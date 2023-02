Por qué no convencieron los anuncios del Presidente Boric en Aysén

Con actividades centradas en reuniones con autoridades locales, la “bajada” de temas dadas a conocer por el mandatario resultaron en su mayoría ser una iteración de anuncios ya conocidos, o que están en marcha. Lo nuevo: ¿?

Por Claudio Díaz P. @claudio_diazp

Periodista

¿En qué distinto avanzaría Aysén con un Presidente que no fuera Gabriel Boric? ¿Dejaría el Gobierno de construir postas, pavimentar la Ruta 7, incorporar nuevos profesionales de la salud o entregar bonos? Las preguntas de una dirigenta social en Ibáñez son legítimas ante el cierre de la visita presidencial a la región, la primera que desarrolló Gabriel Boric como Presidente a la zona, pues desde 2018 no pisaba suelo aysenino, entonces como diputado, ya que como candidato presidencial nunca vino a la región.

Y es que trascurrieron más de 10 meses desde que asumió Gabriel Boric hasta llegar a Aysén, una región que sobrevoló una y otra vez, durante todo 2022, cuando viajaba a su Patagonia, la magallánica, para retornar “a casa” cada vez que podía. De hecho, aún le resta visitar Tarapacá y Bío Bío, 2 territorios regionales que han sido muy críticos con su dilatada ausencia desde que asumió en marzo pasado.

En Coyhaique, el Presidente sostuvo reuniones principalmente con autoridades, primero con la gobernadora regional, luego con el delegado regional y los secretarios ministeriales, para cerrar con los 10 alcaldes. También dio espacio a los parlamentarios en Cerro Castillo, a su partido Convergencia Social en Coyhaique, pero escaso contacto ciudadano, pues aparte de funcionarios públicos, el único encuentro dedicado a dirigentes sociales fue en el gimnasio fiscal de Coyhaique, que -a momentos tensos- no alcanzó a completar su aforo, como sí ha ocurrido y ha desbordado, por ejemplo, con mandatarias como Michelle Bachelet.

Presidente Boric junto al gabinete regional de Aysén en Coyhaique.

Ciertamente, un Presidente puede priorizar temas, formas y señales, y con 2 días de agenda entre Coyhaique y Río Ibáñez, el estilo de la puesta en escena de Boric llamó poderosamente la atención a varios, al enmarcarse en cada “hito” frente a la prensa con un numeroso contingente de autoridades designadas, entre ellos delegados presidenciales, seremis y directores (así como sus ministros y subsecretarios de la comitiva), junto a la gobernadora regional, consejeros regionales, parlamentarios, alcaldes y hasta concejales. La fotografías e imágenes registradas, también asentaron así la diferencia con sus predecesores y sus performances en terreno, pues en esta oportunidad poco se privilegió el contacto abierto a los vecinos y a la ciudadanía. Los gremios también esperaron algún espacio en la agenda, que nunca se concretó.

FRENESÍ COMUNICACIONAL

La visita presidencial despertó el “frenesí” comunicacional de la Delegación Presidencial Regional de Aysén, que inusitadamente se esmeró por enviar minuto a minuto un cúmulo de información y difusión de sus propias redes sociales a todo medio de prensa conocido en la zona. Algo nunca visto en 10 meses de gestión en Coyhaique, pero la instrucción presidencial era estricta en maximizar la “bola de nieve” mediática. Sin embargo, tan sorpresivo como partió el impulso informativo, terminó con la visita del mandatario.

Destaca en este aspecto, que en el afán de la coordinación entre la Delegación Presidencial Regional de Aysén, y el MOP Aysén se hayan “cruzado” sus envíos, remitiendo cada repartición sus minutas y hasta comunicados con cifras diferentes del mismo anuncio. Mientras la Seremi de Obras Públicas habla de 145 kilómetros a pavimentar en el plan presidencial, la Delegación sostiene que eran solo 140 km. Parece un detalle mínimo, pero no cuándo pavimentar 1 km en la Patagonia Aysén puede costar entre $1.000 millones y $2 mil millones.

En definitiva, lo que prevaleció es que se anunció un “Plan de Mejoramiento para la Integración y Conectividad 2022-2030”, que planteó una inversión cercana a los $600 mil millones, pero para 2 regiones: Aysén y Los Lagos, en 8 años. Destacan en ello el inicio de obras 2023, que sumarán 39 km de pavimento, pero que evidentemente venían planificadas desde los últimos años en Cochrane, Rio Ibáñez y Cisnes, e incluso se incluye una relicitación para este año en la Ruta 7.

Funcionarios de Salud de Aysén se toman ‘selfie’ junto al Presidente Boric y parte de su comitiva en Cerro Castillo.

