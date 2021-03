Candidatos de lista “A Pulso, por el Buen Vivir” iniciaron gira Constituyente al sur de la región

Deisy Avendaño, Patricio Segura, Cecilio Aguilar, Ilsie Wolf y Jorge Contreras, recorrerán por 9 días localidades desde Villa Cerro Castillo a Villa O’Higgins.

Como el inicio de un proceso necesario calificaron desde la lista independiente “A Pulso, por el Buen Vivir”, la gira que este sábado 27 de febrero iniciarán al sur de Aysén los candidatos y candidatas a la convención constitucional Deisy Avendaño, Patricio Segura, Cecilio Aguilar, Ilsie Wolf y Jorge Contreras. El objetivo será visitar cada una de las localidades de las provincias General Carrera y Capitán Prat, “porque la señal es que en la discusión constitucional deben estar todas las miradas, independiente del lugar en que se viva. Eso es esencial” señalaron desde el comando.

Serán 9 días de recorrido, que incluirán Villa Cerro Castillo, Bahía Murta, Puerto Bertrand, Cochrane, Caleta Tortel, Villa O’Higgins, Puerto Guadal, Mallín Grande, Fachinal, Bahía Jaral, Chile Chico y Puerto Ingeniero Ibáñez.

“Es un esfuerzo ineludible, porque así como en Aysén vivimos el aislamiento y la no consideración, en las comunidades pequeñas también. Y eso es algo que debemos considerar, porque es pate del cambio de mirada que queremos llevar a la Constitución” indicó la dirigenta social Deisy Avendaño Avendaño.

Al respecto, el periodista y activista socioambiental Patricio Segura Ortiz aclaró que “hemos decidido emprender esta tarea como lista, porque somos un colectivo donde cada uno y una aporta sus propias miradas dentro de un programa común. Lo que llevaremos serán temas y principios que nacen desde las asambleas, con los énfasis de las visiones particulares de cada uno de los voceros y voceras. Pero éstas no son candidaturas individuales”.

“Compartir con la gente, que no será la primera vez porque somos parte del territorio, es una práctica que no puede desaparecer. Por mucha tecnología, el contacto cara a cara, hoy con las prevenciones del caso producto de la crisis sanitaria, la relación persona a persona, más aún en Aysén, es gravitante”, enfatizó el cantautor regional Cecilio Aguilar Galindo.

Opinión similar tuvo el payador Jorge Contreras Muñoz, para quien “la gente debe conocer lo que proponemos, que no es nada del otro mundo. Llevar el sentido común de los derechos que deben ser garantizados, las voces que deben ser escuchadas, los territorios que deben ser considerados”.

Por último, para la dirigenta del turismo Ilsie Wolf Herrera, “Aysén es un territorio hermoso, amplio y diverso, recorrerlo, conocerlo, es fundamental, abemos que no representaremos sólo la mirada aysenina en la convención, porque la Constitución es nacional. Pero las particularidades de Aysén deben estar representadas, además que por las luchas que hemos dado creemos que podemos ser un aporte y enriquecer ese proceso”.

APORTE SERVEL: MENOS DE $60 MIL POR CANDIDATO

El sábado 27 de febrero considerará actividades en Villa Cerro Castillo y Bahía Murta. El domingo 28 en Puerto Río Tranquilo y Puerto Bertrand. Todo el lunes 1 de marzo se concentrará en Cochrane y sus alrededores, para el martes 2 participar en una jornada en Caleta Tortel.

El miércoles 3 de marzo la comitiva se trasladará hasta Villa O’Higgins, para el jueves 4 sostener reuniones y actividades en Puerto Guadal. El viernes 5 visitarán Mallín Grande, Fachinal y Bahía Jara, concluyendo la gira por la zona sur del lago General Carrera el sábado 6 en Chile Chico.

El viaje concluirá el domingo 7 en Puerto Ingeniero Ibáñez, luego de lo cual se retornará a Coyhaique.

Posteriormente, se emprenderá una segunda gira a la zona norte, para enfrentar el fin de la campaña en Coyhaique y Puerto Aysén.

Se informó desde el comando de la lista “A Pulso, por el Buen Vivir” que en el recorrido se considerarán las autorizaciones correspondientes, dado que en este proceso eleccionario las y los postulantes a cargos de representación popular tendrán permisos especiales. Además, se contemplará el uso de implementos de prevención sanitaria como el uso de mascarilla y alcohol gel, “independiente de lo cual creemos que aunque estemos en pandemia debemos dialogar con la gente, en espacios abiertos de preferencia. El COVID no nos puede inmovilizar”.

La gira se financiará con aportes propios y de personas que han confiado en la propuesta y que colaboran con alojamiento y alimentación, además de lo que el Servicio Electoral entregó: un anticipo que en total suma $290.000 para toda la lista. Es decir, menos de 60 mil pesos por candidatura.

“Sabemos que es injusto, cuando los candidatos y candidatas militantes y apoyados por partidos reciben millones. Pero son las reglas actuales, las que confiamos poder cambiar en la Constitución dando igualdad oportunidades cívicas y políticas para todos quienes quieran participar en el espacio público de representación democrática, y así ir eliminando la incidencia del financiamiento privado y empresarial, muchas veces con intereses distintos de los colectivos, en procesos que deben ser políticos y de ideas”, concluyeron.