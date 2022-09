Se apagó la guitarra del “Aysenino Recontra Porfiado”

Alejandro Chocair Lemus falleció esta madrugada a causa de un cáncer que padecía.

Producto de un cáncer a la próstata de larga data y múltiples afecciones, está madrugada dejó de existir a los 72 años el reconocido músico regional Patricio Alejandro Chocair Lemus.

Conocido popularmente como el “Aysenino Recontra Porfiado”, Chocair se mantuvo activo artísticamente hasta el último momento, e incluso tenía agendada presentaciones a principios de octubre en la zona central del país.

Diversas expresiones fueron sumándose esta jornada en las redes sociales al conocerse su deceso, una de ellas la publicada por la destacada cantante nacional Ginette Acevedo, a quien Alejandro Chocair había enviado un mensaje de admiración recientemente.

CANTOR Y REPORTERO MUSICAL

Nacido en Coyhaique, y con más de una treintena de producciones grabadas en discos compactos, más que folclorista, Chocair Lemus se autodenominaba simplemente “cantor de canciones”.

También fue un activo reportero de innumerables entrevistas y crónicas locales, registradas muchas de ellas –incluso- fuera de las fronteras regionales, como la entrevista a Palmenia Pizarro, la cual aseguraba mantenía a resguardo para publicar algún día.

Su apodo y personalidad se instaló por allá por los años 70’s cuando se lanzó a caballo desde Arica en la Línea de la Concordia hasta Caleta Tortel, en un viaje de 4 años junto a su guitarra y su perro “Porfiado” , aventura de más de 4 mil kilómetros.

RÉCORD GUINNES Y “LADRÓN” DE SENTIMIENTOS

Siempre aspiraba y soñaba con nuevas y altas metas. En 2012, tocando la guitarra, el acordeón y el órgano eléctrico, y vestido con sus características pierneras de oveja patagónica intentó romper su propio récor de 30 horas de música sin parar en Punta Arenas, pero esta vez en la plaza de Aysén la idea era alcanzar las 70 horas seguidas. Sin embargo, su cuerpo no resistió la larga travesía, cayendo desmayado tras 52 horas ininterrumpidas de maratón musical. No se quedó ahí, y lo tomó solo como una preparación, pues algunos días después superó su propia expectativa, batiendo un Record Guiness al pasar 84 horas y 24 minutos tocando guitarra, acordeón y teclado continuas en la Plaza de Armas de Santiago.

Fotografía de Víctor Rojas para el Libro “Sala de Ensayo, Patagonia Música e Imágenes”. Locación Club de Boxeo Ray Jofré de Coyhaique.

Más allá de aquello, en casi 60 años de música, Chocair recorrió todo Chile mostrando sus canciones. Según su propio relato, comenzó en la música a los 13 años, a partir de una guitarra que le compró su padre en la Penitenciaría de Santiago.

“Yo me considero un ladrón de sentimientos, un reportero de los tiempos musicales. No soy ni poeta, ni cantante ni compositor. Todo lo que escribo es de una vivencia. Soy un caminante que trata de escribir los sentimientos de mi gente y el pueblo campesino”, se autodefinió en la entrevista que registró en 2015 el proyecto “Sala de Ensayo: Patagonia Música e Imágenes”, de la Agrupación de Músicos Independientes de la Patagonia (AMIP), que lo incluyó en la selección regional de más de una veintena de creadores musicales, representando el estilo patagón y personificado como un boxeador que luchaba diariamente contra las adversidades de la vida.

“Yo acepté, porque muchas veces he sido derrotado, pero nunca he quedado noqueado. Mi vida ha sido una lucha de boxear, pero no con guantes, sino con las manos limpias. Yo soy un porfiado que se vuelve a levantar”, explicó al fichar en el proyecto editorial en que también se registró un video.

La publicación destacó su pasión y perseverancia en la música, características que son parte de “lo que lo ha llevado a viajar, disfrutar a la gente de campo, pasearse en conversaciones con diferentes generaciones y defender las causas que lo identifican, en especial las relacionadas con los movimientos sociales como la lucha por una buena Educación, la defensa de la Patagonia Sin Represas y la dignidad de la gente del sector rural que, incluso, lo llevaron a realizar 2 huelgas de hambre”.

El “Aysenino Recontra Porfiado” difundió la cultura del chamamé y el truco, a la vez que reconoció aprender de otros artistas con los que compartió escenario como Víctor Hugo Campusano, Pedro Mesone, Sergio Lillo, Palmenia Pizarro y Gloria Simonetti, entre otros.

Y quienes le conocieron, aseguran que siempre estaba pensando en nuevos proyectos, se mantenía activo y contando las más increíbles historias, las cuales también convertía en música para quienes lo escuchaban al paso en plazas y escenarios de la vida.