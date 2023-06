Venta de motos rompe la barrera de los 13 mil vehículos

El 89.8% de las ventas totales correspondieron a modelos urbanos. En tanto las unidades de hasta 451 cc se mantuvieron en el liderazgo con una participación de mercado de 90%. Tendencia que refuerza la preferencia por las motocicletas de calle y baja cilindrada.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM), a pesar de la desaceleración del sector y del país, los 5 primeros meses del año siguen siendo positivos.

Durante este periodo, se vendieron 13 mil 837 unidades, lo que equivale a una contracción del 49% en comparación con el mismo periodo del año 2022, el cual fue histórico para las ventas de motocicletas. No obstante, si se compara con el año 2021, el decrecimiento fue del 37%, mientras en comparación con el 2020, se evidenció un alza del 25%. En tanto si se compara con el año 2019, se observó un crecimiento del 7%.

El desglose del periodo enero-mayo, 12 mil 420 unidades correspondieron a motos urbanas, mientras que 925 son de las denominadas de competición y 492 cuatriciclos todo terreno (ATV+UTV). En esta misma línea, las motocicletas más pequeñas hasta los 451 cc, representaron el 90% de las ventas del sector, esto ya que en lo que va del año se han comercializado 12.446 de estas motos.

REGIONES CON MAYOR DEMANDA

En cuanto al total de motos transadas durante enero a mayo en términos geográficos, el 57,3% de ventas se situaron en la Región Metropolitana, seguido por un 10,4% en Valparaíso, un 6,5% en Coquimbo, Biobío con 5,9%, Maule un 5,2% y O’Higgins con 3,1% de participación.

Al momento de hablar de importadoras líderes en venta, en el primer lugar se situó Honda Motor de Chile S.A. con 25,9 % de participación. El segundo lugar fue para Yamaimport S.A. con 21,7 %. El tercer puesto fue para Importadora Imoto S.A. con 11,2%. En tanto la cuarta ubicación fue para Comercial Iron Ltda. con un 8,5%. El quinto lugar fue para Comercializadora MMB SpA con un 8,2 %.

En cuanto a la procedencia de las unidades importadas de enero a abril de este 2023, se informó que el 41,5% provino desde China, un 26,8% de India, un 8,6% de Japón y un 5,2% de Tailandia, entre otros orígenes.

“Estos datos nos permiten concluir que, a pesar de la constricción, las personas siguen prefiriendo este transporte individual, eficiente y de bajo costo. Las motos ofrecen una forma eficiente y asequible de desplazarse que los usuarios disfruten de características avanzadas a un precio más razonable que un automóvil”, mencionó Cristián Reitze, presidente de la ANIM.

PREOCUPACIÓN POR EXTENSIÓN DE LICENCIAS

En relación con la aprobación de la extensión parcializada de las licencias de conducir, que permitirá, la prórroga por dos años, de la vigencia de las licencias cuyo control se debiese realizar el año 2022 y adicional permitirá la prórroga por un año de la vigencia de los documentos cuyo control debiese realizarse durante los años 2023 y 2024, ANIM informa su preocupación ante esta medida.

A través de su presidente Cristián Reitze, el organismo señaló que “entendemos que este proyecto se explica debido a que actualmente los municipios no pueden enfrentar la renovación de las licencias de conducir, que se vienen acumulando desde la pandemia, sin embargo es importante consignar que esta falta de control puede afectar el índice de accidentabilidad, por lo que se hace necesario por una parte aumentar los recursos de la municipalidades y de manera paralela aumentar la creación de escuelas especializadas para motociclistas en Chile. Es fundamental crear academias especializadas, ya que los interesados no pueden obtener su documentación pertinente, debido a que no pueden entrenarse en organismos competentes”.

El organismo de manera paralela en su afán por contribuir a la educación y convivencia vial y ante las adversas condiciones climáticas que acarrea el invierno, comparte una serie de tips para enfrentar de mejor manera las bajas temperaturas, nubosidad, lluvia y baja visibilidad.

TIPS PARA CONDUCIR EN INVIERNO

Un neumático necesita temperatura y en invierno tardan un tiempo en alcanzar esos grados de funcionamiento óptimo. En este sentido se recomienda manejar de manera suave. Por supuesto se debe revisar que su estado y su presión sean los correctos.

Vestuario, priorice las extremidades. Son las zonas del cuerpo que primero se enfrían. Unas manos frías disminuyen la velocidad de reacción en caso de tener que realizar una frenada de emergencia.

Si se empaña la pantalla del casco está en peligro la visibilidad. Primero es muy importante que sepa que la pantalla no debe tener rayones, debe estar limpia y en perfecto estado. Con la llegada del invierno es factible que se empañe la pantalla, para evitar esta situación y así perder visión, la mejor solución es equiparla con un PinLock. Se trata de un sistema de doble pantalla que evita el vaho.

Equipaje. Lleve el equipaje justo en la maleta y de manera balanceada. Una moto pesada o descompensada se comportará de manera distinta y tendrá un tiempo de reacción mayor en caso de tener que actuar ante un imprevisto.

Cuidado con las trampas en el suelo. Las líneas blancas pintadas, los pasos de peatones, las hojas caídas, las alcantarillas y las rejillas pueden ser gatillantes de alguna caída por lo que se recomienda especial cuidado.

Al momento de frenar. Cuando el pavimento está mojado o húmedo, al momento de frenar, en condiciones adversas ya sea por humedad o lluvia, lo importante es usar el freno trasero.

Ojo con los puntos ciegos. Evite los puntos ubicados en los laterales de los automóviles y siempre conducir por el centro de la pista.

Cuando se trata de lluvia y presencia de agua. Además de utilizar un vestuario adecuado principalmente de doble capa, que no dificulte la movilidad, se recomienda usar colores reflectantes o comprar unas cintas amarillas.

Control en las curvas. Las curvas son uno de los principales desafíos para los motociclistas que se inicia y más aún en invierno, ya que más allá de la técnica, demanda mucha práctica. Es importante aprender a inclinar la motocicleta de la manera adecuada, utilizar una buena trayectoria y llegar siempre a una velocidad moderada.