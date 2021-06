Fiscalía y PDI efectuaron nuevas diligencias en investigaciones sobre Municipalidad de Coyhaique

Indagatorias, para descartar o confirmar la existencia de delitos, están a cargo de una Fuerza de Tarea dirigida por el Fiscal Regional, con participación de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, SACFI y detectives de la PDI de la Región Metropolitana.

Diligencias que incluyeron la entrada y registro en diversos domicilios de la capital regional, a través de una Fuerza de Tarea de la Policía de Investigaciones especialmente asignada al caso, se concretaron hoy como parte de las indagatorias enmarcadas en una investigación por eventuales delitos de malversación de caudales públicos, fraude y cohecho, presuntamente cometidos al interior de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique.

Las diligencias fueron coordinadas por el fiscal regional, Carlos Palma, junto a un equipo de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos y detectives de la Fuerza de Tarea especial que incluye a parte del mismo equipo investigativo de las causas Huracán y FAM (Fondo de Ayuda Mutua) a quienes se encargaron gestiones en la actual investigación.

A principios de marzo del año pasado funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones ya había allanado dependencias del municipio de la capital regional de Aysén en el comienzo de las acciones indagatorias a partir de los antecedentes que consolidó Contraloría en la investigación especial a contratos municipales.

En concreto, los policías incautaron computadores, discos duros y documentos desde las oficinas del alcalde Alejandro Huala, el entonces administrador municipal Orlando Alvarado y el asesor jurídico Waldemar Sanhueza, entre otros dispositivos utilizados en la gestión municipal.

En la oportunidad el fiscal a cargo de la causa, Luis González, señaló que se trataba de «una denuncia por fraude al Fisco y negociación incompatible», por lo que era necesario “levantar información y evidencia de distinto tipo».

Desde Contraloría la investigación se producía ante un eventual conflicto de interés que involucraría al asesor jurídico del municipio de Coyhaique, por vínculos contractuales con las empresas favorecidas por el arriendo del terreno y posterior licitación de la administración del corral municipal.

INVESTIGACIÓN DESFORMALIZADA

Actualmente, las diversas aristas de este caso están siendo abordadas en el marco de una investigación desformalizada que lleva adelante la Fiscalía Regional de Aysén, las cuales están radicadas en la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía. A la carpeta investigativa se han agrupado 3 investigaciones iniciadas por una denuncia, una querella y una tercera iniciada de oficio por parte del Ministerio Público en diversas aristas.

La Fuerza de Tarea de la PDI, con alta especialización, está compuesta por peritos y funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile de la Región Metropolitana, quienes están actualmente analizando y clasificando la gran cantidad de información que se ha recabado en los últimos meses.

Como lo contempla el Sistema Procesal Penal de nuestro país, no existe un plazo para el término de las diligencias en causas que no han sido formalizadas ante los Tribunales, como corresponde a este caso. Tal como en todas las causas, el Ministerio Público buscará resguardar el principio de Objetividad e Imparcialidad en el desarrollo de la investigación a su cargo, para determinar la existencia o no de los delitos denunciados y por ende adoptar las decisiones jurídicas que corresponda.