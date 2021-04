Eugenio Canales, candidato a alcalde de Coyhaique: “Soy independiente, así voy en la papeleta”

En el programa “Opinión Pública” emitido este domingo vía streaming, el aspirante al municipio de la capital regional, enfatizó su condición al margen de los partidos políticos.

Este domingo 11, estaban fijadas las elecciones que finalmente fueron postergadas para el próximo fin de semana del 15 y 16 de mayo, y con suspensión de campañas para todos los candidatos a los cargos a elegir en esta ocasión. Sin embargo, las conversaciones y entrevistas sobre las propuestas de los aspirantes a alcaldes, concejales, gobernadores regionales y Constituyente se mantuvieron en EPD Noticias.

“Uno ingresa a un partido porque conoce a personas y amigos (…) pero al final cuando las posiciones de principios no convergen en los idearios de cada uno, eso me dio lugar a renunciar a la UDI”, comentó Eugenio Canales en el programa “Opinión Pública” de EPD Noticias, junto a los panelistas Claudio Díaz Peña y Jorge Díaz Guzmán.

Profundizando en su prematura renuncia desde la UDI, tras militar un par de años en ese partido de Chile Vamos, el actual candidato oficialista a alcalde por Coyhaique, comentó pormenores de su análisis ara alejarse del gremialismo.

“Estaba viendo mucha protección a las familias más poderosas económicamente y uno ve las injusticias y ve las realidades y dices ‘sabes, yo no comulgo con esos principios’, sí con los principios de la libertad y el emprendimiento, pero no salvaguardando los intereses de algunos, y uno tiene que ‘dar un paso al costado’ cuando esos principios no te representan y decir ‘no es mi línea’”, remató Canales.

MÁS QUE UNA “SORPRESA INESPERADA”

Nacido en Concepción, Canales recordó sus orígenes y estrecha relación con su hermano, también que estudio en el Colegio Adventista en la capital de la Región del Bío Bío, para luego seguir la carrera de Derecho en la U. San Sebastián.

Como abogado, llegó hace 19 años a la Región de Aysén como asesor de la Fiscalía Regional en la zona, destaca que en el año 2004 aquí conoció a su esposa aysenina, luego siguió desempeñándose como asesor jurídico en la Superintendencia de Insolvencia para posteriormente laborar en la Gobernación de Aysén y también dedicarse al ejercicio libre de la profesión.

En los 2 gobiernos de Sebastián Piñera, Eugenio Canales ha asumido cargos de confianza, primero como Director Regional del Trabajo a partir de 2011, y en la actual administración como Seremi de Justicia y DDHH, cargo al cual renunció en octubre de 2019 para ser candidato, dejando casi al mismo tiempo las filas de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

En lo político, ya en 2016 incursionó como candidato a concejal y luego se postularía a consejero regional en 2017, en ambas ocasiones sin resultar electo.

Con casi 2 décadas residiendo en la zona, el pasado 29 de noviembre se impuso en Primarias legales vía Servel, ante Verónica Figueroa (Evópoli) y Ana María Mora (RN).

“No hice una campaña de 2 meses, son 19 años en la zona”, subraya Canales al ser consultado como la “sorpresa inesperada” tras obtener la primera preferencia en los comicios de su sector político, votaciones que fueron abiertas también a todos los electores que no militan.

Destacó, en este sentido, que sin gran apoyo financiero ni de los partidos “más grandes” o respaldo desde el Ejecutivo, “eso me dio cierta ventaja para ingresar a otro público que uno quiere adherir y trabajando desde el mundo independiente y con la libertad de tomar decisiones no amparado desde un partido político, y esa visión de centro es la que me dio el resultado en las primarias”.

Remarcó que esa misma votación representa a quienes no militan en un partido político, se trata según Canales, de “una visión de centro donde todos van a converger, es la ventaja que tenemos para proyectar la próxima elección”.

CON CHILE VAMOS: JUNTOS, PERO NO REVUELTOS…

“Hay fotos que no se van a ver”, respondió el aspirante al municipio coyhaiquino, al representársele que no se ha visto un despliegue público amplio en imágenes con todos los candidatos y candidatas de Chile Vamos desde su nominación oficial.

“Soy independiente de acuerdo a lo que aparece en la papeleta, no estoy inscrito en ningún partido político, yo soy el candidato de Chile Vamos -compuesto por 4 partidos, que son RN, UDI, PRI y Evópoli– soy el candidato del sector y el trabajo es en conjunto”, precisó en el programa “Opinión Pública”.

Matizó finalmente sobre la unidad en los partidos oficialistas detrás de su candidatura que “hemos trabajado coordinadamente en diferentes acciones, pero cada uno tiene sus candidatos (…) me he volcado a trabajar con el equipo de concejales de Chile Vamos directamente, más allá de otras figuras políticas, si bien es cierto comparto con Raúl Rudolphi algunas actividades y apoyamos visiones de la capital regional (…) hoy, hay más personas que no pertenecen a un partido político y ellos marcarán la diferencia en esta elección”.

