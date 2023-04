Sólo el 28% de los postulantes logró adjudicarse beneficio de “Fortalece MIPE-Aysén”

De los más de 1.700 emprendedores de la región que postularon al beneficio, convocado por el Gobierno Regional, 491 obtuvieron recursos y más de 1.200 quedaron en “lista de espera”.

Por Claudio Díaz P. @claudio_diazp

Periodista

El amplio llamado y difusión que eel Gobierno Regional de Aysén inició en noviembre de 2022, para postular al beneficio “Fortalece y Reactiva: programa para micro y pequeñas empresas”, finalmente tuvo como resultado, que menos de un tercio de los ávidos postulantes lograrán el beneficio.

Al cierre de las postulaciones, en enero de este año, se comunicó como un “éxito total” e “histórica”, la cantidad de postulaciones al fondo, sin embargo, tras 2 meses y medio, el éxito llegó al 28% de las Mipes locales, pues más de 1.200 postulantes quedaron fuera del proceso.

En la ocasión, la gobernadora regional Andrea Macías Palma señaló que buscaba el mayor alcance ante la necesidad evidenciada por las Mipes.

“El nivel histórico de postulación obtenido, nos muestra una realidad que existe en nuestra región, donde muchas micro y pequeñas empresas, sobre todo aquellas que están en lugares más apartados, requieren de un apoyo por parte del Estado y del Gobierno Regional. Reafirmamos nuestro compromiso con los micro y pequeños empresarios de nuestra región, vamos a procurar tener el mayor alcance a través de este programa, por lo cual presentaremos una propuesta con el objetivo de financiar a la mayor cantidad posible de emprendimientos que calificaron para obtener estos fondos”.

Pero en la práctica, si bien, los casi 500 emprendedores beneficiados en la región tendrán un merecido apoyo de inyección de capital en sus flujos de caja, más del 70% no recibirá recursos, pese a cumplir los requisitos básicos que informó la web difundida para tal efecto. De hecho, la convocatoria que comenzó el 22 de noviembre del año pasado, tuvo varias modificaciones de bases, flexibilizando los antecedentes a presentar, también para subsanar la admisibilidad y extendiendo el plazo de postulación, por lo que la última enmienda se realizó el 6 de enero de 2023, a una semana de cerrarse el concurso.

Los montos a entregar entre $1.500.000 a $7.000.000 por cada beneficiario, permiten invertir el dinero en activos fijos, capital de trabajo, asistencia técnica para la actualización de modelo de negocio y aumento de su competitividad, teniendo en consideración el bienestar familiar y la sustentabilidad ambiental del negocio.

DESAZÓN Y POCA TRANSPARENCIA

Entendiendo la lógica concursable del instrumento, varios emprendedores locales con los que pudo conversar EPDNoticias manifestaron su desazón ante la expectativa generada por el fondo, al considerar que no se cauteló verdaderamente el alcance de la postulación respecto de los montos disponibles. Es así como catalogaron como una “falta de respeto” o al menos poca visión del Gobierno Regional, el llamado masivo a micro y pequeñas empresas (Mipes), teniendo para ello las autoridades acceso a los datos disponibles de los emprendedores locales, para lo cual pudieron filtrar adecuadamente, antes de la convocatoria, a quienes realmente se deseaba convocar y adjudicar los recursos.

Sin querer dar su nombre, una emprendedora de Coyhaique que no resultó beneficiada señala a EPDNoticias que “uno invierte tiempo y dinero preparando los papeles, destinando mañanas enteras a ir a consultar detalles y hacer los trámites para cumplir con cada uno los requisitos que exigen, lo que es un desgaste, porque haces planes con el eventual beneficio que, finalmente, no se obtiene, pero lo peor es que ni siquiera sabes por qué”.

Y es que la convocatoria fue amplia y transversal a las 4 provincias de la región, lo que se entendía generaría el interés de cientos de emprendedores que cumplían con los requisitos básicos de ser una Mipe, a ello se sumaban criterios para obtener un “mayor subsidio” al estar lideradas por mujeres, ser de sectores rurales, o pertenecer a pueblos originarios.

Además, el folleto de convocatoria decía en su reverso que se apoyaría a 1.000 empresas, lo cual no estuvo ni cerca de cumplirse.

