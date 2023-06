“Silla Musical” Medioambiental: Ex seremi Julián Cárdenas es recontratado en SEA Aysén

El abogado que renunció hace menos de un mes a la Seremía de Medio Ambiente por “razones personales”, asumió funciones con el mayor grado del servicio en la región.

Por Claudio Díaz P. @claudio_diazp

Periodista

Este jueves, arribó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Aysén el ex seremi de Medio Ambiente, el abogado Julián Cárdenas Cornejo, sin que se cumplirá un mes desde su renuncia a la titularidad del cargo ministerial regional, argumentando “razones personales”.

Cárdenas, quien dejó la cartera en medio de las primeras emergencias ambientales que vivía Coyhaique en mayo pasado, ahora ingresó al SEA ante la sorpresa no sólo de los funcionarios locales, también de la autoridad regional.

Han transcurrido más de 72 horas desde el regreso al servicio público del ex seremi de Medio Ambiente, en un alto grado funcionario que hasta ahora no existía en el SEA Aysén, por lo que se desprende que la Dirección Ejecutiva nacional del organismo resolvió crearlo, especialmente, para integrar a Cárdenas, en condición que pudiera asumir la subrogancia regional, que dejó vacante Claudio Aguirre Ramírez en diciembre pasado.

Pantallazo sea.gob.cl

DE “SORPRESA” EN “SORPRESA”

Fue el viernes 19 de mayo pasado, que Julián Cárdenas Cornejo renunció sorpresivamente como seremi de Medio Ambiente en Coyhaique, a menos de 24 horas de dar su cuenta pública regional.

Estaba en pleno el periodo de eventos críticos de contaminación del aire, que cada año inicia con el mes de abril, cuando el secretario ministerial, tras 14 meses abandonó el cargo. Antes había ejercido el rol de fiscal de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en la región.

Aunque no hubo mayor explicación sobre la dimisión, la sensación fue que se produjo de manera “inesperada” -según fuentes consultadas por EPDNoticias– y que sorprendió tanto a colegas del Gabinete como a funcionarios de Medio Ambiente. Lo que sí es concreto, es la situación compleja a nivel ambiental de la calidad del aire, especialmente, en Coyhaique que no ha podido revertir Medioambiente con toda la política que ha demandado cientos de millones de pesos en recursos sectoriales y también provenientes del Gobierno Regional en estos años. Pero tan o más “contaminado” aún, era el escenario interno a nivel laboral, con renuncias de profesionales claves y una serie de sumarios e investigaciones funcionarias, incluido el constante examen de Contraloría sobre programas y recursos que no estaban siendo correctamente ejecutados, todo lo cual mantenían en alta tensión el desempeño del servicio bajo la titularidad de Cárdenas.

CERCANÍA CON DIRECTORA SEA

La abogada Valentina Durán Medina es la directora ejecutiva del SEA a nivel nacional, desde la llegada a la presidencia de Gabriel Boric. Como profesora de la U. de Chile desde 2000, y directora del Centro de Derecho Ambiental del plantel de educación superior, Julián Cárdenas coincidió como alumno con la directora, en el aula de la “Casa de Bello”, al ingresar a estudiar Derecho en 2003.

Sobre Durán, se sabe que su perfil aunque técnico y académico, también es político, pues en 2013, fue coordinadora del programa medio ambiental en la segunda campaña presidencial de Michelle Bachelet para llegar a La Moneda.

Y este año, Valentina Durán visitó Aysén en marzo donde se reunió precisamente con Cárdenas, pero en un bajo perfil. De hecho, más allá de una escueta nota de prensa, no hubo grandes referencias a este periplo por las salmoneras del litoral aysenino en las redes sociales ni del SEA, ni en Medio Ambiente Aysén. Eso sí, tras el encuentro, en una columna de opinión sobre el Día de la Mujer, el entonces seremi de Medio Ambiente, dedicó palabras conceptuosas a la directora del SEA, destacándola como una de las mujeres comprometida con el medioambiente y la sustentabilidad en Chile.

Cárdenas con la directora ejecutiva del SEA, en marzo de este año, en su visita a las salmoneras.

Ahora bien, tras el encuentro, la inexplicable renuncia hace menos de un mes, puede tener una señal de alcance al repasar cifras.

Según la página de Transparencia del Ministerio de Medio Ambiente, la remuneración como seremi en Aysén alcanza a cerca de $4 millones 600, mientras la asignación de un director regional de SEA en la región está sobre los $5 millones 600 mil.

¿CRITERIOS, AUSTERIDAD Y COMPROMISO?

Indudablemente, el Gobierno tiene la facultad de nombrar personal de confianza, pero llama la atención el ‘modus operandi’ en este caso en particular, donde existiendo la estructura jerárquica para la subrogancia, es decir, funcionarios con altos grados, antigüedad y experiencia en el servicio se opte por nueva contratación, creando grados más altos aún y destinando recursos que deberían asignarse a la titularidad. Por ejemplo, en la misma cartera regional de Medio Ambiente que dejó sin titularidad el renunciado Julián Cárdenas, asumió la profesional de grado más alto en subrogancia, sin necesidad de contratar a un tercero que asuma tal responsabilidad. Lo mismo en Sernatur, Vialidad u otras reparticiones que estuvieron en la situación como Economía o el Servicio de Salud.

El Gobierno no ha informado oficialmente del nuevo cargo asignado al ex seremi Cárdenas, de hecho, fuentes de EPDNoticias constataron que hubo sorpresa en la Delegación Presidencial Regional, este jueves, al noticiarse “ipso facto” del nombramiento en el SEA, por lo que se apresuraron desde Plaza 485 en confirmar la designación, pues no estaban al tanto.

Criterio al menos dispar, si se recuerda que en el único caso similar hasta ahora, a mediados de mayo pasado el Gobierno en Coyhaique sí presentó con amplia difusión mediática, reuniones, fotografías y comunicado, la llegada de una autoridad “subrogante” en el SernamEG Región de Aysén, como ocurrió con la llegada de Marta Godoy Carvajal. Sin embargo, queda en evidencia, que ahora con Julián Cárdenas no se consideró conveniente, no se quiso o no se supo oportunamente para relevar su entrada en funciones que ya cumplió 2 días hábiles.

Y es que más allá de las facultades privativas de cada autoridad nacional, el principio al conducir cualquier servicio público, es que se deben cautelar los recursos y la eficiencia del gasto, lo señaló a principios de mayo de este año, el propio Presidente Boric, quien junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, enfatizó ante el actual escenario económico -a todos los organismo públicos- que deben ser austeros y ello “requiere mayores esfuerzos de responsabilidad fiscal”, con énfasis en la “transparencia” y uso “eficaz” de los recursos. Aún más, en marzo del año pasado Hacienda junto con Boric ya habían entregado una circular con instrucciones similares, donde mencionaban específicamente “reglas de austeridad y transparencia para la contratación de personal”.

Se entiende que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se debe insertar también en el contexto de estas políticas de ahorro, gasto responsable y compromiso con el presupuesto del país.

Por último, resta saber cuándo se llamará a concurso -a través del Sistema de Alta Dirección Pública en el Servicio Civil- transcurridos más de 6 meses de la renuncia del director regional del SEA Aysén, y junto con ello corroborar el verdadero compromiso de quienes asumen los cargos de confianza del Gobierno en la zona, o si bien asumen oportunidades de nombramientos momentáneas para el usufructo puramente personal, en desmedro de esa ciudadanía que, discursivamente, propalan beneficiar.