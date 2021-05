Oposición en Aysén: Ganó Gobernación Regional, 7 de los 10 municipios, y 2 de los 3 Constituyentes

El DC Carlos Gatica se impuso como el nuevo alcalde en la capital regional, perdiendo el oficialismo en las comunas de Aysén, Cochrane, Las Guaitecas y O’Higgins, mientras en los 3 cupos Constituyentes fueron electos Tomás Laibe (PS), Geoconda Navarrete (Evópoli) y Yarela Gómez (Ind. RD).

Por Claudio Díaz Peña @claudio_diazp

Un cambio en las fuerzas políticas de la región arrojó el resultado municipal de este fin de semana, evento electoral en el que también se eligió el nuevo cargo de Gobernador/a Regional y los Convencionales Constituyentes por el distrito 27 en la Región de Aysén, con 2 jornadas de votación sin mayor problema en la custodia de los votos que fue algo inédito en la historia electoral país.

Con el 100% de las mesas escrutadas en la Patagonia Aysén, el Servicio Electoral (Servel) informó que en la zona votaron por Gobernador Regional 40 mil 707 válidamente emitidos; siendo Nulos 882 (2,17%), Blancos 2 mil 301 (5,65%), lo que implicó un aumento de 5,8% de los electores que sufragaron en octubre pasado, en el Plebiscito Constitucional, cuando asistieron a las urnas en la región 38 mil 457 personas.

A nivel país, la realidad fue distinta pues bajó la votación en más de 1 millón de votos, pues en octubre pasado hubo un total de 7 millones 538 mil 120 papeletas en el proceso plebiscitario, mientras en esta oportunidad la mayor votación registrada fue en la elección de alcaldes, con un total de 6 millones 461 mil 237 sufragios emitidos.

PRIMERA MAYORÍA REGIONAL

Tras el cierre de las mesas a las 18:00 horas, y luego de 2 días votaciones históricas, el escrutinio comenzó con los votos a Constituyentes, reflejando rápidamente que la única lista del oficialismo de “Chile Vamos”, concentraba las preferencias de la derecha, con la ex intendenta Geoconda Navarrete, quien resultó electa con 3 mil 404 (10,40%).

Por su parte, la lista del Apruebo de la Oposición (PS-PPD-PR-DC) secundó con Viviana Betancourt (PS) a la cabeza, desde el inicio del conteo y como segunda lista más votada, sin embargo, pasadas las horas y comenzando tardíamente a conocerse los resultados de las casi 70 mesas de la comuna de Aysén, comenzó a empinarse con fuerza la votación del también socialista Tomás Laibe, quien finalmente superó a Betancourt y se convirtió en la primera mayoría regional con un total de 4 mil 292 (13,11%) y encumbrando la lista del Apruebo como la más votada del proceso.

Así el tercer cupo se lo adjudicó la profesora de Lenguaje y Comunicación Yarela Gómez, con 2 mil 259 (6,90%), y cumpliéndose la paridad de género prevista por el proceso, y al mismo tiempo resultando electas las candidaturas con más sufragios, de las 3 listas con mayor votación.

Del mismo partido y sector opositor, emergió el triunfo en la Gobernación Regional, que consiguió la socióloga Andrea Macías Palma (PS), al sumar 18 mil 283 (48,72%), y superar a Raúl Rudolphi Altaner que marcó 12 mil 860 preferencias (34,27%), y aún más atrás Jorge Sepúlveda Haugen, con 6 mil 381 (17,01%).

COMIENZA “EL COYHAIQUE QUE MERECEMOS”

La capital regional quedó en manos del ingeniero civil ambiental Carlos Gatica Villegas (DC), quien con solo 30 años celebró al totalizar 7 mil 770 (40,67%) y ganar la alcaldía que por 2 periodos encabezó Alejandro Huala (PS).

El abogado Eugenio Canales Canales, quien postulo como independiente por Chile Vamos, aunque militó en la UDI y ganó las primarias de noviembre pasado vinculado al PRI, no logró mayoría, al totalizar 7 mil 164 (37,50%), mientras más atrás y en tercer lugar quedó el comunista Juan Catalán Jara, quien sumó 4 mil 172 (21,84%).

Cerca de las 23 horas se desplegó una amplia caravana de vehículos por las principales de Coyhaique, celebrando la victoria del nuevo alcalde de Coyhaique, quien también manifestó sus primeras impresiones, agradeciendo el apoyo y señalando que comenzaba aquí el “Coyhaique que nos merecemos”, que fue su idea fuerza para desarrollar los ejes que propuso a los vecinos y vecinas de la capital regional de Aysén.

Llamativo además fue el resultado de los cargos a concejal en Coyhaique, al no ser ninguno de los actuales ediles que iban a la releección favorecidos con la mayoría del electorado. Así, el Concejo que acompañará al electo alcalde es totalmente nuevo, y diverso aunque con presencia dominante de los sectores de Oposición.

Resultaron electos como nuevos concejales Yohanna Hernández (UDI; 931; 5,08%), primera mayoría comunal, seguida por Fidel Pinilla (Ind. PRI; 925 votos; 5,05%), siendo en la Oposición la mayor votada Ana María Navarrete (PS; 898 votos; 4,90%), secundada por Yorka Cheuquián (Ind.RD; 850 votos; 4,64%), Alejandra Aguilar (DC; 842 votos; 4,60%), y Claudio Vidal (Ind. FRVS; 608 votos; 3,32%). Perdieron la reelección los concejales Ximena Carrasco (RN), Georgina Calisto (DC), Hernán “Nancho” Ríos (PS) y Ricardo Cantín (Ind. PR).

