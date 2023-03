Stand Up Comedy en Coyhaique: Paola Molina se presenta con “Me Creo La Muerte”

La escritora y comediante subirá al escenario del Centro Cultural de la capital regional este sábado 18 de marzo con su nueva rutina de humor en formato teatro.

Paola Molina es escritora y como autora una de sus obras es el conjunto de cuentos Confesiones de una Soltera (2017, Plaza & Janés), pero al mismo tiempo con esa misma aguda mirada aborda temáticas en el formato stand up, recorriendo el país como comediante, y en esa gira es que arribará esta semana a Coyhaique con su actual show “Me Creo La Muerte”.

Tras una exitosa gira nacional, Paola se presenta después de 3 años en la capital de Aysén para compartir lo mejor de su stand up comedy que promete no dejar títere con cabeza: Ansiedad, dentista, sobrinos, Tinder, el sueño de la casa propia, las amigas, El Día Menos Pensado y mucho más son parte de la hilarante rutina.

“Es fundamental salir de Santiago, para conectar con otros puntos de vista, otras vivencias, otros territorios, otras historias. Salir de la ‘burbuja’ como comediantes es súper importante para crecer como artista, para conectarse con la diferencia y conectar con un punto de encuentro que sea a través de la risa. Además, es importante contribuir para que la gente de regiones tenga más diversidad. La idea es que vayamos integrando a nuestras vidas otro tipo de sensibilidades”, comentó la comediante.

“El humor es fundamental para aceptar que la vida no tiene tanto sentido, no es tan seria. Si no que esos problemas que creemos tan profundos son normales que nos ocurran. Me encanta cuando la gente se ríe”, enfatizó Paola Molina.

HUMOR FEMINISTA

La estandapera tiene una chispa particular, haciendo gala de un humor feminista, no tiene miedo de decir lo que piensa, reírse de lo que nadie se atreve y ser políticamente incorrecta. “Con el feminismo en la comedia nos estamos riendo de la mentira que nos hicieron creer las novelas, teleseries y comerciales de lo que era ser mujer. En el chiste feminista el sujeto patético causal de risa ya no es la mujer víctima, sino el hombre abusador o el sistema opresor”, comentó en una entrevista.

Como autora tiene a su haber 3 títulos, 2 de ellos novelas. Su más reciente publicación es “Te quejas de llena” (2022) editado por Penguin Libros. Al igual que en su novela, Molina, en sus shows habla de lo complejo que es convertirse en adulto de forma sincera, tocando temas como el trabajo precarizado, la salud mental, la amistad y la familia.

Desde la organización se informó que la preventa para este sábado a las 19 horas, ya se encuentra agotada, pero aún quedan entradas generales a $12.000 a través de Passline en su sitio web.