Experta española en Humanizar la Salud expuso en Coyhaique

Cristina Muñoz Alustiza fue invitada por la Corporación de Desarrollo Aysén por Aysén para participar en el primer simposio “Humanizar el fin de la vida”, que tuvo lugar el pasado viernes en el Centro Cultural de la capital regional.

“El desarrollo científico y tecnológico de las últimas décadas en el ámbito de la salud y de la prestación social ha tocado casi un ‘techo’ que ya pasa por empezar a humanizarlo, y la ciudadanía nos está pidiendo que seamos más sensibles a los problemas que afectan a los procesos globales de la salud”, asegura Cristina Muñoz Alustiza, experta española en cuidados paliativos interdisciplinares, para contextualizar por qué se ha tornado tan relevante el tema en el mundo desarrollado pero también seguido con mucho interés desde Latinoamérica.

La especialista, enfermera de profesión, fue la principal expositora invitada al primer simposio “Humanizar el fin de la vida”, realizado recientemente en Coyhaique y organizado por la Corporación de Desarrollo Aysén por Aysén, y expuso ante una audiencia de 70 personas durante la mañana del pasado viernes, en un programa que consideró además a la médica geriatra Diana Pareja Ramírez, jefa de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Regional de Coyhaique.

En el inicio del encuentro, que contó con una audiencia de cerca de 70 personas, asistieron el presidente de la Corporación de Desarrollo Aysén por Aysén, Dr. Eduardo Cruces; los directores de la entidad, Héctor Canales Cabezas y Luis Álvarez Ojeda; la seremi de Desarrollo Social y Familia, Karina Acevedo Auad, representantes del Colegio Médico, de Centros ELEAM, Obra Don Guanella, y profesionales del área.

EL PRIMER DESAFÍO ES CONVERSAR

Héctor Canales Cabezas

“Hay una evolución de nosotros mismos como sociedad no solo enfocándonos en la parte productiva y el crecimiento, sino también con una mirada sobre un aspecto de nuestra vida que no la tocamos, que está poco visibilizada, como es humanizar la etapa final de las personas, con enfermedades, con cuidados paliativos, que es un drama que viven muchas personas. Conocer hoy la experiencia de una gran profesional para humanizar y saber cuál es la realidad del estado de la salud a nivel local, nos llena de alegría y saber que hay 2 profesionales de geriatría y un sólido programa en la región, pero es importante que la sociedad tomé conciencia de esto, porque lo único seguro en nuestra vida es la muerte y debemos prepararnos con tiempo”, comentó el vicepresidente de la Corporación Aysén por Aysén, Héctor Canales Cabezas, al explicar el interés por impulsar una conversación regional y nacional, que releve los desafíos necesarios para avanzar en esta tarea.

Cristina Muñoz Alustiza ha participado en cerca de 150 cursos de formación y ha intervenido en 50 congresos profesionales en España, Chile, Perú, Uruguay, Colombia y México, entre otros, relacionados con temas de ética, gestión y liderazgo, humanización, competencias blandas, atención sociosanitaria y calidad; y actualmente es directora de Programas del Centro “San Camilo”, en Madrid, España, donde dirige un equipo multidisciplinario integrado por 25 personas, ocupados de brindar dignidad y calidad de vida a sus pacientes y sus familias.

Con la experiencia de más de 2 décadas en el tema y teniendo a su haber diversas publicaciones, señaló en Coyhaique que “humanizar la salud” de los mayores no sólo se trata de poner el foco en la presencia de enfermedades o discapacidades, “esto es un fenómeno que nos ocurre en realidad en todo el mundo desarrollado, en todos los países con cierto poder adquisitivo, donde nos hemos ido dando cuenta que a mayor tecnología, no siempre se da una mayor calidad de vida, o a mayor subespecialización del colectivo de profesionales no siempre estamos mejorando la atención, sino que esto lo lograremos en tanto que seamos capaces de dotar estos procesos y estos recursos, de un componente claramente humano en el que de verdad nos comprometemos a mirar a la persona como un ser que tiene diferentes dimensiones, no solo físico sino también en el impacto social, emocional y espiritual”.

TRABAJO COLABORATIVO EN RED

Cristina Muñoz Alustiza

Desde la Corporación de Desarrollo Aysén por Aysén, su presidente, el Dr. Eduardo Cruces, destacó que según proyecciones realizadas por el Programa de Conocimiento e Investigación en personas Mayores (CIPEM), en el año 2050 habrá 6.9 millones de personas mayores en Chile, es decir, el 32,1% la población, por lo que ese año nos convertiremos en el país más envejecido de América Latina. Sumado a ello, la esperanza de vida ya se estima llegará a los 80.7 años para 2025, por lo que la humanización se torna hoy en un reto universal y que compromete a muchos agentes.

“Sin dudas en el trabajo en Red es un distintivo de la humanización también, porque vela por la eficiencia de los recursos, porque saca partido de la inteligencia de una comuna, de un espacio para ponerlo todo al servicio compartido de los cuidados”, asentó Cristina Muñoz Alustiza.

Diana Pareja Ramírez

Por su parte, la médica geriatra Diana Pareja Ramírez, quien expuso “Atención del adulto mayor y cuidados paliativos en Aysén”, y “Brechas detectadas en el sector”, comentó que en este sentido “falta romper paradigmas para ser más empáticos con las personas que más nos necesitan, las más vulnerables, mayores y con enfermedades que le causan sufrimiento; entonces tenemos que migrar hacia una atención en la cual nosotros podamos integrarnos más a las necesidades de las personas, de sus familias y su entorno”.

Agregó, asimismo, que este proceso debe ser un “acto cultural”, con toda la sociedad, pues aún falta capacitar mejor al recurso humano con mayores competencias de atención y evaluación, también comunicación con el intersector en que se toman decisiones, incluyendo asociaciones de voluntarios por lo cual es vital sensibilizar, por lo que relevó que “estamos en una etapa importante, porque estamos las personas que podemos tomar decisiones y tenemos la idea y la intención de poder hacer cambios, construir y transformar las cosas”.

En zonas como la Patagonia Aysén, la especialista ibérica reconoció que el desafío territorial es alto, considerando además la diversidad cultural presente, pero es evidente como al conversar entre los estamentos públicos, privados y comunidad organizada “ya afloran algunas iniciativas y algunos modelos que son prácticamente únicos en la prestación de cuidados deslocalizados”, de hecho, la expositora tuvo la oportunidad de visitar dependencias de la Unidad de Oncología del Hospital de Coyhaique y el Hogar de Ancianos “Padre Antonio Ronchi” en la obra Don Guanella.

“(A nivel local) creo que van, en ese sentido, en una buena línea y donde tanto los poderes políticos como los prestadores de servicios como, naturalmente, de una Corporación local de representación también de la ciudadanía, pues suman siempre y cuando estén dispuestos a escucharse mutuamente y a caminar en una misma trayectoria”, concluyó Cristina Muñoz.