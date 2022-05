Sector Jeinimeni y Chacabuco fueron cerradas al público en Parque Nacional Patagonia

Al igual que en el Parque Nacional Queulat, la medida obedece a las inclemencias del tiempo que se viven en la región.

La Corporación Nacional Forestal en la Región de Aysén (Conaf) resolvió este miércoles el cierre parcial del sector Jeinimeni, que incluye la Cueva de Las Manos, del Parque Nacional Patagonia, ubicado en la comuna de Chile Chico y uno de los principales atractivos de visitas turísticas en la zona.

El organismo, dependiente del Ministerio de Agricultura, determinó además que en el sector Chacabuco cuenta con cierre parcial en los sectores de camping Alto Valle, Casa Piedra, senderos Lago Chico y el Gato, además del sendero de Los Valles, que comparte con Jeinimeni.

Cueva Las Manos

POSIBLE CIERRE TOTAL

Se advirtió en este sentido que si las condiciones meteorológicas persisten e impiden el normal funcionamiento de las y los guardaparques, no se descarta el cierre total, ya que para la Conaf, no sólo es importante el bienestar de los turistas, si no también la de sus trabajadores. Es por este motivo que se solicitó respetar la medida, para evitar cualquier tipo de accidentes o situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas y de las y los guardaparques de esta zona.

Por último, recordar que los otros sectores que comprenden este parque nacional, como Tamango, se encuentra funcionando con normalidad de lunes a domingo en horarios de ingreso de 9:00 horas a 15:30 horas y las reservas se hacen a través de aspticket.cl.