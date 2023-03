Diputados Calisto y Raphael votaron rechazo a la Reforma Tributaria, Alinco aprobó

Sólo 2 votos de mayoría simple le faltaron al Ejecutivo para la idea de legislar e iniciar el debate de fondo de la iniciativa, que buscaba aumentar los impuestos para personas con ingresos superiores a $4 millones mensuales, impuesto al patrimonio de fortunas de US$5 millones de dólares, un nuevo royalty minero y normas para prevenir la evasión tributaria, entre otras.

Como un duro golpe recibió el Gobierno este miércoles el rechazo en la Cámara de Diputados a la idea de legislar la Reforma Tributaria. La propuesta ingresada por el Ejecutivo era clave para financiar buena parte de sus compromisos de mejora en derechos sociales, por lo que deja en escenario complejo y con las opciones de insistir a través del Senado o luego de un año calendario.

Con 73 votos a favor, 71 votos en contra y 3 abstenciones, la reforma tributaria se rechazó, faltando solo 2 votos para darle ‘luz verde’ para avanzar en la discusión de fondo. Los 3 parlamentarios ayseninos, en general, fueron críticos con el proyecto del Gobierno, aunque no todos votaron en contra, pues René Alinco finalmente se manifestó a favor.

TENSO CONTEXTO

Como se anticipó por la Oposición, los diputados y diputadas de Republicanos, la UDI, RN, Evópoli y PDG cerraron filas rechazando la propuesta de gravámenes para el país, que se discutió por 8 meses y tuvo cerca de 90 indicaciones. De esta manera, a las 3 abstenciones, de los diputados Andrés Jouannet (Demócratas), Gaspar Rivas (ex PDG) y Enrique Lee, se sumaron las ausencias de otrs 3 parlamentarias que salieron del hemiciclo justo antes de la votación. Se trata de Viviana Delgado, del Partido Ecologista Verdad (PEV) -quien sostuvo una fuerte discusión con el ministro de Educación este martes Ávila ayer, tensionándose la relación PEV-Gobierno; siendo acompañada por las diputadas Mónica Arce (Ind. PEV) y Pamela Jiles.

TUITS Y RETUITS

A través de Twitter el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas) señaló que; “La izquierda -en su histórica acción totalitaria- buscaba imponer una #ReformaTributaria que golpeaba fuerte a los emprendedores, profesionales jóvenes y pymes. Como no votamos como ellos, funan y mienten. Como aún quedan 3 años les sugiero que aprendan a gobernar, a escuchar”.

Sin embargo, su posición era diametralmente distinta en enero de 2022, cuando expresó en la misma red social la valoración del anuncio de la reforma de mayores gravámenes, por parte del Presidente Boric, con el calificativo de “responsable” e incluso retuiteando al mandatario.

Este miércoles, Calisto en conversación con la prensa, argumentó más políticamente que “el gobierno no tiene mayorías políticas en el Congreso, no tiene mayoría sustantiva en la Cámara de Diputados y eso no le permite aprobar ningún tipo de reformas (…) Estábamos frente a una mala propuesta de reforma”.

CRECIMIENTO E IVA DIFERENCIADO

La diputada RN, Marcia Raphael, celebró el rechazo en un tuit con la imagen de la votación, señalando: “Rechazada Reforma Tributaria del gobierno ‼️ Un muy mal proyecto que incidía negativamente en el crecimiento y la inversión, afectando fuertemente a las Pymes”.

Por su parte, el diputado René Alinco (Ind.), alegó en su intervención en la Cámara que el proyecto de reforma tenía “mucha ‘letra chica’, yo creo que es un ‘Caballo de Troya’, porque no es tan efectivo lo que aquí se manifiesta que los grandes empresarios van a pagar más impuestos”.

Agregando que “los que van a sufrir con esta reforma tributaria van a ser los pequeños y medianos empresarios” y criticando que no se consideraran instrumentos para las regiones como un IVA diferenciado para zonas como Aysén.

No obstante, lo anterior, Alinco fue uno de los 73 votos a favor en el panel electrónico que reflejó la votación general en el hemiciclo.

Desde el Gobierno analizan qué camino seguir para volver a reponer el proyecto de reforma en el Congreso, pues para su ingreso en el Senado se requiere de 2/3 de los integrantes y están en la tramitación próxima del plan de gobierno otras iniciativas como la reforma a las pensiones.