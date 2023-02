Chat GPT: ¿Amenaza o asistencia?

Por Ítalo Parada

Managing Director de MIND

“Este es uno de los 4 hitos más importantes de la tecnología digital”, fue la frase que utilizó Bill Gates, refiriéndose al status actual de la inteligencia artificial (IA), que se transformó en un fenómeno luego de años de investigación y desarrollo tecnológico.

Así, a fines de noviembre del 2022 la firma OpenAI lanzó “Chat GPT”, que daría inicio a la democratización de estas tecnologías.

¿Por qué democratización? La respuesta está en los datos. En sus primeros 5 días, Chat GPT llegó al millón de personas, y para enero de este año ya se hablaba de 100 millones de usuarios. Con esos números, es importante entender las implicancias que puede tener esta tecnología en el día a día de las personas o en distintas industrias, como por ejemplo el marketing.

“Generative AI”, la generación automatizada de contenido, se personaliza según las preferencias de cada usuario. Aunque con sus limitaciones, este tipo de contenido tiene el potencial para transformar el mundo de la creatividad, impactando al marketing, software, diseño, entretenimiento y las comunicaciones interpersonales en general imitando el trabajo creativo humano. Y puede ser percibido como tal por observadores casuales.

Jasper, por ejemplo, es una versión de GPT-3 centrada en el marketing. Puede producir blogs, publicaciones en redes sociales, textos para webs, anuncios y otro tipo de contenidos orientados al cliente. Esto impacta a empresas de todos los tamaños, pues permite optimizar los esfuerzos y obtener asistencia en variadas líneas de trabajo, independientemente de la cantidad de personal contratado, ‘nivelando la cancha’ entre grandes, medianos y pequeños en materia de marketing.

Para muchos, esto puede resultar alarmante. De hecho, muchos profesionales del área creativa ven este desarrollo como una amenaza. No hay que asustarse. Al revés; hay que alegrarse por la asistencia que obtendremos de estas herramientas, ya que ampliará la cancha hacia nuevos desafíos y abrirá la puerta a nuevas ideas cuando ya no se nos ocurran. Según Jonothan Hunt, tecnólogo creativo senior de Wunderman Thompson, “herramientas como ChatGPT están teniendo un gran impacto porque no sólo ayudan en la creación; también ayudan con la investigación, la ideación e incluso la creación de prototipos. Prácticamente todos los ‘resultados’ tangibles de una creatividad”. En otras palabras, concreta lo que tengo de idea en mi cabeza y me guía a un resultado co-creado ¡en sólo segundos!

Mientras antes las adoptes, las entiendas y las hagas parte de tu flujo de trabajo, te darás cuenta que podrás entregar aún más valor como profesional en tu área.

Los dejo, iré a darle unas ideas de concepto a DALL-E 2 para que me ayude a diseñar mi próximo tatuaje. Necesito asistencia en la creatividad.

PD: Hice este artículo con ayuda de ChatGPT