Como es natural, la pauta nacional y hasta internacional es demandante y persigue a un Presidente dónde se encuentre. Así es como la filtración de los audios de Cancillería, su alocución como Presidente en la Celac de Buenos Aires, que fue rechazada por el Gobierno de Perú o un eventual cambio de gabinete, fueron consultas que la prensa que acompaña la comitiva le requirió al Jefe de Estado, a fin de indagar en las señales comunicacionales de La Moneda al país sobre sobre los últimos “tropiezos” de la administración, que tienen al Gobierno con aprobación bajo el 30%.

En lo regional, Gabriel Boric fue muy poco asertivo. Realmente no pudo contestar de manera concreta las 2 consultas que la prensa local le presentó. La primera le requirió plazos y tramos que involucraría el anunciado Plan de Conectividad, de manera de brindarle credibilidad al anuncio. Sin embargo, el Presidente se concentró en reiterar la nueva política de Zonas Extremas, cerrando con que “hay un montón de proyectos en específico que después le voy a pedir a los seremis que puedan contestar dudas específicas sobre proyectos de carteras particulares, pero sepan que esto tiene concreción específica, inmediata y concreta”.

Seguido, se le consultó por la contaminación ambiental en Coyhaique y la posibilidad de ayudas a las familias locales con algún bono, rebaja, subsidio para apoyarlas frente al precio de los combustibles.

Boric, una vez más, quedó en el camino para llegar a una respuesta sólida y directa. Prefirió aludir a contextos nacionales como la nueva ley de Biocombustibles Sólidos, aprobada el año pasado y que buscará reducir la contaminación, regular la leña y la calidad del pellet, para después mencionar que se instalará una nueva planta productora de pellet en Coyhaique, algo ya anunciado en la zona y que no da confianza tras el fracaso rotundo de la primera experiencia. Por último, refirió a la baja por estos días en el precio de los combustibles, al proyecto eólico Kosten Aike y a la política energética del país, para concluir con el nunca despreciado cierre de “estamos trabajando en ello”.

Pareciera que lo más novedoso es el proyecto eólico Kosten Aike, pero la iniciativa del grupo AQM data de principios de 2018 y hace más de un año, en agosto de 202, ya obtuvo su aprobación ambiental habiéndose programado desde hace tiempo la instalación de los primeros 4 de 10 aerogeneradores en Coyhaique Alto, a partir de 2023. La idea impulsada por privados contempla una inversión de US$ 64 millones.

SEÑALES POLÍTICAS

A excepción de la gobernadora regional que se ha mostrado incluso más “pretoriana” incluso que el delegado presidencial en lo comunicacional, no hubo mayor respaldo o relieve público de autoridades electas relevando los anuncios presidenciales. Pareciera que ni a los parlamentarios, ni a los alcaldes, concejales o consejeros regionales les provocó un gran convencimiento el despliegue narrativo del Ejecutivo en su primera visita, y el gancho de “$600 mil millones de inversión”.

Tampoco se apreció la presencia o “acompañamiento político” significativo de los partidos que respaldan al Gobierno. Ni antes, durante ni después de la visita. Revolución Democrática o Convergencia Social que tienen algunos militantes en la zona, transcurridos 3 días del paso del Presidente de la República por Aysén no reforzaron el mensaje de avance o proyección que intentó instalar el mandatario, ni valoraron públicamente la agenda, la visita o alguno de los temas. Menos aún ocurrió ello, desde los partidos del Socialismo Democrático.

Es comprensible el miedo al desgaste político que pueda implicar una salida mediática, y se optó en las tiendas oficialistas el evitar exponerse al dialogo crítico que implicaría explicar que tales anuncios, en realidad ya eran conocidos, están en marcha, o como es en el caso de la pavimentación de la Ruta 7, aún no existe la claridad en las autoridades de cuánto, cómo, dónde y cuándo se cumplirán realmente nuevas pavimentaciones. En definitiva, quedó en evidencia que en lo interno, se entendió que realmente no había mucho insumo para una visita presidencial más memorable que la que se vivió el pasado miércoles y jueves, porque en esa tarea ni el gabinete regional se ha empoderado con cohesión para relevar sectorialmente el camino que necesita el Presidente para destellar ante la ciudadanía. No obstante, la visita había que hacerla y se hizo con lo que había “a la mano”.

Alcalde Luperciano Muñoz

LUPERCIANO MUÑOZ: “MIENTE DESCARADAMENTE”

Si hubo espacio para la crítica directa al Presidente, más allá de la que recibió entre dirigentes sociales en el gimnasio de Coyhaique. Desde Chile Chico, el alcalde Luperciano Muñoz (IND.), desde el primer día en reunión con los demás alcaldes, salió anticipadamente y disconforme del encuentro con el Presidente Boric, donde los jefes comunales plantearon temas de Conectividad; Educación y Financiamiento; Traspaso de Funcionarios Honorarios a Contrata, y Plan de Zonas Extremas.

