Músicos del Conservatorio de Puerto Varas realizarán concierto en Coyhaique

A mediados de octubre la música de “Barroco en viaje” se presentará en la Escuela de Música y las Artes Integradas de Coyhaique, enmarcado en el proyecto Rimas, financiado a través del Fondo de Fortalecimiento Organizaciones de Interés Público 2022.

Este 15 de octubre, a las 19 horas, músicos del sur austral se unen en torno a la música antigua, emprendiendo un travesía entre la Araucanía, Los Lagos y Aysén. Entre tejas y lluvias, artistas representantes de distintas instituciones convocadas por el proyecto Rimas, Red de Instituciones de Música y Artes del Sur, realizarán una serie de actividades artístico-educativas.

Se trata de los músicos del Conservatorio de Música y Bellas Artes del Sur, Combas, de Puerto Varas quienes comenzarán este viaje y ofrecerán el concierto “Barroco en viaje” en la Escuela de Música y las Artes Integradas de Coyhaique, ubicada en calle Las Tepas 1045. La presentación estará centrada en los músicos Camila Pérez (violín), Ana Carolina Morales (flauta dulce) y Jean Paul Harb (teclado).

El concierto presentará una panorámica del desarrollo instrumental desde el temprano barroco hasta el barroco maduro.

“Hay 2 elementos que coinciden, uno es la mejora constructiva de los instrumentos en su tránsito al rol solista y lo otro, es el desarrollo de la práctica del bajo continuo que es una improvisación del acompañamiento armónico rítmico, que puede llegar a ser muy creativo”, explica la agrupación.

En el mismo sentido, agregaron que “aunque para el auditor la música del temprano barroco suene muy diferente al barroco pleno o tardío, es precisamente la presencia del bajo continuo a lo largo de este siglo y medio lo que los unifica, al punto que el estilo barroco pudiera ser llamado propiamente tal ‘la era del bajo continuo’”.

CONCIERTO GRATUITO

“Para nosotros es un privilegio contar con los músicos del Combas. La música antigua casi no se conoce en Coyhaique, hace muchísimos años que no tenemos un concierto de este tipo, la flauta dulce no se comprende como instrumento, por lo que será sumamente enriquecedor e importante este encuentro”, señaló por su parte Magdalena Rosas, directora académica de la Escuela de Música y las Artes Integradas de Coyhaique.

El público podrá disfrutar de un programa que incluye composiciones de Dario Castello, Arcángelo Corelli, G.Ph. Telemann y J. S. Bach.

El concierto, de carácter gratuito, tendrá lugar en la Escuela de Música y Artes Integradas de Coyhaique, ubicada en Las Tepas 1045, Coyhaique.

Camila Pérez

Violinista titulada en la Pontificia Universidad Católica de Chile bajo la tutela de Oriana Silva. Fue miembro y solista de la Orquesta de Cámara de la Pontificia Universidad Católica de Chile, violinista de la Orquesta Barroca Nuevo Mundo y violinista de la Camerata Andrés Bello. Realizó pasantías de perfeccionamiento en música antigua y violín barroco en España, Italia y Brasil. Ha recibido clases magistrales de Enrico Onofri, Manfredo Kraemer, Rodolfo Richter, Andrés Cárdenes, Alejandra Urrutia.

Ana Carolina Morales

Flautista dulce chilena. Realiza sus estudios en la Universidad Metropolitana y en el Instituto de Música de la Universidad Católica con los profesores Víctor Rondon, Jorge Montero, Sergio Candia, Octavio Hasbún, Carmen Troncoso y Paola Muñoz. Su labor interpretativa aborda la música barroca, la música contemporánea y los encargos para flauta, experimentando con formatos que vinculan la flauta dulce con vientos de la región andina y con la orquesta de cuerdas, ha estrenado más de 20 obras para flauta dulce en diversas agrupaciones. En otros ámbitos, se ha desempeñado en la docencia universitaria y en la gestión cultural, de forma reciente se traslada a vivir a la ciudad Puerto Varas donde realiza labores como encargada de proyectos e intérprete del Conservatorio de Música y Bellas Artes del Sur de Puerto Varas y como profesora en la Pontificia Universidad Católica de Villarrica y en la Universidad Austral sede Puerto Montt.

Jean Paul Harb

Pianista, nacido en Viña del Mar. Comenzó sus estudios musicales a los 10 años y luego ingresó al Conservatorio Municipal Izidor Handler con los pianistas Aníbal Correa y Alexandra Aubert. Más tarde inició su carrera de interpretación en piano en la Universidad Mayor donde a su vez se perfeccionaba con la maestra Edith Fischer discípula directa del legendario maestro Claudio Arrau. Es Licenciado en interpretación musical mención piano bajo la guía del pianista Armands Abols, en la Universidad Austral de Chile. Hasta 2018 perteneció al cuerpo docente del Teatro del Lago y desde 2013 es miembro de la Asociación Latinoamericana de profesores de piano. Sus estudiantes han sido galardonados y reconocidos en concursos nacionales. Es fundador, docente y director del Conservatorio Música y Bellas Artes del Sur de Puerto Varas.