Por su parte, las propias bases de convocatoria del fondo señalan que la estimación de beneficiarios mínimos sería de 628 pequeñas y micro empresas en la región, lo que también quedó al debe, faltando 137 beneficiarios para llegar a la cifra mínima que estimó el propio GORE Aysén. En la práctica se llegó al 78% de lo estimado. ¿Qué pasó? ¿Era previsible? Probablemente sí.

Pareciera que hubo un error de matemática básica, pues las bases informaron de un presupuesto total disponible para la presente convocatoria de $1.777 millones 218 mil 750. Si este monto se divide en 1.000 beneficiarios, el promedio a entregar a cada uno es de sólo $1 millón 777 mil. Sería solamente posible entregar el mínimo de $1.500.000. Ahora bien, si se divide en 628 beneficiarios como estimo el Gobierno Regional de Aysén, el resultado a entregar es de casi $2 millones 830 mil; y si se divide por 500 emprendedores, que fue casi la cantidad final real de beneficiarios, el monto a adjudicar en promedio es de $3 millones 554 mil.

Detalle de Bases de convocatoria, página 4.

La primera semana de febrero se comunicó vía correo electrónico a más de un millar de emprendedores que “su postulación (…) ha pasado la etapa de admisibilidad del proceso.”, agregando que “La siguiente etapa corresponde a la elaboración de un ranking regional por puntaje el cual definirá una línea de corte, según el presupuesto disponible para este llamado a concurso.” Sin embargo, no hubo una publicación o difusión de tal ranking, o del puntaje que obtuvo cada postulación.

“Me pidieron papel tras papel y lo entregué todo en cuanto me dijeron, y simplemente después, en marzo, me llegó el correo indicando que según la Admisibilidad mi postulación había quedado en ‘LISTA DE ESPERA, o sea estoy ‘admisible’, pero no me benefician y no existe un listado de quién obtuvo mayor o menor puntaje como dicen las bases’”, revela un comerciante de Coyhaique, que prefirió no ser identificado pues pese a la experiencia, espera seguir postulando a fondos estatales.

Pantallazo de correo informando Lista de Espera

Así resulta obvio, que el caso de haber cumplido los requisitos del instrumento y no ser beneficiado se repite profusamente. Pero lo que genera la mayor frustración es no conocer con claridad cuáles fueron los criterios de los seleccionados, al no existir difusión en la misma web de convocatoria o del Gobierno Regional -en detalle- del mencionado ránking o listado con puntajes que transparentara por qué se escogió a uno u otro proyecto. Ello dejó la duda en un 72% de quienes postularon, estaban “admisibles” y no obtuvieron beneficio.

El punto 5.3 de las bases refiere a “Selección de beneficiarios/as”, con distintos procedimientos y criterios a aplicar como el que los postulantes no hayan obtenido fondos de fomento en los últimos dos años, señalando que se deben generar 2 grupos y ordenar sus puntajes de mayor a menor, a nivel comunal, y considerando las postulaciones admisibles y seleccionables. Todo ello no tuvo el mismo proceso que si acostumbran transparentar en información a quienes postulan Fondos Concursables FNDR, casos en que sí se publican Actas de Resultados e inclusión de las impugnaciones en cada uno de sus procesos.

En los últimos días, desde el GORE Aysén, se ha informado que tras los diferentes procesos de admisibilidad y selección del concurso, el fondo alcanzó a ser distribuido en 491 emprendimientos, que recibirán entre $1.500.000 y $7.000.0000, dependiendo el tamaño del negocio y de la cantidad de sus ventas. Se precisó además de 180 beneficiarios y beneficiarias son de Coyhaique, y otros 70 de Aysén, quienes firmaron sus convenios con la gobernadora Andrea Macías, quien calificó el beneficio de “exitoso”. Eso sí, las bases estimaron que entre las 2 provincias se esperaba beneficiar al menos a 518 micro y pequeñas empresas.

Macías dijo finalmente que “esperar que el desarrollo de todo el programa, que sigue, porque es un programa que dura 2 años, sea tan exitoso como ha sido hasta ahora, con esta primera línea que se ha lanzado”.