“No puede venir solo a escuchar… o a reunirse con el gabinete”, fue lo primero que apuntó Luperciano Muñoz en sus cuestionamientos. Asimismo, expresó en varios medios de prensa regional, que no hubo anuncios contundentes, y que lo comprometido en conectividad por el Presidente Boric es “mentir de manera descarada”, pues con un promedio de 3,75 km de pavimentación anual por empresa –según Muñoz- se torna imposible alcanzar los 140 kilómetros comprometidos en su periodo de gobierno, “no va a cumplir, por lo que se requerirían 39 empresas para alcanzar los 140 km”.

Finalmente, la molestia en círculos de gobierno y personeros de partidos oficialistas no solo se expresó en el “silencio político” a nivel regional, sino en señales de la comitiva presidencial como el haber resuelto centralizar los principales actos de Boric en Coyhaique, con un alcalde DC, y en Río Ibáñez, donde el jefe comunal es de oposición (UDI).

La duda, entonces, que flotó en el ambiente es por qué no hubo más esfuerzo de apersonarse en Puerto Aysén o Cochrane, pues más allá de la contingencia climática que se argumentó, es sabido un Presidente tiene los medios terrestres, marítimos y aéreos para cumplir sus objetivos, y con ello, Gabriel Boric y sus colaboradores dieron una señal de sus prioridades, es decir, entender qué se piensa, qué se hace y por qué.

¿QUÉ ES LO NUEVO?

En el contenido, al verificar los titulares de los anuncios realizados en Aysén, con el detalle de la información entregada por las propias autoridades, es importante “aterrizar” que de los $600 mil millones de inversión notificados, son en realidad $590 mil millones. Y de ellos, más de un cuarto del total no será invertido en la región, ya que el 26%, poco más de $152 mil millones, tienen como destino ser invertidos en la Región de Los Lagos.

FUENTE: Presidencia de la República

Asimismo, varias iniciativas se informaron como en “Ejecución” desde 2022, como la conservación del Aeródromo de Villa O´Higgins, o la Conservación de la Red Vial de la Región desde 2020, que tiene ya planificado un presupuesto en marcha de más de $3 mil millones. Lo mismo en Los Lagos, con mejoramiento de Ruta 7 Sur en distintos tramos que se encuentran en “Ejecución” y por monto cercano a $19 mil millones, todo lo cual esta indexado a la suma total de los $590 mil millones del anuncio.

En concreto, lo nuevo es poco. Y, probablemente, como programación de presupuesto en el MOP, con Boric o con otro mandatario, el avance de licitaciones y proyectos seguirían con bastante certeza el mismo camino y velocidad, como una obra de gobierno durante 2023.

FUENTE: Presidencia de la República

ANUNCIOS YA ANUNCIADOS

Po otra parte, fue el 5 de mayo de 2022, desde Magallanes, cuando Boric anunció que reemplazaría los Planes Especiales de Desarrollo de Zonas Extremas (Pedze) vigentes, creados en 2014, por Michelle Bachelet como apoyo extraordinario del Estado, por una nueva política nacional de carácter permanente para zonas extremas.

El 1 de junio en su primera cuenta pública al país, el Presidente volvió a reiterar tal política para las regiones extremas. Por lo tanto, firmar el decreto, que es un acto administrativo, para dar vida a lo anunciado fue lo que se quiso transformar en trascendente en el primer hito en Coyhaique. Algo que demoró más de 6 meses en ocurrir.

Sobre la conectividad lacustre, en diciembre del año pasado, la comunidad chilechiquense eligió el diseño de una nueva barcaza para mejorar el tránsito de pasajeros sobre el Lago General Carrera, proceso a cargo de la Dirección Regional de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, que desde 2021 -en las postrimerías del Gobierno de Sebastián Piñera- ya se había informado que se trabajaba en las Bases Técnicas para licitar una nueva embarcación.

Verónica Raty, presidenta de la Asociación Gremial de Turismo y Cultura de Chile Chico, comentó a la prensa nacional sus dudas sobre los recientes anuncios presidenciales, precisando que este plan había sido prometido por las autoridades en noviembre del año pasado.

“A nosotros se nos avisó que esta nave iba a estar lista en marzo de 2023 y ahora recién comentan que se destinarán millones para arreglarla. Aquí no hay nada nuevo, pues nosotros como comunidad hace 3 años que venimos trabajando en este proyecto de nueva embarcación”, indicó Raty.

Así, lo expresado por el Presidente de la República en su primer punto de prensa en Coyhaique respecto que sus anuncios son obras y proyectos de “concreción específica, inmediata y concreta”, pareciera no calzar en tiempos y certezas con la realidad, ni con las expectativas y percepciones que reciben quienes están fuera de su círculo político.

La última encuesta Cadem del mes de enero, reveló que el Presidente Boric cerró el primer mes del año con un promedio de desaprobación del 68% y un 27% de aprobación.

Pero además destaca que sólo el 13% cree que el Presidente Boric tiene experiencia para gobernar, porque el 86% piensa que no la tiene.