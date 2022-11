Reportero Ángel Guerrero fue agredido física y verbalmente por un funcionario público en Aysén

El comunicador cubría en vivo el trabajo de equipos de emergencia, en momentos que fue objeto de una ataque violento y artero.

Por Claudio Díaz P. @claudio_diazp

Periodista

Antes de cumplirse un minuto de transmisión en vivo, el pasado sábado en la tarde, el reportero Ángel Guerrero Hernández fue agredido en el rostro, con inusitada violencia, por un hombre adulto, mientras estaba en calle Serrano Montaner de Puerto Aysén, dando cuenta de la información de un principio de incendio afectaba a una vivienda del sector.

El joven comunicador del medio digital Panorámica Informativa había llegado al lugar para dar cobertura noticiosa, vía Facebook, como lo realiza habitualmente en la zona, con micrófono en mano y detrás del teléfono celular, contextualizando los hechos momento en que según detalló luego, recibió al menos 6 golpes contundentes de una persona que se aproximó corriendo y lo empujó.

“Estamos en este lugar, en este momento, pudiendo informar y transmitir el trabajo que está realizando Carabineros en el lugar…”, esa fue la breve introducción que Ángel Guerrero iniciaba, cuando se corta intempestivamente el relato, pero no las imágenes, las cuales dan cuenta del ataque que recibió el comunicador, provenientes de una persona que no se ve en cámara producto de los forcejeos, pero si se logra escuchar con cierta claridad los fuertes epítetos verbales mientras agrede físicamente Guerrero.

“¿Qué te crees concha de tu madre? ¿qué te crees huevón? …lucrando huevón, con el sufrimiento de los demás huevón!”, es parte de los improperios del victimario, quien más tarde sería identificado como un funcionario del Serviu de la oficina de Puerto Aysén.

Transcurridos casi 30 segundos de agresión, como muestra el video que quedó en la plataforma informativa, Guerrero logra restablecerse, al ser apoyado por personal de bomberos y carabineros, quienes apartaron al agresor llevándolo al carro policial. Ángel retoma la transmisión en vivo con todo profesionalismo, da cuenta de los golpes, mientras en cámara se aprecia un profundo corte en la parte alta de la nariz, magulladuras y sangramiento en su boca.

El reportero, que suma más de una década en coberturas de prensa, enfatizó en pantalla que su rol es informar, mientras una carabinera le consulta si hará la denuncia respectiva, pues al presenciar la situación la persona debía ser detenida.

“Lo único que hice fue cubrirme, tratar de correrme hasta que llegué a un cerco, donde me alcanzó a pegar uno de los últimos combos o con el brazo, no recuerdo bien, y caí con la rodilla derecha al suelo. Me pude levantar rápidamente”, explicó a los medios Ángel Guerrero, quien con su esposa es propietario de Panorámica Informativa en Puerto Aysén.

Tras la constatación de lesiones en el Hospital de Puerto Aysén, se confirmó que Ángel Guerrero sufrió una fractura nasal, y anunció que presentaría acciones legales contra su agresor.

Asimismo, al día siguiente, posteó en su canal de información online que “repudio toda conducta de agresividad hacia cualquier colega que trabaje en prensa, amigos tal como repudio esta la violencia, he visto comentarios preguntando quién es el joven que me golpeó, por lo que vi, es un padre de familia igual que yo. Les pido por favor que no se responda de la misma manera agresiva contra este joven, solo esperaré a lo que haga la justicia y por sobre todas las cosas, Dios, quien tiene control de mi vida y familia”.

EPD Noticias hizo llegar personalmente su solidaridad al comunicador aysenino y se sumó al rechazo absoluto de cualquier tipo de violencia que atente contra la libertad de informar y la libertad de expresión, respaldada constitucionalmente en el país y por la Ley N° 19.733 que protege el ejercicio de la labor periodística.

Por su parte, el Colegio de Periodistas de Aysén se refirió al hecho en su cuenta de Facebook.

Fuente: Facebook

“Denunciamos la agresión en contra de un reportero de Puerto Aysén Panorámica Informativa quien cuando cubría el desarrollo de un hecho noticioso fue cobardemente golpeado con un elemento contundente resultando herido. Desplegaremos nuestras redes para identificar al agresor y solicitar la investigación del caso #InformarNoEsDelito”.

Posteriormente, el agresor del cual se desconoce su identidad, cumpliendo su control de detención, fue dejado en libertad por decisión de la fiscalía local de Puerto Aysén.

Desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo o el Serviu Aysén, repartición a la que está vinculado laboralmente el agresor del comunicador, no se han emitido declaraciones y tampoco ha existido vocería de autoridad de Gobierno que refiera al involucramiento de un funcionario público como protagonista de los violentos hechos, lo que está reñido con el principio de probidad administrativa que deben observar quienes se rigen por el Estatuto Administrativo.