EL “VUELCO” DE MADRUGADA EN AYSÉN

Como ocurre en pequeñas localidades y comunas de la región, pocos votos de diferencia ungen a uno u otro candidato, sin embargo, esta situación terminó dándose también en la comuna de Aysén, la segunda en importancia en cantidad de electores en la región.

Hasta medianoche, y ante un lento conteo de las mesas, el Servel mostraba en su página web que los resultados oficiales –aunque con poca diferencia- adjudicaban la alcaldía a Luis Martínez Gallardo (UDI), quien asumió desde el Concejo al retirarse el titular Óscar Catalán (UDI) para competir a las primarias de Gobernador Regional a fines del año pasado.

Pero la situación cambió pasadas la 1:30 horas de la madrugada de este lunes, momento en que se conocieron los resultados sobre el 95% de las mesas, siendo superado Martínez por el técnico marino Julio Uribe Alvarado (PR), triunfando con 4 mil 171 votos (44,83%), por sobre los 4 mil 128 (44,37%) alcanzados por el actual jefe comunal. La diferencia fue de 43 votos. Casi candidaturas testimoniales resultaron las opciones presentadas por Guido Jaramillo (787 votos; 8,46%), y Fernando Miranda (217; 2,33%).

Ya cerca de las 2 a.m., Uribe en transmisión en vivo por las redes sociales celebró la victoria en la vía pública con gran parte de sus adherentes.

EL “BATATAZO” DE COCHRANE

Tras 2 periodos consecutivos dirigiendo el municipio de Cochrane, Patricio Ulloa (UDI) apostó la continuidad de su gestión en la alcaldía a la concejala Ada Figueroa (RN), quien no pudo concretar la posta, tras la irrupción del sociólogo Jorge Calderón Núñez (PR), ex gobernador de Capitán Prat y ex intendente regional, que volvió a con el eslogan “Con la fuerza del Baker”.

Calderón arrasó en la votación, distanciándose casi 20 puntos porcentuales de su contendora, y totalizando 1.096 votos (59,12%) frente a las 758 preferencias (40,88%) que logró Figueroa. El nuevo alcalde electo empinó la votación más alta lograda hasta ahora en esa comuna, pues Patricio Ulloa logró en 2016, 1.002 votos.

Los medios radiales reportaban, ya a las 22 horas, que la gente celebró en las calles el triunfo de la nueva autoridad como no ocurría hace años.

CHILE CHICO, LAS GUAITECAS, TORTEL Y O’HIGGINS

Si bien en Las Guaitecas estaba en la jefatura comunal el concejal Marcos Silva (PPD), se debía no por una elección abierta, sino por la sanción recibida por el alcalde titular Cristián Alvarado (Ind. UDI) quien fue destituido por el Tribunal Electoral de Aysén por notable abandono de deberes y la inhabilidad para ejercer cargos por 3 años, a lo que se sumó la condena a pena de cárcel. De manera que el nuevo alcalde Silva asumirá en propiedad la titularidad en la comuna isleña.

En Chile Chico, el regreso de Luperciano Muñoz, ahora como independiente, trabó las aspiraciones de reelección del DC Ricardo Ibarra, mientras en Tortel y O’Higgins los votos fueron decidores para renovar las máximas autoridades comunales. Con 954 votos (36,15%) Muñoz vuelve al municipio tras su frustrada aspiración de alcanzar un escaño en el Senado en la última elección parlamentaria de 2017. En segundo lugar, quedó Ricardo Ibarra (DC) con 821 votos (31,11%), tercera, la UDI Lilian Inostroza, con 566 (21,45%), y en último lugar el independiente Erwin Águila, con 298 votos (11,29%).

En Tortel, con mínima diferencia se impuso Abel Becerra Vidal (Ind.) al obtener 181 preferencias (42%), candidato que sigue la línea del hasta ahora alcalde Bernardo López (PPD) quien no pudo repostularse por impedimento de la ley, al tener 2 periodos en el municipio. Quedaron en el camino la independiente Nelida Muñoz Vargas con 178 votos (41,30%), y la candidata Evópoli María Angélica Cruces Chodil, 72 votos (16,71%).

En O’Higgins, perdió Roberto Recabal al no lograr superar los 205 votos de José Fica Gómez (42,62%), pues obtuvo 6 votos menos y el 41,37% de los sufragios. En tanto, Hans Silva Gómez, recibió 77 votos (16,01%).

LOS QUE MANTIENEN…

Los alcaldes afines al Gobierno que mantuvieron su administración municipal, fueron Nelson Opazo (UDI) en Lago Verde, Francisco Roncagliolo (RN) en Cisnes, y Marcelo Santana (UDI).

De los 3 jefes comunales, Santana alcanza la mayor diferencia en su reelección, con un cómodo favoritismo que le reportó 1.088 sufragios (69,61%), dejando en casi 40% atrás a Paulo Vera, independiente, quien solo alcanzó a reunir 475 votos a favor (30,39%) .

Opazo, se distanció solo 71 votos (401 votos; 45,52%), de Claudia Valdés (PR), con 330 sufragios (37,46%) y el independiente Luis Oyarzo, 150 votos (17,03%).

Y más ajustado aún, Roncagliolo superó por 45 votos; las 1.117 papeletas (45,11%) que favorecieron a Gloria Cadagán (PS), con un total de 1.162 (46,93%). Finalmente, Sonia Vargas, como independiente marcó 197 preferencias (7,96%).

Así, los alcaldes electos en todo el país, deberán asumir su nueva función 43 días después de ser electos, es decir, a partir del 28 de junio. Mientras se estima que los Constituyentes asuman el 6 de julio sus cargos y los Gobernadores el 14 de julio, tras dirimirse los balotajes pendientes en 13 regiones del país.