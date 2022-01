Fórmulas para el “máximo posible”

Por Jorge Díaz Guzmán @JdiazguzmanCom

¿Por qué presidentes como Macron, Trudeau, Scholz, Biden y los demócratas de EEUU saludaron a Boric? Simple, ellos saben que la disputa del poder es entre la social democracia, liberales de centro y el capitalismo duro.

La socialdemocracia de hoy toma las banderas clásicas de la izquierda: rol del Estado, distribución del ingreso, derechos sociales y agrega las del progresismo, con el cuidado al medioambiente, las minorías sexuales, pueblos originarios y el feminismo.

Ésas son las banderas que hoy enarbolan -con sus matices- la social democracia y, de manera, incipiente los liberales más clásicos, en tanto, la derecha se queda con el discurso moral, maximización de las utilidades, aprovechamiento de los recursos naturales y bajos impuestos al capital y a las utilidades. Delante de ello, colocan a la familia, Dios y la Patria como escudo.

Buenas razones: La socialdemocracia ya no quiere estallidos sociales y los liberales no quieren populistas y nacionalistas trasnochados. Entonces, en adelante, por una parte; la ex Concertación y Apruebo Dignidad deben explorar fórmulas de unidad y, por otra, los liberales y social cristianos, sin complejos, deben hacer lo propio. Es la única fórmula para que, cada cierto tiempo, sean gobierno y también un “dique” para los ultras y fanáticos de cualquier laya.

Desde “en la medida de lo posible” a lo “máximo posible”, la sociedad chilena ya no está disponible para tranzar con el respeto a los derechos humanos, la justicia social, el cuidado del medioambiente, el respeto a los pueblos originarios, minorías sexuales y feminismo. Ése será el piso de cualquier propuesta política que pretenda ser gobierno en Chile; desde ahí deberán venir las ofertas, por las cuales, podrán ganar o perder una elección.