Juegos de la Araucanía 2024: ANFA Región de Aysén cuestiona decisión de trasladar fútbol a Magallanes

Exigen que se revise con mayor detalle la logística regional a fin de no perder la localidad, y recordaron que las autoridades y entes públicos tienen la obligación de invertir y mejorar los espacios deportivos regionales, al comprometerse en la realización del evento binacional.

Podría sancionarse como un verdadero “autogol“ lo resuelto a nivel regional por las autoridades deportivas y que recientemente tomó conocimiento la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) en la Región de Aysén. Por ello es que mediante una declaración pública la dirigencia del balompié local manifestó este lunes su disconformidad con la decisión de eliminar la competencia futbolística en la zona en los próximos Juegos de la Araucanía 2024, trasladando esta disciplina a Magallanes.

Patricio Saldías Lorca, presidente de ANFA en la región, indicó que fueron llamados a una reunión por parte de la seremi de Deportes, María Durán Jara, y el director (s) del IND, Javier Medina Mella, “en la cual se nos indicó que el fútbol para la versión del año 2024 de los Juegos de la Araucanía, los cuales corresponden se ejecutados en la Región de Aysén, se traslada a la Región de Magallanes”.

Saldías precisó que se trata de “una decisión tomada, justificando esta decisión, porque la región no contaría con la capacidad de albergue de 3 estrellas para el fútbol, tanto en damas como en varones, como también la disciplina de ciclismo (damas y varones)”, una decisión que aseguró “fue tomada en conjunto con personas que no pertenecen a nuestra región y forman parte del Comité Técnico, y velan por sus propios intereses y no por el desarrollo regional”.

Como Asociación Fútbol Amateur Regional de Aysén (ANFA), la declaración precisa que se afecta a más de 15 mil futbolistas amateur de toda la Patagonia Aysén, sin embargo, aclaró el presidente regional que “en estos últimos 4 años nunca se dieron el trabajo ni tampoco el tiempo para elaborar un Plan de Acción con respecto al desarrollo de los Juegos en nuestra región, no se consideraron en lo más mínimo a las comunas de Cisnes, Cochrane, Chile Chico y Río Ibáñez, la cuales podrían ser utilizadas como sub sedes, jamás se desarrolló una reunión de trabajo con nuestra Asociación con miras a los Juegos 2024“.

INFRAESTRUCTURA “DESASTROSA“ Y AUTORIDADES “DORMIDAS“

“Con esa determinación -agregó Patricio Saldías- tendremos que seguir esperando para que nuestra comunidad tenga la posibilidad de ser locales en su tierra, además de privar a la mayoría de las comunas de ser participé del evento deportivo más grande que se desarrollará en la región en los próximos 13 años, llevándose estos privilegios la Región de Magallanes“.

Además, planteó el dirigente deportivo en el documento, que un punto muy importante de tener que realizar los Juegos en nuestra región el año 2024, “es que las autoridades y entes públicos se ven en la obligación de invertir y mejorar en los espacios deportivos, especialmente, en las canchas de fútbol, que hoy se encuentran en muy malas condiciones, a excepción del estadio regional IND que se puede ocupar ‘tarde, mal y nunca’ por parte de las Asociaciones Amateur de Fútbol, a pesar de que al momento de obtener el visto bueno para el último proyecto de mejoras, se ocuparon a los más de 9.000 inscritos en nuestra Asociación Regional para ser presentados como beneficiarios directos del proyecto“.

Saldías profundizó, señalando que un caso aparte es la cancha 2 del Estadio Municipal, la cual hace más de 2 meses no se puede utilizar con luz artificial, pues cuando se utiliza genera cortes en el alumbrado público del sector, “incluso se pudo registrar (con videos) que los cercos del cierre perimetral se encontraban electrificados al momento de utilizar la iluminación artificial, situación que hasta el día de hoy no ha sido solucionada. Los baños públicos y camarines en desastroso estado en el estadio municipal es la clara imagen del poco interés que tiene en nuestras autoridades el deporte. Otra situación es la construcción de canchas de fútbol sin baños públicos ni camarines, lo cual denigra completamente a nuestras y nuestros deportistas“.

Sobre las responsabilidades, ANFA apuntó que “hoy nuestras autoridades se encuentran dormidas con respecto a nuestro fútbol, siendo un aporte casi nulo para nuestra región. Mientras en otras regiones -por no decir todas las regiones- tienen el apoyo incondicional de parte de las autoridades, en nuestra región nunca se ha desarrollado un trabajo en conjunto, donde quede de lado el color político del gobierno o de la alcaldía y se tenga una ‘hoja de ruta’ con respecto al desarrollo deportivo de nuestra región“.

Así el cuestionamiento hacia la toma de decisiones y acciones desde el espectro de autoridades políticas es transversal: “La pregunta que nos hacemos es cuantos directores y seremis han pasado y cuál ha sido su aporte al deporte local, en este caso al fútbol, ¿qué huella han dejado?, absolutamente nada y que decir de los alcaldes, gobernadores o intendentes en su época, hoy nuestra asociación regional y su asociaciones cuentan con más de 9.000 deportistas y solamente son considerados en época de elecciones“.

En su parte final, la declaración concluye que “como Asociación Regional exigimos que sea revisada nuevamente la logística de ejecución de los Juegos, que se tomen en consideración otras comunas de la región y que no se concentre todo en Coyhaique y Puerto Aysén, y que se hagan todos los esfuerzos posibles para que todas las disciplinas deportivas sean desarrolladas en la Región de Aysén, y que de una vez por todas nuestras autoridades hagan la pega de descentralizar el deporte, y se demuestre que nuestra región es mucho más que Puerto Aysén y Coyhaique.