Cantautor Godie Neguel: “Para mí no existe un real cuidado del medioambiente en Aysén”

El músico coyhaiquino, radicado en Irlanda, compartió con EPDNoticias el desafío de “habitar en un espacio nuevo, fuera de tu zona de confort”, su nuevo single “Ruge el jaguar” y analizó la temática de la falta de regulación medioambiental, a las grandes empresas que contaminan, la acción de Greta Thunberg, y los cambios radicales pendientes.

Por Claudio Díaz P. @claudio_diazp

Periodista

Su nombre completo es Diego Alejandro Jara Neguel, es titulado en pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y hace casi 5 meses reside en Limerick, Irlanda, lo que reconoce fue para ‘salir del cascarón’ coyhaiquino y crecer. Desde Europa, el joven músico dio a conocer su nuevo trabajo, comprometido con la defensa de los espacios naturales.

Su espíritu inquieto, en parte, lo tamiza a través de las armonías en su propuesta musical como Godie Neguel, con la cual además busca concientizar sobre la problemática ambiental y el deterioro de la naturaleza en pos del progreso y la adaptación humana.

Recientemente, en abril lanzó su nuevo single “Ruge el jaguar”, que ya está disponible en plataformas como Spotify y YouTube. En esta canción, comenta Godie Neguel, extiende un llamado a la reflexión y a la acción de cada uno de nosotros, tomándose el tiempo. para conversar con EPDNoticias y profundizar su etapa presente y los nuevos acordes que van construyendo su próxima musicalidad.

SONORIDAD ENTRE DUENDES Y VIKINGOS

Diego a orillas del río Shannon que cruza la ciudad de Limerick.

Hoy, a más de 12 mil kilómetros de su tierra natal, Coyhaique, el cantautor patagónico se despliega en Limerick, Irlanda, emplazada en la provincia de Munster, en el oeste del país-isla donde proliferan las famosas leyendas de duendes y vikingos, siendo acompañado con poco más de 90 mil habitantes, lo que ubica a la ciudad como la tercera más poblada, luego de Dublín y Cork.

¿Cuánto tiempo llevas en Limerick y que te llevó a radicarte allá?

Llegué a Limerick el 13 de diciembre del 2022, con la idea de aprender inglés y tener la experiencia de vivir en otro país, para conocer e interactuar en un contexto, cultura e idioma diferente.

¿Cómo ha sido tu evolución musical desde que saliste de Coyhaique?

Creo que siempre ha ido creciendo y abarcando más sonoridades, conocer otras realidades y otras personas termina siempre entregando una influencia en lo que uno hace, con mundos musicales diversos que se sincronizan con lo que uno trae, siendo un intercambio de ida y vuelta.

¿Cómo ha influido en tu música, tu estada en Limerick, que sabemos es una zona de paisajes hermosos y mucha cultura circundante?

Siento que habitar en un espacio nuevo, fuera de tu zona de confort entrega la oportunidad de ponerse a prueba uno mismo, de generar cambios en nuestra percepción de lo que creemos, sentimos y vivimos. Eso lo he ido concibiendo y notando en la forma que me enfrento/presento a las personas aquí, con ritmos en mi guitarra más definidos, buscando compartir mi música -primero- desde el ritmo, ya que sigo haciendo canciones en español (por ahora) y es lo primero que pueden apreciar.

Godie Neguel en Limerick.

Limerick es una ciudad pequeña, pero con personas sumamente amables al igual que su paisaje que se mantiene húmeda por la cantidad de lluvia que cae, muy similar a nuestra región. Pronto comenzaré el registro de nuevas canciones que se están gestando aquí y que han tenido una buena recepción en los lugares donde estoy tocando.

Y es que con “Ruge el jaguar”, ya se pueden apreciar cambios de ritmos y atmósferas en el trabajo del artista coyhaiquino, gracias a la participación de colaboraciones musicales y una variedad de instrumentos, enriqueciendo aún más sus letras y su música.

El single forma parte del nuevo disco que el cantautor está preparando para este 2023, siendo un importante paso en su carrera musical, tras su primer disco “Espiral” y los 2 Eps “Mateando Canciones” y “Caudal”.

Desde su lanzamiento, “Ruge el jaguar”, ha recibido una gran acogida por parte del público y la crítica, destacando la sensibilidad y el compromiso de Godie Neguel con el medioambiente. Además, la participación de Vicente Martínez en la guitarra eléctrica ha generado aún más expectativas sobre el próximo disco del cantautor sureño.

CUESTIONAR DESDE TODAS LAS TRINCHERAS POSIBLES

¿Qué opinas de cruzadas internacionales medioambientales como las de Greta Thunberg?

Estoy de acuerdo con que estas acciones deben venir desde todas las trincheras posibles y quienes tienen mayor visibilidad, tienen la responsabilidad de llevar estos temas a los medios de comunicación más consumidos por la población. Ya que, de esta forma, por lo menos contribuyen al cuestionamiento del modelo de vida que llevamos.

La idea de progreso que se ha establecido y que tanto ha repercutido en nuestras vidas, no es algo nuevo, esto lleva años puesto en tela de juicio. A lo largo del tiempo se han generado diversas campañas, marchas y convocatorias desde la propia población, pero sabemos que los cambios más radicales los deben generar otros. No debe recaer la responsabilidad solo en las familias, ya que si no se trabaja de manera conjunta con quienes realmente están poniendo en riesgo nuestra vida hoy en día, no se logrará ningún cambio ni se logrará revertir el daño hecho.

¿Cuál es tu opinión del estado del cuidado del medioambiente en Chile y en particular en la Patagonia Aysén?

Para mí no existe un real cuidado del medioambiente ni en la región ni en Chile, no hay acciones concretas ni leyes que protejan lo que va quedando en el país. No hay reales regulaciones hacia el funcionamiento de las grandes empresas como las mineras, termoeléctricas, pesqueras, forestales, etc. Por esto, cada cierto tiempo deben salir grupos de personas desde las mismas organizaciones territoriales a defender estos espacios naturales y a demostrar que las consecuencias son enormes no solo para la flora y la fauna, sino incluso para nosotros mismos.