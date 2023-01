Voces de Aysén triunfó con el 2° lugar en el Festival del Huaso de Olmué 2023

“Donde vive el Agua” fue el tema con el cual, en formato sexteto, los patagónicos participaron en el retorno de la versión postpandemia del encuentro de folclore y tradiciones más importante del país.

Partieron 8 temas en competencia y entre los 4 finalistas, “Voces de Aysén” recibió la madrugada de este lunes el “Guitarpín de Oro”, simbolo del reconocimiento del Festival del Huaso de Olmué 2023, adjudicándose el 2° lugar de la competencia folclórica.

Interpretando una rancherita bien campera titulada “Donde vive el agua”, su autor y compositor, además de fundador del grupo, José Arturo Chávez Saldivia la dedicó a su terruño austral y a toda su gente.

Reconociendo estar “muy contentos“ por la experiencia vivida en la Región de Valparaíso, José Arturo Chávez se dio tiempo para agradecer al municipio de Loncoche, puerta de entrada de La Araucanía, por el apoyo que recibió la agrupación, pues además de facilitarle 2 conductores y un móvil municipal para los traslados, fueron acompañados por 3 cantantes loncochenses: Marco Esparza, Enrique Aedo y Alfredo Real.

Además Chávez agradeció el premio a toda la gran cantidad de gente que los sigue: “a nombre del grupo, quiero dedicarle este triunfo por tanto cariño regalado”, apuntó.

Voces de Aysén fue seleccionado como uno de los 4 finalistas el día sábado en la tercera noche de emisión. Así los ayseninos compartieron el escenario la última noche de este domingo junto a “El Carnaval de los abuelos”, escrita por Alejandro Guardia e interpretado por el grupo Ankaly, que obtuvo el 1er Lugar; “Vivan los campos” de Cristián Cáceres, tocada por el grupo Los Bravos de Talca, que alcanzó al 3er Lugar, y en ultimo t{ermino la canción “Poyewün” de Romina Núñez, interpretada por su autora e Ignacio “Pancho” Miranda.

FLOR DE TRAYECTORIA

“Donde vive el agua”, según el autor invita a reflexionar respecto de una de las reservas más importantes que contiene la Patagonia de Aysén, y por ello apela al cuidado del medio ambiente y del vital recurso.

La agrupación musical ha subido 7 veces al escenario de El Patagual, destacando especialmente en 2001 y 2016, cuando alcanzaron el primer lugar del certamen.

Pero también han obtenido segundos y terceros lugares, además de galardones como Mejores Intérpretes, en 2 ocasiones, y la misma cantidad como los Más Populares.

En esta ocasión, como sexteto, colorearon el escenario con 2 guitarras y 1 acordeón, acompañaos de las características voces que los han prestigiado en distintos teritorios y festicales,

En entrevista con Radio Bío Bío, Arturo Chávez señaló además que “nosotros queremos que pongan atención en lo que significa la Patagonia y principalmente Aysén donde están los campos de hielo sur. Tenemos que cuidarlo entre todos y esa es la invitación ya que somos felices con nuestro hermoso paisaje”.

“Ese es el mensaje de la canción y entre medio le ponemos la alegría”, concluyó.

EL AMARGO RETRASO TÉCNICO

La premiación se realizó pasada las 2 de la mañana de este lunes, pese a que estaba programada para realizarse, seguido a la actuación del humorista Bombo Fica, que concluyó su actuación a las 00:30 horas.

La organización explicó que hubo un problema técnico con la mesa de audio configurada para los grupos folclóricos, lo que obligó a restear el sistema, retrasando la ceremonia final, en casi 2 horas y después de la presentación del grupo Santa Feria.

A la prensa del lugar, Romina Núñez, una de las participantes del Festival del Huaso de Olmué, explicó que “nosotros íbamos igual que en las noches anteriores, pero se acercaron acá, minutos antes, y nos dijeron que por un problema técnico tenía que venir Santa Feria primero. Eso significa que nos tiran al último”.

“¿Quién va a estar viendo a las 2 de la mañana la competencia? No sentimos los parientes pobres del festival, los ninguneados… Es como una excusa hacer la competencia, esos son nuestros pensamientos ahora, porque no entendemos. Es una falta de respeto… Nos parece extrañísimo que en este nivel pasen estos problemas técnicos”, agregó, molesta.

A sus palabras se sumó José Arturo Chávez, quien indicó que “son momentos muy complejos los que se viven. He venido muchas veces a Olmué, he ganado, me he ido sin nada”.

“Esta vez iba todo bien, pero nos topamos con esta sorpresa, que creo que no está correcta. A mí me pasó esto mismo el 2016. Yo había renunciado al festival por esto”, aseguró.

Por último, Chávez indicó que “no quiero perjudicar a mis compañeros, y tampoco queremos dañar al festival, porque queremos al festival… Lamento mucho lo que está pasando. Así no dan ganas de estar. Imagínate que a alguien van a premiar, y va a estar solo arriba”.