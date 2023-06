Presidente CNC, José Pakomio: “Estamos muy esperanzados en este proceso (constituyente)”

El nuevo timonel del gremio a nivel nacional se trasladó a la capital de Aysén en el Día Nacional del Comercio, ocasión en que la Cámara de Coyhaique cumplió 50 años de vida.

Por Claudio Díaz P. @claudio_diazp

Periodista

Marcando un compromiso con la descentralización, el recientemente asumido Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio Torres, acompañó al gremio de Coyhaique en su 50° Aniversario que coincidió con el Día del Comercio. Junto a más de 60 autoridades e invitados especiales, el líder del Comercio en Chile se refirió al momento político y económico que predomina en el país, mostrándose con expectativas positivas ante el nuevo Consejo Constitucional en marcha.

Esto de construir confianza, no solo es con nuestros consumidores, de estar comprometidos con hacer las cosas bien, sino con las autoridades también, (porque) estamos frente a un escenario muy complejo en términos políticos, en términos económicos también, que de alguna forma exigen mucho más diálogo. Exigen hoy día estos escenarios que nosotros escuchemos mucho más, pero también exigen hoy día, creo, que seamos escuchados”, comentó José Pakomio, quien acompañó a la presidenta del gremio coyhaiquino, Daissy Mondelo, en su cuenta anual de la Asamblea de socios.

El líder de la CNC, agregó que “también es parte de la labor nuestra de hoy día, buscar los canales de comunicación para ser escuchados. Vemos que hoy hay un gran trabajo en esa línea desde el comercio local, la Cámara de Comercio de Coyhaique, con las autoridades y vemos que esa confianza hoy día existe acá en la comuna”.

“SIN SEGURIDAD NO HAY INVERSIÓN”

Sin embargo, con proyecciones actuales de un crecimiento entre -05% y 05% para este año en el país, una inflación que se espera ajustar, pero con bajos niveles de inversión y de demanda interna, en conversación con EPD Noticias, Pakomio ratificó que el sector Comercio mantiene su atención en temas como la seguridad pública.

¿Cuáles son los temas prioritarios de la gestión de este segundo semestre y durante 2024?

“Hoy día es priorizado por los mismos socios a nivel nacional el tema de seguridad. El tema de seguridad hoy día es un tema país, nos está afectando y como siempre se lo hemos dicho a las autoridades: sin seguridad no hay inversión, y sobre ese mensaje vamos a seguir trabajando este año, porque por supuesto que es necesario que hoy día manejemos y se generen nuevas herramientas en materia de seguridad”.

¿Qué posición y percepción tiene el gremio nacional sobre el actual proceso constituyente ya en marcha?

“La verdad, tenemos mucha esperanza, que de alguna forma esté también respaldado por profesionales, que haya un camino hoy día que esté acompañado por expertos en la materia, nos deja mucho más tranquilos. Entendemos también que van a existir hoy día las ventanas para el diálogo, poder también entregar nuestros mensajes y cuáles son nuestras problemáticas, así es que la verdad que estamos muy esperanzados de este proceso y esperamos por el bien de Chile, por el bien del Comercio también, frente a este escenario complejo que ha generado estas discusiones. Creo que lo único que han generado es mucha incertidumbre, entonces tenemos mucha fe de que avance el proceso”.

El presidente de la CNC sostuvo una agenda de 2 días en la zona con diversas reuniones, que incluyeron encuentros con autoridades y diálogo con los socios del gremio local.

Alcalde Carlos Gatica

En este sentido, el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, relevó la alianza estratégica con el Comercio, señalando los avances empujados bilateralmente en materia de seguridad y reactivación.

“La verdad es que el trabajo que hemos podido realizar en conjunto a la Cámara de Comercio tiene que ver con fortalecer la seguridad, no tan solo de los vecinos, sino que también de los locatarios del comercio de nuestra comuna”, aseveró.

Detalló que gracias al apoyo de la Subsecretaría de Prevención del Delito se mejorará próximamente la seguridad comunitaria, con un patrullaje en los barrios y también orientado al sector céntrico, con la adquisición de 3 patrullas (2 autos y una camioneta para el sector rural y lugares de difícil acceso), los cuales en convenio con Carabineros de Chile operarán en un patrullaje mixto a fin de tener mayor capacidad de acción.

CELEBRAR O NO CELEBRAR

Por su parte, Daissy Mondelo, presidenta del Cámara de Comercio de Coyhaique, recientemente electa como Directora Zona Sur de la CNC, dijo que “esto más que una Asamblea ha sido un reencuentro con nuestros socios después de un tiempo de pandemia, de no podernos reunirnos en camaradería y qué mejor que hacerlo celebrando nuestros 50 años, aunque sé que los tiempos no están para celebrar (…) esta vez además contando con la presencia, por primera vez, de nuestro presidente nacional del gremio José Pakomio y diversas autoridades”.

Añadió en el mismo sentido que “hay socios y no socios que hoy lamentamos que están cerrando sus cortinas, pero tenemos que hacer un alto para celebrarnos, para celebrar al ‘bolichero’ que llegó aquí, el primero se instaló en Balmaceda, después llegó a Coyhaique, así es que feliz, además poder dejar esta gestión y que el nuevo directorio continúe con estas mesas y diálogos con el gobierno, y las distintas mesas tripartitas”.

Fernando Guzmán, director de la CCC, junto al seremi del Trabajo, Rodrigo Díaz; Paola Hernández, distinguida con el “Premio al Trabajador Destacado”, y Daissy Mondelo, presidenta saliente de la CCC.

El encuentro, realizado en dependencias de Casino Dreams, contó con la participación del delegado regional presidencial, Rodrigo Araya; el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica; el seremi del Trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz; el prefecto regional de la PDI, Luis Torralba; y el comisario de Coyhaique, mayor Franco Herrera, entre otros representantes de diversas entidades públicas y privadas.

Tras la Asamblea que aprobó la cuenta de la presidenta saliente del gremio y que ratificó a los 9 directores electos, los directores salientes de la Cámara, Felipe Henríquez, Víctor Hitschfeld y Claudio Sanhueza, junto al seremi del Trabajo, Rodrigo Díaz, distinguieron con el “Premio al Trabajador Destacado” a Paola Hernández Madrid, secretaria del gremio, quien expresó que “no es la primera vez que me hacen un reconocimiento, es el segundo dentro de mis 8 años y me encanta, me gusta mucho que se reconozcan los trabajadores cuando hacen bien su trabajo, así como también me comenten y me digan cuando algo no les parece o no se realiza de la forma adecuada, la idea es que la Cámara funcione desde todos los ámbitos y creo que el recurso humano siempre es importante en un lugar de trabajo”.

Además, se entregaron reconocimientos a la trayectoria gremial y por su aporte a la comunidad a las empresas Aguas Patagonia, a Tienda Yuly, Telefónica del Sur, Automotora Traeger, Varona y a los funcionarios del municipio coyhaiquino, Omar Aburto y Martín Sepúlveda, por su compromiso con el gremio en beneficio de los vecinos de la comuna.

Una torta de cumpleaños se compartió al cierre del evento.