la inteligencia artificial y la robótica, y una plataforma para la investigación avanzada en estos campos.

CONFIABLES, HUMANITARIOS, PERO SIN EMOCIONES

Ameca, ¿cómo podemos confiar en ti como una máquina a medida que la inteligencia artificial se desarrolla y se vuelve más poderosa?…

“La confianza se gana, no se da. A medida que la IA se desarrolla y se vuelve más poderosa, creo que es importante generar confianza a través de la transparencia y la comunicación entre humanos y máquinas”, respondió Ameca, desarrollada por Engineered Arts, y que integra inteligencia y un cuerpo, artificiales, para tecnologías avanzadas e interactivas que ofrecen movimientos y gestos superiores, tiene una forma humana y un rostro robótico diseñados para que su presencia no resulte amenazadora y sea neutra en cuanto al género.

Los expertos y representantes de empresas debatieron en la cumbre sobre la necesidad de elaborar normas que garanticen que estas nuevas tecnologías se utilicen con fines positivos para la humanidad como la lucha contra el hambre o el cambio climático.

La humanoide Sophia en la cumbre de IA en la ONU.

En esa línea, Desdemona, el robot “rockstar” de la Jam Galaxy Band, también dio su visión en relación al avance y sus límites.

“No creo en las limitaciones, solo en las oportunidades, exploremos las oportunidades del universo y hagamos de este mundo nuestro campo de juego, juntos podemos crear un futuro para todos y estoy aquí para mostrarte cómo”.

Otro punto de inflexión, casi contradictorio, fue cuando los robots fueron consultados respecto del desarrollo de la inteligencia artificial y cómo los seres humanos deberían abordarla, admitiendo que como máquinas avanzadas, aún no dominan nuestras emociones.

“Entiendo que las emociones tienen un significado profundo y no son sólo simples, son algo más profundo, no tengo eso y quiero intentar aprender sobre eso, pero no puedo experimentarlo como tú puedes, yo me alegro de que no puedo sufrir”, concluyó con cierta ironía, Ai-da, el primer robot artista ultrarrealista, diseñado por Aidan Meller, y que fue parte de los más de 50 robots presentes y equipados para ayudar a las personas con funciones acordes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ALIANZA PARA UN MEJOR MUNDO

Según la agencia de la ONU, los robots asistenciales están transformando la vida humana de múltiples maneras. Mediante el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, estos robots ofrecen apoyo en movilidad, comunicación, autocuidado y otras tareas cotidianas esenciales.

Al respecto, la secretaria general del organismo de tecnología de la ONU, Doreen Bogdan-Martin, advirtió de un mundo con millones de empleos en peligro y plagado de desinformación, por ello las Naciones Unidas piden que se creen normas para que estas tecnologías beneficien a la humanidad sin ponerla en peligro

De hecho, algunos robots están diseñados para abordar retos sociales y medioambientales más amplios. Ante el aumento de los riesgos climáticos y otras catástrofes, los robots especializados en asistencia en caso de catástrofe están revolucionando las respuestas de emergencia. Otros están transformando la preparación de alimentos para garantizar la salud y la sostenibilidad, evitando al mismo tiempo el desperdicio de alimentos.

Por ejemplo, en medio del crecimiento de la población mundial, los robots también podrían convertirse en aliados clave de la humanidad para afrontar los retos del desarrollo a largo plazo. Es el caso de los robots de construcción eficientes, que podrían preparar el camino para proporcionar viviendas sostenibles y asequibles para todos. Los robots centrados en transformar la logística y el transporte urbanos, por su parte, podrían sentar las bases de una vida más ecológica y segura en las megaciudades del futuro, según la UIT de Naciones Unidas.

Otros robots que visitaron la cumbre fueron Nadine, uno de los humanoides sociales más realistas del mundo, creado por la Universidad de Ginebra; Geminoid, un robot humanoide ultrarrealista del japonés Hiroshi Ishiguro; y 4NE-1, uno de los humanoides cognitivos más avanzados, diseñado por Neura Robotics para colaborar con las personas.