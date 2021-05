Vecinos de Melinka denuncian “acarreo” previo a elecciones municipales con votantes de Chiloé

Aseguran que unos 170 cambios de domicilio electoral engrosaron el padrón de Las Guaitecas con personas que llegarían el próximo fin de semana desde Los Lagos para favorecer a un candidato a concejal en particular.

Indignados se encuentran los habitantes de Las Guaitecas a pocos días de las elecciones de alcaldes y concejales que tendrán lugar este 15 y 16 de mayo en todo el país, y ante una situación que señalan «distorsionaría» la voluntad popular de los resultados, por lo que no sólo buscan antecedentes para presentarlos formalmente a la instancia respectiva, sino que también evitarán que decenas de personas, que no tienen vínculo real con la comuna del litoral aysenino, emitan su sufragio.

Dirigentes sociales, pescadores, candidatos y concejales en ejercicio se reunieron este jueves en Melinka para analizar el aumento considerable del patrón electoral en la comuna de Las Guaitecas, lo que aseguran es un posible “acarreo” de votantes –desde la región vecina de Los Lagos– quienes de llegar a sufragar incidirán tanto en el alcalde como concejales que resulten electos.

En este sentido, los vecinos señalan estar muy molestos, considerando que la inscripción de un candidato a concejal, que no es de la comuna, habría inscrito alrededor de un centenar de personas que no viven en Las Guaitecas y viajarían la próxima semana en su mayoría de la comuna de Chonchi, localidad de la Isla Grande de Chiloé, Región de Los Lagos.

Carla Barrientos, pescadora y dirigenta social de Melinka, agregó que además de la posibilidad de elegir a las autoridades, estas personas sin escrúpulos son claramente un posible foco de contagio del COVID-19, donde la comuna recién sale de una Cuarentena, por lo que pedimos a las autoridades de Salud, que se aumenten los controles sanitarios y se exijan las máximas medidas de salud.

Los vecinos apuntan al candidato Rubén Illanes Cárdenas, quien como independiente integra la lista opositora del Pacto “Unidos por la Dignidad”.

En la última elección municipal de 2016, votaron en la comuna de Las Guaitecas 1.028 personas, y solo unas 600 emitieron sufragio en la Presidencial y parlamentaria de 2017, misma cantidad en el Plebiscito de octubre de 2020, por lo que 170 votos nuevos pueden ser absolutamente incidentes en la pequeña comunidad.

“IMPEDIREMOS QUE VENGAN A VOTAR DE CHONCHI”

Los habitantes de Las Guaitecas dijeron estar organizados para evitar que los posibles votantes que provengan especialmente de Chonchi puedan siquiera ingresar a la comuna.

El presidente de la Junta de Vecinos Los Cipreses, Luis Alvarado Cadín, dijo que no permitirán que estas personas que no viven en la comuna decidan por ellos las nuevas autoridades comunales.

Los vecinos melinkanos aseguran estar organizados para pedir el listado de los pasajeros a la naviera Austral, realizar turnos de personas para el control en el portón del muelle de la isla, cumpliendo todas las medidas sanitarias, donde se exigirá el Registro Social de Hogares de la comuna de Guaitecas, «de esta manera a toda costa evitaremos que ellos vengan a Melinka, porque lo van a pasar mal, no dejaremos que bajen de la barcaza, así que el mensaje es que ‘no vengan’ y que la barcaza no se le permitirá atracar si trae a estas personas, evítense problemas, y decidan a sus propias autoridades en el lugar donde viven».

Alvarado reiteró el riesgo que implica que decenas de personas ingresen en la isla de Melinka que sigue en Fase 2 de Transición, tras estar en Cuarentena (Fase 1) por un crítico brote de COVID-19 que hace pocos días vivió la comunidad.

Finalmente, concluyeron desde la comunidad isleña que estando identificado el candidato a concejal que no es de la comuna “y que esta gente vendría a votar, pero también saben que, con eso es posible arrastrar a un candidato a concejal que no es de gusto de los habitantes de Guaitecas y, además, de apoyar a un candidato alcalde que, claramente, de salir electo no sería un alcalde legítimo y con reconocimiento de la comunidad”.