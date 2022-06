Universitarios de todo Chile podrán participar en talleres de ingeniería aeroespacial

Los cursos, desarrollados de manera virtual y abiertos a toda la comunidad universitaria, serán dictados por especialistas del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) de Brasil.

Con el objetivo de incentivar a estudiantes de pre y postgrado a conocer el mundo de los satélites y la tecnología aeroespacial, y visibilizar la importancia del rubro de la ingeniería aeroespacial para el futuro, la U. Técnica Federico Santa María desarrollará una serie de cursos online de corta duración referentes a distintas temáticas de la ingeniería aeroespacial.

El ciclo, que se inicia este mes de junio y culmina en diciembre, se enmarca en el proyecto de fomento y vinculación internacional de ANID “Strengthening Aerospace Engineering in Chile: a Collaboration between USM, UChile, and INPE”, dirigido por el académico del Departamento de Ingeniería Mecánica de la USM e investigador del Centro Científico Tecnológico de Valparaíso (CCTVal), Dr. Rodrigo Cassineli.