Avanza requerimiento para destituir a alcalde de Coyhaique por “notable abandono de deberes”

También se le acusa de infracción grave a las normas sobre probidad administrativa, tras acompañarse sendos informes de Contraloría sobre la cuestionada gestión del jefe comunal socialista, presentación que el Tribunal Electoral Regional informó recientemente admitió a tramitación.

El pasado 9 de abril, el Tribunal Electoral Regional de Aysén (TER) admitió a tramitación el requerimiento de remoción en contra del alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala Canumán, presentado por los concejales Georgina Calisto, Ximena Carrasco, Patricio Adio y Ricardo Cantín, fundado en las causales de notable abandono de deberes e infracción grave a las normas sobre probidad administrativa.

El documento que fue firmado por el presidente titular del TER Aysén, el ministro José Ignacio Mora Trujillo, además de las miembros titulares Ximena Jiménez Ulloa y Claudia Araneda Fuentes, dictó un plazo de 10 días hábiles para notificar al alcalde Huala, plazo que vence este viernes 23.

La solicitud presentada por los 4 ediles, no contó con la certificación del concejal Franklin Hernández, y no contó con el apoyo del concejal Hernán Ríos (PS), para perseguir al jefe comunal por supuestos actos de corrupción.

Ximena Carrasco, concejala (RN)

La concejala Ximena Carrasco, presidenta de la comisión de régimen interno del Concejo Municipal Coyhaique, explicó a la prensa que entre los argumentos para la presentación de destitución están los respaldos del Informe N° 820 de Contraloría Regional de Aysén, del año 2017, que refiere a una auditoría en el macro proceso de Concesión del Servicio de Aseo Municipal, también el Informe N° 993, de 2017, sobre los recursos entregados en virtud de la Ley N° 20.248, de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y lo obrado por el Departamento de Educación Municipal (DEM) de Coyhaique. Luego está la auditoría que arrojó el Informe N°352 de 2018, sobre eventuales irregularidades en delegación de funciones, materias de orden financiero, faltas a la probidad y acoso laboral en la Corporación Cultural Municipal de Coyhaique y Municipalidad de Coyhaique, entre otros, a los que se suman las investigaciones que sigue el Ministerio Público por diversas contrataciones con empresas, y en particular la conocida a principios de este año, vinculado a la empresa Itelecom en el denominado Caso Luminarias.

Sin embargo, la tramitación total de este requerimiento que podría demorar varios meses, traspasaría el plazo en que el propio Alejandro Huala -por ley- debe entregar el cargo a quien resulte vencedor de las elecciones fijadas ahora para el 15 y 16 de mayo. Esta fecha es el 28 de junio próximo, es decir, restan prácticamente 2 meses.

HUALA SE DEFIENDE: “ES UN SHOW, UN CIRCO”

Ante este escenario, el alcalde en ejercicio de Coyhaique, Alejandro Huala, manifestó tranquilidad.

“Tomé conocimiento hace varios días atrás sobre esta presentación que hacen 4 concejales ante el Tribunal Electoral. Me parece irresponsable, extemporáneo y poco serio porque si hay argumentos, según ellos desde el 2017, yo me pregunto por qué a un mes de las elecciones en el 2021 recién vienen a tomar esta acción. Si no lo hicieron antes es porque simplemente no existen los argumentos, lo que hoy yo veo es que están buscando espacios y crear realidades que no existen para poder ante todo posicionar sus candidaturas”.

Huala, confía en que la acusación no tendrá asidero.

“Yo lo que además veo es que los concejales están haciendo un circo, un show tratando de salvar su reelección, entonces cuando no hay argumentos lo más fácil es crear acusaciones, aunque no tengan ninguna relación con la realidad. Yo de verdad lamento que el Tribunal Electoral tenga que perder su tiempo con acusaciones que ya están más que investigadas, zanjadas y cerradas y que se intente crear una realidad que sólo la ven los concejales”, afirmó.