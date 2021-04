Candidato Carlos Gatica: ”Hoy tenemos la opción real de tener la alcaldía de Coyhaique”

Con sello medioambientalista y comunitarista, el joven ingeniero apuesta marcar la diferencia, reconociendo que ha ido de menos a más en el apoyo social y político.

Han transcurrido prácticamente 3 meses desde el anunció de retiro de la carrera por la reelección en Coyhaique del actual alcalde Alejandro Huala, decisión que comunicó el pasado 21 de enero tras conocerse en la prensa nacional una denuncia de sobornos en su contra, por ejecutivos de la empresa Itelecom en el denominado Caso Luminarias, que investiga la justicia en diversas comunas del país. Este hecho dejó como único aspirante del pacto opositor Unidad Constituyente al ingeniero civil Ambiental Carlos Gatica Villegas (DC), y junto con ello el progresivo apoyo de ir sumando a los demás integrantes del conglomerado en la comuna: el PS, el PR y el PPD.

“Hoy nos vemos fortalecidos (…) y tenemos la opción real de tener la alcaldía de Coyhaique para ofrecerle a la gente lo que tanto merece”, comentó Carlos Gatica en el programa “Opinión Pública” de este domingo 18 en EPD Noticias.

Pero su historia comenzó hace 30 años, cuando su familia vivía en Puerto Guadal y su madre Cecilia se debió trasladar a Chile Chico para que naciera el hijo menor de los Gatica Villegas. Así, Carlos arriba a una familia que por su lado paterno es de origen libanés -su abuela llegó como colona a la región- y asumiendo su rol de más “regalón” respecto de su hermano Miguel.

Deportista desde niño, recordó sus actividades competitivas en ciclismo, “llegué a entrenar hasta 5 horas diarias y tras un pequeño accidente en ciclismo, luego trasladaron a mi padre a Cochrane y comencé a practicar kayak”, recuerda.

Hasta 1996 estuvo en Guadal, cuando su padre Miguel Gatica asumió como alcalde en Chile Chico.

DESDE LO SOCIAL…

“Soy comunitarista”, enfatiza al presentarse, lo que explica, significa “involucrarse en las soluciones y avanzar entre todos en el bien común, como familia, como barrio”.

Parte de ello se fue consolidando al ser voluntario de “Un Techo para Chile”, cuando aún estaba en la universidad, “fue una de mis primeras escuelas, primero como voluntario y luego al año siguiente como jefe de cuadrilla para levantar las mediaguas de emergencia en Santa Bárbara (Región del Bío Bío)”.

Ahora, en el transcurso de la campaña municipal su padre Miguel ha sido una de las voces que escucha.

“En este periodo, mi papá me aconseja bastantes cosas, y me dice: ‘hijo concéntrate en la gente, conversa con ellos, vive y siente su molestia, y trata de buscar soluciones y no te esfuerces ni un solo segundo en peleas’, y busco el que las autoridades vuelvan a estar conectados”.

También reconoce al médico Eduardo Cruces, el “doctor Cruces” como uno de sus mentores.

“Eduardo es un gran amigo, me ha enseñado mucho y con una lealtad mutua tremenda, y que si hay algo importante es que hay que ‘dar cara’ y soluciones a la gente. Hemos podido compartir y construir muchas cosas, tiene un sentido social muy potente, es una persona que admiro por su capacidad de conectarse con la gente”, subraya.

SELLO MEDIOAMBIENTAL

En 2019, llegó a la COP 25 en Madrid, representando a Aysén con el proyecto “Rapel Verde”, encabezando como director ejecutivo el equipo de la Fundación “Juntos Por Aysén”, allí compartió con organizaciones no gubernamentales y representantes de gobiernos de todo el mundo. Luego una pasantía en Alemania le permitió conocer cómo funcionan los ayuntamientos y sus políticas públicas en medioambiente y energía.

“El sello medioambiental es mi fuerte, pero lo complemento con el comunitarismo, el cómo nos planteamos ante las personas”, aclara.

Consultado en “Opinión Pública” por su propuesta distintiva hacia la alcaldía de Coyhaique Gatica señaló que “hoy Coyhaique es una capital regional que no lo parece, y eso hay que proyectarlo a otras regiones y pensando en lo que otras comunas también dentro de nuestra región esperan de la capital regional. Coyhaique tiene que ser una ciudad de clase mundial, y esto no puede ser demagógico y decir que se realizará en 4 años, pero si sentar las bases para que ello siga esa senda”.

En esa línea, Carlos Gatica, planteó que “podemos recuperar espacios y aplicar innovación, ejemplo es el vertedero del kilómetro 3 camino a Balmaceda, que no tiene plan de cierre efectivo y que constituye un riesgo por la acumulación de residuos sólidos”.

Por ello propone el primer centro integral de residuos sólidos del sur de Chile “y que podamos tratar hasta el 60% de nuestros residuos comunales (…) Hoy en la región no se recicla, solo se segrega la basura y el reciclaje permite que esa basura se transforme en un producto terminado, y junto con ello generar el primer jardín botánico, como área de recreación y también de identidad de vivir en la región, como reserva mundial de la biosfera. Estas iniciativas marcan la diferencia”, afirma.

También habla de renovar el deporte, con un Polideportivo con piscina temperada, la Casa del Deportista para atender las delegaciones deportivas que llegan a la zona, fortalecer la Secplac o ampliar la mirada del municipio más allá de la Subdere o el GORE y gestionar recursos –por ejemplo- al BID para construir un mercado municipal, pues tiene esa línea de financiamiento, “es aportar una mirada más conectados hacia afuera, con gestión y visión”.

LA NUEVA POLÍTICA

Consultado sobre el apoyo concreto de los partidos de Unidad Constituyente (PR, PS, PPD y DC) tras la “bajada” de Huala, asegura que los apoyos están.

“Desde el inicio tenemos la férrea convicción que las prácticas de la antigua política, del que ‘tiene, mantiene’ debían erradicarse (…) Eso no nos hacen bien, porque al final de día compartimos ideas de centroizquierda, pero tenemos que cuidar mucho la forma en que estábamos haciendo política”, reflexiona el candidato a alcalde por la capital regional.

A 6 meses de su irrupción en la carrera por la alcaldía de Coyhaique, reitera que “Ellos (los partidos) establecieron su candidato, Alejandro Huala, y eso no era la molestia, sino que -y la exprese claramente en los medios de prensa- fue que se negará la opción a que estuviésemos en una primaria, que Alejandro acepto y luego la negó”.

Al respecto, reconoce que “en la centroizquierda hay una diversidad de pensamiento y con ello hemos podido construir propuesta, con mucha gente joven, con experiencia y muchos independiente (…) pero en la gestión municipal lo más importante no son los partidos políticos, sino cómo gobernamos para todos los coyhaiquinos en el sector rural y urbano, y construir soluciones en la diversidad, porque no hay otro camino, y porque en pensar distinto no está el problema, sino en no lograr ponernos de acuerdo”.

