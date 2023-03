Republicanos piden “cambio de actitud” del Gobierno junto a Cambio de Gabinete

Ante las presiones que han surgido en los últimos semanas desde los partidos oficialistas para que se realice un ajuste ministerial, el Partido Republicano se manifestó incrédulo sobre la efectividad que tendría esta medida si no existe un cambio profundo de gestión.

“La situación del país no mejorará si no hay un cambio de actitud de quién realmente debe gobernar”, dijeron desde el Partido Republicano este jueves, ante un inminente cambio de ministros en La Moneda en la ante sala del primer aniversario del Gobierno de Gabriel Boric.

Según explicó el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, “la gestión del Gobierno ha sido desastrosa y no es posible que el Jefe de Estado siga ignorando esta realidad. La experiencia con esta administración nos dice que un nuevo cambio de gabinete no servirá para nada y sólo habrá que esperar 3 años más, en el próximo cambio de Presidente, para avanzar en los grandes temas que hoy urgen entre la ciudadanía. La situación del país no mejorará si no hay un cambio de actitud de quién realmente debe gobernar”.

Junto al cuestionamiento de la efectividad que tendría un nuevo ajuste ministerial si no existe un cambio de gestión por parte del Ejecutivo, Irarrázaval agregó que “se requiere un gabinete que empiece a trabajar en serio y que a su vez, tenga la capacidad de conducir como corresponde la agenda pública. Hay ministerios desgastados y con nula credibilidad que le están haciendo un grave daño a los chilenos, puesto que hay muchos aficionados a la política en cargos públicos que no están aportando a las necesidades del país. Urgen cambios drásticos en las carteras de Relaciones Exteriores, Defensa, Agricultura, Desarrollo Social y Educación”.

“AMIGOS DEBEN RETIRARSE DIGNAMENTE”

En este sentido, el diputado de Republicano fue enfático en señalar que “el cambio de gabinete debería haber sido en enero para evitar darles vacaciones pagadas a los ministros que se van y que ni siquiera teniendo a Chile en llamas los hizo reaccionar. Se perdió prácticamente un año y llegó el momento que los amigos de nuestra máxima autoridad se retiren dignamente y nombren a personas que estén realmente capacitadas para asumir esos cargos. Eso sí, no se saca nada con hacer modificaciones de este tipo, si no existe un cambio de estrategia o algún grado de autocrítica de su comité político más cercano para enmendar esta deficiente gestión”.

Finalmente, desde el Partido Republicano hicieron un llamado al Ejecutivo a avanzar en los grandes temas que hoy demanda el país. “El Gobierno necesita reenfocar su programa, sus equipos y principalmente, sus prioridades. No están en sintonía con los grandes temas ciudadanos y hay muchos ministerios que son prácticamente invisibles y que no han sido debidamente evaluados. Cuesta ser positivo ante un posible ajuste ministerial, más aún cuando el primer cambio de gabinete no provocó ningún efecto”, concluyó el parlamentario.