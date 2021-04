Viviana Betancourt, candidata Constituyente: “Conocí la derecha dura y toda la brutalidad que podían validar”

Con Jorge Díaz Guzmán y Claudio Díaz Peña la ex intendenta de Aysén repasó parte de su trayectoria y abordó los temas de contingencia y sus propuestas a la Convención Constitucional.

En el programa “Opinión Pública” de EPD Noticias, este domingo en la mañana Viviana Betancourt Gallegos, candidata a Constituyente por Aysén, reveló parte de su historia personal, apego a la familia e inicios de su vida en Valdivia, pero también cómo fue incorporándose a la vida política, los años de la dictadura mientras estudiaba en la Universidad y el análisis de la “bajada” de Alejandro Huala a su relección en la alcaldía de Coyhaique.

“En la adolescencia entre las principales influencias que tuve en el colegio, fundamentalmente, fueron personas democratacristianas y socialistas, y eso marca en el ámbito (político) en el que me iba a mover posteriormente”, recordó Viviana Betancourt al revisar su ‘Bio’ a través de diversas fotografías.

Valdiviana, es parte de una familia que incluye a sus padres y otros 3 hermanos, David, Ivette y Oriana, a quienes definió como “personas muy significativas” en su vida, y lamentando la partida muy temprana de su madre.

Ya en la década de los ‘80, rememora que estaba estudiando Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Santiago, era la época en que el mundo se dividía “entre quienes estaban o no con la dictadura”.

“Ahí ya salí del cascarón y conocí lo que era la ‘derecha dura’ y toda la brutalidad que podían validar, y la validaban mis compañeros y muchos de mis profesores, y claramente eso no era lo mío”, puntualiza.

Su incorporación al Partido Socialista llega en su etapa más madura, tras titularse de abogada y comenzar su vida laboral y familiar en Valdivia, primero con su hijo Jesús Francisco, luego con Diego. Años más tarde llegaría el más pequeño Iñaki, aunque hoy también ya disfruta de sus 3 nietos; Raimundo, Lucas y Helena.

“Siempre he dicho que soy una mujer de izquierda y en la izquierda soy una mujer socialista”, enfatiza, junto con repasar su nombramiento como Intendenta Regional de Aysén en el primer Gobierno de Michelle Bachelet, en marzo de 2006, para seguir vinculada posteriormente a la ex Presidenta en la Red de Mujeres Dialoga desde Coyhaique.

En tanto, en el segundo mandato presidencial de Bachelet, Viviana Betancourt aprecia el haber estado cumpliendo un rol relevante en la Subdere en Santiago: “fue una etapa que me enorgullece, pues trabajamos muy duro para lo que ahora se concreta, los nuevos Gobernadores Regionales”

AYSÉN TERRITORIO ESPECIAL

Bajo la premisa que la nueva Constitución impactará evidentemente al país, pero también en Aysén, Betancourt aspira a que en la Convención Constituyente se logren garantizar los derechos de la región, y eso –dice- dependerá de cómo se redacte la carta fundamental y para ello hay que conocer la realidad de Aysén.

Explicó que Aysén quede como “Territorio Especial” establecido en la Constitución implica un estatus mejor para la gente de Aysén aunque el desafío es lograr ese anhelo con al menos el acuerdo de 100 constituyentes.

“Tiene que ver con reconocer a Aysén como una realidad distinta, porque somos una zona extrema, pero también aislada, a diferencia de Magallanes que siendo extrema no es aislada como nosotros, el ‘Territorio Especial’ nos debe permitir un trato excepcionalmente favorable, no para siempre, no por la eternidad, pero al menos hasta que Aysén nivele su calidad de vida con el resto del país”, aseguró la candidata a Constituyente de la Lista del Apruebo.

¿EFECTO HUALA?

Consultada por el impacto que puede generar en el electorado, la crisis política que protagonizó el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, quien se retiró de la carrera a la relección al ser denunciado en La Tercera de recibir coimas en el denominado Caso Luminarias; Viviana Betancourt admitió que sin duda “afecta”.

Al respecto, reflexionó que “no hay forma de dimensionar ese impacto (ahora), creo que siendo una situación compleja la gente sabe distinguir que son elecciones distintas, las de alcaldes y Constituyentes, espero que la gente juzgue mi trayectoria y mis hechos, y los vínculos que les parezca justo al hacer su elección”.

“A ESTE GOBIERNO LE DA LO MISMO LA GENTE”

Betancourt se refirió también sobre el tercer retiro del 10% de las AFP, actualmente en trámite legislativo con apoyo de parlamentarios oficialistas, pero que el Presidente Sebastián Piñera aseguró este viernes enviará nuevamente al Tribunal Constitucional para evitar su concreción.

“Es necesario establecer que Chile es un Estado social garante de derechos y dejar atrás en la mala historia este concepto de ‘Estado subsidiario’ que hoy nos rige y que no significa que es un Estado que ayuda, sino que es prescindente que se ‘mete’ cuando ya no hay opción, y sobre todo en seguridad interna y externa, en todo lo demás; en materia social y económica queda entregada al mundo privado, al mundo del mercado”, aseguró.

Profundizó, Viviana Betancourt, que “un Estado garante de derechos permite que un ser humano goce de una seguridad social adecuada, con políticas que un país dispone para proteger a sus ciudadanos en distintas situaciones”.

Y concluyó ante la férrea posición del Gobierno para detener este tercer retiro de pensiones que “éste es un Gobierno al cual no le importa ir en contra de la gente, le ha dado lo mismo la gente, le importa lo que afecta al mercado de capitales o a la macroeconomía del país y eso me resulta indignante”.

“Opinión Pública” se emite cada domingo desde las 9:30 hs vía Facebook Live de El Patagón Domingo, también en el canal YouTube EPD Comunicaciones, y en la web www.elpatagondomingo.cl.

Revisa aquí el programa completo de este domingo 18 de abril.