Tomando palco…

Por Claudio Díaz P. @claudio_diazp

Periodista

“Cómo va a sufrir el próximo Gobierno… (risas) y yo voy a tomar palco” (sic). Solo 10 segundos dura el irónico comentario que se escuchó en la cámara alta el miércoles pasado de voz de su presidenta, la democratacristiana Ximena Rincón González, sin notar que su micrófono estaba “on” en la testera al momento de confidenciar a su par Jorge Pizarro, vicepresidente de la corporación, los avatares futuros que pronosticaba a partir del 11 de marzo en adelante. Los honorables se encontraban en plena discusión sobre el proceso de licitación del litio en Chile.

Sabemos que ‘tomar palco’ es literalmente sentarse a observar los hechos con una buena dosis de sorna, actitud cáustica y burlona, que se revela en plenitud con el comentario entre “risitas” de la senadora por la Región del Maule.

Audio de transmisión oficial del Canal Senado.tv

Tal vez, peor aún, fue la explicación posterior de Rincón, tras encerrarse por más de 4 horas con sus asesores comunicacionales, aclarando seguido que lo que quiso decir fue que estar en la mesa directiva es algo complejo y que ella ya no será parte de la testera del Senado en el gobierno del próximo Presidente Gabriel Boric y, por lo tanto, no estará en sus manos las situaciones crítica a decidir, volviendo a ser solo un voto más en el Senado. Solo horas antes, la parlamentaria DC había comprometido en persona su completo apoyo al hoy Presidente electo.

Ciertamente, la opción de quedarse “comiendo cabritas” mientras las decisiones pasan por delante de sí no es algo nuevo en el Congreso, sí el hecho que lo exprese “al aire” públicamente una alta autoridad nacional, por cierto, la segunda en jerarquía en el país después del Presidente de la República. De hecho, por décadas, la estrategia de muchos políticos en Chile ha sido “tomar palco” de lo que sucede en cuanto proceso de relevancia acontece en el país. En los últimos 50 años, desde el bombardeo a La Moneda, pasando por la dictadura, e incluso en el retorno a la democracia, personeros de Gobierno, autoridades regionales y parlamentarios de toda laya política han “mirado al techo” y optado por reclinarse ante eventos, “cocinas”, votaciones y demandas que debieron acogerse con urgencia y seriedad. Y ante las cuales, simplemente, se sentaron en el cómodo respaldo del poder, su fuero o en la displicencia de algún interesante dividendo económico individual o sectario, para dejar pasar el “aire fresco” de la colusión o dejar fenecer aquel proyecto que daría más justicia al ciudadano a pie.

Como olvidar a los relevantes personeros civiles y militares quienes “tomaron palco” en la constante denuncia de los familiares de detenidos desparecidos mientras gobernó Augusto Pinochet Hiriart en Chile, o quienes se restaron del proceso del histórico ante el Plebiscito del NO de 1988, mirando por la ventana el proceso de recuperación democrática que explosionaba en el país. Asimismo, se sentaron en la marquesina los que en su momento pactaron toda la privatización de la educación, la salud, el sistema de pensiones, y por décadas dejaron enquistarse en el sistema público “fermentos” ilícitos como la Cutufa, Riggs, el MOP-Gate, Corpesca, Caval, Casos Penta, SQM, MilicoGate, PacoGate, FAM Aysén, además de las colusiones varias en industrias de pollos, pañales, papel higiénico, universidades, fútbol, multitiendas, farmacias, etc., etc., etc.

Palco tomaron algunos también en la firma del 15 de noviembre de 2019 del Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución, cuando se acordó entre las fuerzas partidistas representadas en el Congreso, una salida política a la crisis institucional que tenía a Sebastián Piñera y todo el país en ascuas. Antes, una buena parte de Chile había tomado palco al no participar en la votación presidencial de diciembre de 2017, en segunda vuelta, con más de un 53% de abstención.

Una inacción que se mantiene aún alojada en el bicamerismo nacional, con ejemplos emblemáticos de diputados/as y senadores/as que una y otra vez se restan de tomar decisiones valientes como una acusación constitucional, que colisionan con su estructura valórica o por contrapartida, apoyando iniciativas cuestionadas por la ciudadanía dando vida a mayores restricciones a las libertades de manifestación pública. Varios “honorables” tienen la costumbre atávica de ausentarse de la sala justo en la votación (no por pareo) para evitar resolver con su voto decisiones que contravengan a sus intereses y/o “padrinos”, pero que la ciudadanía les exigía apoyar o rechazar de manera contundentes. Dejar caer, lavarse las manos, o bien naturalizar la neutralidad para no comprometerse más allá con los poderes en juego es más común de lo que sabemos y pensamos, cuando hemos visto la ley de divorcio, de aborto, temas medioambientales, de seguridad pública, de litio en Chile.

Pero, paralelamente, algo se incubó con las marchas de los “pingüinos” en 2006, las multitudinarias manifestaciones contra HidroAysén desde 2008, los “Puntarenazos” sobre el precio del gas en 2011, el Movimiento Social de Aysén en 2012, los millones que marcharon por NO+AFP en 2016 y 2017, la ola feminista de 2018, el estallido social de octubre de 2019, todos tuvieron su relato político en el último plebiscito por aprobar una nueva Constitución para Chile en octubre de 2020 y la votación alcanzada en la última presidencial de fines del año pasado, con el triunfo de Gabriel Boric. Y es que dan cuenta que cada día hay menos chilenos y chilenas dispuestos a tomar palco, con convicción de salir a manifestarse, a votar, a participar, a tomar acción… pero ello, solo es la base de algo más grande, de un Chile que aún está en construcción.