Hija de Elvin Altamirano: “Estamos muy emocionados como familia que a 50 años llegue un poquito de justicia”

Valorando el fallo de primera instancia que condenó a 2 carabineros como responsables de la detención ilegal y muerte del regidor de Puerto Cisnes en 1973, lamentó que en el caso del ex capitán de Ejército, Aquiles Vergara Muñoz, no se hayan aplicado penas.

Por Claudio Díaz P. @claudio_diazp

Periodista

“Muy emocionados” dijeron sentirse los familiares del extinto dirigente socialista Elvin Alfonso Altamirano Monje, al conocer este jueves el fallo de primera instancia que condenó a 2 carabineros involucrados en la detención y muerte del entonces regidor de Puerto Cisnes, tras el golpe cívico-militar encabezado por el general Augusto Pinochet Ugarte.

Estamos muy emocionados como familia, que a los 50 años llegue un poquito de justicia, porque es mucho lo que nosotros pasamos, mucho lo que nosotros sufrimos como familia en el tiempo que mi papá se lo llevaron y lo mataron, sin ninguna causa que lo pudieran detener, entonces eso es muy doloroso”, comentó a EPDNoticias, Juanita Altamirano Fuentes, una de los 5 hijos del ejecutado político en dictadura.

Y es que ayer, se informó desde el Poder Judicial que el ministro en visita extraordinario, Álvaro Mesa, condenó a 12 y 3 años de presidio como autor del hecho, al coronel en retiro Miguel Ángel Rojas Quiroga, y a 3 años al suboficial en retiro Luis Segundo Oyarzo Villegas.

Elvin Alfonso Altamirano Monje

Desde Puyuhuapi, y como vocera de la familia, Juanita Altamirano reconoció que esta resolución judicial “para nosotros es súper importante, también teniendo presente que falta el fallo de la Corte de Apelaciones para que esto termine, falta un tiempo todavía, pero hoy día cuando hay una sentencia, uno dice ¿por qué tanto tiempo? ¿por qué tan injusto? Pero por lo menos hoy día, ya mi papá podrá descansar un poco más en paz, sabiendo que hay 2 personas que ya están sentenciadas”.

“SIEMPRE PAGAN LOS MÁS ‘CHICOS‘’”

Sin embargo, señaló al mismo tiempo a EPDNoticias que “lamento que el señor Aquiles no haya sido sentenciado igual que el resto, porque la mayor responsabilidad la tenía él. Lamento mucho eso, siempre pagan los más chicos y los más grandes quedan invictos, por uno u otro motivo. Pero hay un Dios también que se encarga de hacer justicia y para nosotros acá, bueno, esperar que la Corte de Apelaciones y el tribunal de justicia mayor ya pueda dar la última sentencia en lo que queda el tiempo que se requiere para estos trámites”.

La hija de Elvin Altamirano se refiere al excapitán de Ejército Aquiles Vergara Muñoz (padre la animadora de televisión, Ivette Vergara), quien en 2020 fue condenado por la Corte Suprema a prisión efectiva, como responsable del homicidio calificado de Altamirano Monje, aunque se le rebajó la pena a 5 años y un día. Antes, en 2014, el oficial militar ya había sido condenado por homicidio calificado, cuando el máximo tribunal del país, confirmó otra sentencia de 3 años de cárcel para Vergara en el marco del denominado Caso “Puerto Aysén”, por la detención irregular y muerte de Luis Cárcamo y de Sergio Alvarado, otorgándole en esa ocasión el beneficio de la libertad vigilada.

Aquiles Vergara Muñoz, condenado por homicidio calificado de Elvin Altamirano.

El caso de Elvin Altamirano, un agricultor, de 34 años, que fue detenido el 22 de septiembre en la localidad de Puyuhuapi, y ejecutado por carabineros en la segunda Comisaría de Puerto Aysén el 12 de octubre de 1973, consta en el Informe Retting.

Según testimonios recibidos por la Comisión, en el recinto policial de Aysén, Altamirano Monje fue sometido a diversas torturas y malos tratos, y mientras otros detenidos fueron quedando en libertad, el regidor socialista permaneció en calidad de arrestado. Se extendió un certificado médico de defunción dejando como causa inmediata ‘anemia aguda’ y como causa originaria ‘herida de proyectil’, con fecha 20 de octubre de 1973, previo requerimiento del comisario de Carabineros de Puerto Aysén, siendo llevados los cuerpos de 3 personas, completamente desnudos, hasta el cementerio de la ciudad y “arrojados a una fosa común previamente preparada”, menciona la sentencia.

Días después, se informó oficialmente a través de la prensa de la época, que a Elvin Altamirano se le había dado muerte en el camino entre Puerto Aysén y Coyhaique, cuando era trasladado en circunstancias que habría intentado darse a la fuga, aprovechando un desperfecto del vehículo que lo transportaba. No obstante, la convicción de la Comisión Retting -asentada también por las pericias de defunción posteriores- fue que la muerte fue una ejecución al margen de todo proceso judicial. Los siguientes elementos fundamentan dicha convicción:

“SEGUIMOS DE PIE CON LA MEMORIA VIVA”

“Aquí estamos de pie y para agradecer”, concluye Juanita Altamirano Fuentes, en el largo camino de medio siglo para alcanzar la verdad y la justicia de lo que ocurrió con su padre en uno de los episodios de mayor violencia política ocurrido en Chile.

“Agradecemos mucho a todas las personas de los derechos humanos, la señora Ninón Neira, don Fabián, que no me acuerdo su apellido, pero que me acompañó a estampar la denuncia en esos años, y muy agradecida por todo el resto también de personas de la Agrupación de Derechos Humanos, la señora María Vera, la señora Verónica Venegas, Anita María Cordano, don Ariel Elgueta, hay muchas personas que siempre se han preocupado de mantener la memoria viva de todos nuestros seres queridos, y seguir en esta batalla de lucha que sea para todas las personas que sufren estos temas de injusticia, les puede llegar un poquito de juicio para sus seres queridos que no queden en el tiempo, que no se olviden, eso es lo más importante, altamente agradecida”.