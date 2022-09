Morosidad en aumento

Por Carolina Moncada M.

Abogada y Gerenta Legal de Devuelvememicasa.com

El costo de la vida ha generado dificultades económicas, que han hecho que las personas privilegien gastos por sobre otros, incluso, muchas veces incurriendo en deudas, o morosidad en sus pagos. Dentro de la lista de deudas más importantes para los chilenos figuran los gastos comunes y las deudas de servicios básicos.

Es el caso de los gastos comunes, el alza en su costo ha jugado un papel importante en la morosidad. Según datos del INE, durante los últimos meses del 2022 se ha registrado un alza mensual de 3,6% y solo en la zona norte de la Región Metropolitana se ha registrado un sobreprecio de 27%, no descartándose que sigan al alza.

Pero las dificultades económicas han impactado también en el pago los servicios básicos. Según la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la cantidad de morosos en cuentas de agua potable supera los 640 mil y con deudas que sobrepasan los 2 meses. Según el organismo, en Chile hay 643 mil 825 clientes morosos en sus cuentas de agua potable, con deudas que superan los 61 días.

La Superintendencia de Servicios Sanitarios, además, reveló que entre las zonas con mayor morosidad, lidera la lista la Región Metropolitana (283 mil 430 clientes), seguido de la Región de Valparaíso (107 mil 2) y luego la Región del Biobío (46 mil 580).

Según nuestro análisis, el alza en el costo de los gastos comunes y las deudas en servicios como luz, agua o gas son causales que contempla la nueva de ley de arriendo denominada “Devuélveme mi casa”, para exigir la restitución de la propiedad. Por esta razón, el alza en la morosidad en estas cuentas impactará directamente en el aumento de demandas para recuperar la propiedad.

Ya hemos registrado un alza en las consultas para entablar una demanda de restitución de propiedad en caso de no pago de gastos comunes y cuentas de servicios básicos. Usualmente la gente llega mayoritariamente por no pago de arriendo. Sin embargo, este mes hemos visto un alza en estas otras causales.

A esto se suma el alza histórica en la Región Metropolitana de las bodegas. Los precios de arriendo han anotado alzas sin precedentes. Se registra un valor promedio de 0,166 UF/m2 para el primer semestre de 2022 que se traduce en una subida de 27,5%, en comparación con el segundo semestre de 2021.

La ley “Devuélveme mi casa” no solo aplica para departamentos o casas, sino que también bodegas, locales comerciales y todo aquello denominado como predio urbano. Esta alza histórica solo nos muestra que la morosidad impactará en el nivel de demandas contra arrendatarios incumplidores”, señaló Moncada.

Finalmente, el sector inmobiliario se ha visto duramente golpeado. El deterioro del mercado laboral, las altas tasas de interés, presiones inflacionarias y mayores exigencias de la banca a sus clientes están impactando en la compra de propiedades y elevando la demanda del arriendo y con ello su precio. Esto hace que sea la tormenta perfecta para los propietarios porque por cualquier lado puede generase el no pago; renta, gastos comunes, alza en el precio de las bodegas, no pago de agua, etc. Por eso la recomendación es que los propietarios protejan su propiedad con buenos contratos y sean previsores resguardando su tranquilidad con una buena asesoría.