Presidente Boric y 2° cambio de gabinete: “Los llamo a ‘chicotear’ a sus seremis”

La modificación del elenco más cercano al mandatario, alcanzó a 5 ministerios y 15 subsecretarías, siendo designada entre estas últimas como subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoch (PS), exjefa de Comunicaciones de la gobernadora regional de Aysén.

Este viernes, a menos de 24 horas de cumplirse un año en el Gobierno, el Presidente Gabriel Boric concretó el cambio de gabinete ingresando mayoritariamente figuras ligadas a la ex Concertación. La ceremonia se desarrolló pasadas las 15:30 horas en el salón Montt Varas del Palacio La Moneda.

El Jefe de Estado tomó juramento a los nuevos ministros y ministras que se integraron al gabinete; entre las designaciones están las de Alberto van Klaveren, en el Ministerio de Relaciones Exteriores; Jessica López, en el Ministerio de Obras Públicas; Jaime de Aguirre, en el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio; Jaime Pizarro, en el Ministerio del Deporte, y Aisén Etcheverry, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren Stock; licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, master of Arts in International Studies, University of Denver, EEUU, y doctorandus en Ciencia Política, Universiteit Leiden, Holanda.

Con amplia trayectoria en el mundo académico, se ha desempeñado en áreas de investigación con foco en Relaciones Internacionales, Política Exterior comparada, Política exterior de Chile y Derecho internacional. Hasta su nombramiento, se desempeñó como director Unidad Académica Relaciones Jurídicas y Económicas Internacionales del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Fue también embajador de Chile ante Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo entre el 2001 y el 2006; Subsecretario de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2009; y Agente del Estado de Chile ante La Haya con motivo de la demanda de la que fue objeto el país por parte de Perú. Es Independiente.



Ministerio de Obras Públicas, Jéssica López Saffie; ingeniera comercial, con mención en Economía de la Universidad de Chile. Ejerció como presidenta de BancoEstado; presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios y directora suplente del Directorio del Banco Itaú Corpbanca. Tiene 40 años de experiencia en cargos ejecutivos y de alta dirección. Consejera de Comunidad Mujer, consultora y Coach Ejecutiva, también integra el directorio de las Fundaciones Foro Educativo y TIGRA. Es militante del Partido Socialista.



Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Jaime de Aguirre; profesional con estudios de derecho, periodismo y música, con más de 30 años de experiencia en el mundo de las comunicaciones, desde el ámbito de la producción y la creación audiovisual, hasta la dirección ejecutiva de los más importantes medios de Chile.

Durante los últimos años, dentro de su experiencia profesional, destaca su paso como director ejecutivo en Chilevisión y Televisión Nacional de Chile, donde además también ejerció como director de programación, labor que también llevó a cabo en Canal 13. Contribuyó, como director de programación de TVN, en el reposicionamiento del canal estatal tras el retorno a la democracia. Mientras que durante su paso por Chilevisión, estuvo a cargo del proceso de rearticulación integral del canal, llevándolo a los primeros lugares de rating. Es Independiente.



Ministerio del Deporte, Jaime Pizarro Herrera; profesor de Educación Física. Jugador y entrenador de Fútbol Profesional. Seleccionado Nacional de Chile en categorías juveniles y adulto, participando en torneos de relevancia a nivel latinoamericano y mundial.

Ha ocupado diversos cargos deportivos, ejecutivos y directivos en ámbito privado y público, entre los que cuentan la dirección técnica en Colo Colo y Universidad Católica, Gerente Deportivo en ambos clubes en distintos períodos. Subsecretario de Deportes y Director del Instituto Nacional del Deporte. Gerente de Desarrollo y Gerente General de la Corporación Cultural y Deportiva La Araucana. En el campo académico, Profesor y Director de Cursos de Postgrado en gestión y formación deportiva en el Instituto AIEP, y actualmente en la Universidad Finis Terrae. Es Independiente.



Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry Escudero; abogada de la Universidad de Chile y Masters of Laws por la University of San Francisco School of Law. En los últimos 15 años ha coordinado y liderado equipos y proyectos públicos y privados, a nivel nacional e internacional, en áreas relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación. Fue directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID); jefa de la División de Coordinación Interministerial (DCI) de la Segpres y directora del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo (CTCI). Es Independiente.

Los nuevos titulares de los 5 ministerios intervenidos por el Presidente Boric, que alejo de sus cargos a Antonia Urrejola en Cancillería, Juan Carlos García en MOP; Silvia Díaz en Ciencia, Alexandra Benado en Deportes, y Julieta Brodsky en Cultura.

NUEVOS SUBSECRETARI@S

En tanto, las nuevas autoridades que pasarán a liderar subsecretarías luego del nombramiento del mandatario, son:

Subsecretaría General de Gobierno: Nicole Cardoch Ramos

Subsecretaría de Hacienda: Heidi Berner Herrera

Subsecretaría de Relaciones Exteriores: Gloria de la Fuente González

Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales: Claudia Sanhueza Riveros

Subsecretaría de Defensa: Víctor Jeame Barrueto

Subsecretaría de Turismo: Verónica Pardo Lagos

Subsecretaría de la Niñez: Verónica Silva

Subsecretaría de Educación: Alejandra Arratia Martínez

Subsecretaría de Educación Superior: Víctor Orellana Calderón

Subsecretaría de Derechos Humanos: Xavier Altamirano

Subsecretaría de Salud Pública: Andrea Albagli Iruretagoyena

Subsecretaría de Agricultura: Ignacia Fernández Gatica

Subsecretaría de Transporte: Jorge Daza Lobos

Subsecretaría de Bienes Nacionales: Sebastián Vergara Tapia

Subsecretaría de Energía: Luis Felipe Ramos