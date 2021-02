Unidad opositora se cierra en Coyhaique en torno a la candidatura a alcalde de Carlos Gatica

A nivel regional sólo la cúpula PPD mantiene distancia con el abanderado de la DC, mientras el socialismo parece haber dejado atrás el “Hualismo”.

Por Claudio Díaz Peña @claudio_diazp

Luego que el pasado 21 de enero Alejandro Huala Canumán retirara su candidatura a ser reelecto alcalde de Coyhaique por el pacto Unidad Constituyente, casi la totalidad de los partidos que integran el acuerdo electoral han cerrado filas en torno a Carlos Gatica Villegas (DC).

Han transcurrido poco más de 3 semanas del ‘terremoto político’ que sacudió al actual alcalde en ejercicio y por extensión al municipio de la capital regional, y considerando que esta semana se iniciaron oficialmente las campañas de propaganda para las candidaturas, los tiempos dieron pie al necesario ordenamiento de las fuerzas opositoras locales para la ‘madre de todas las batallas’: Coyhaique.

Si bien tras la bajada de Huala, inmediatamente las tiendas PR y PS enunciaron sus apoyos al candidato falangista, lo formal en cuanto a coordinación política demoró un poco más. Esto porque la disputa por primarias regionales que se acordaron a nivel local entre los partidos, y que permitió levantar la candidatura del ingeniero civil ambiental Carlos Gatica, nunca llegaron a materializarse, principalmente, por la falta de voluntad del propio Huala de no someterse a este escrutinio del electorado comunal, tras ganar sus internas en el PS el 13 de diciembre, y acudiendo a la vieja premisa que “el que tiene, mantiene”.

Lo anterior, lo que dejó fuera de competencia de manera automática a Brain Cadin (PR) y Silvia Delfín (PPD), quienes oficiaban también de candidatos en una eventual primaria por Coyhaique, pues sus propios partidos decidieron sin más análisis adosarse de inmediato a la opción Huala, hecho político que el 17 de diciembre fue refrendado hacia los medios de prensa con un video y fotografías como espaldarazo.

Escenario Huala: El 17 de diciembre, el alcalde recibía apoyo total de representantes de PS, PR y el PPD.

“PEGANDO” LOS PLATOS ROTOS

Pero desde la segunda quincena de diciembre, el escenario cambió dramáticamente para la Oposición en Coyhaique. Pasaron exactos 35 días desde la foto en el Café Confluencia de Coyhaique con Huala -como seguro aspirante a la reelección de su tercera administración consecutiva-, a dejar atrás un tri-periodo y con ello a los partidos que le respaldaban.

Un párrafo de 9 líneas en el matutino La Tercera, en su edición del pasado jueves 21 de enero, en el cual se dieron a conocer gravosas denuncias de supuestas coimas contra el alcalde Huala en el marco de la investigación judicial por el “Caso Luminarias” que involucra a la empresa Itelecom, fue la inflexión catastrófica y definitiva para el “Hualismo”.

Escenario Gatica: 10 de febrero, candidatos PS -partido de Huala- materializan apoyo a la carta DC a la alcaldía de Coyhaique.

Con todo ello, las cosas oficialmente comenzaron a cambiar. A inicios de febrero, se estructura el acuerdo con la venida a Coyhaique del presidente nacional de la DC, Fuad Chahín. La visita reunió a la candidata a Gobernadora Regional, Andrea Macías (PS) con el decé Carlos Gatica, comprometiéndose la mutua colaboración de apoyo político, reabriéndose nuevamente las puertas a restaurar en la práctica la Unidad Constituyente, pero también la municipal, algo que la propia Macías se encargó de explicitar en su Facebook con sendas fotografías del encuentro.

Desde ahí la tarea fue más fácil en la zona, para que el candidato DC a la alcaldía contará con el respaldo efectivo de los partidos Socialista y Radical, principalmente, los que junto al Partido Progresista y Ciudadanos integran el pacto para las elecciones del 11 de abril próximo.

Reunión virtual regional del lanzamiento de candidatos y candidatas de Unidad Constituyente

Guillermo Martínez, presidente PR Aysén.

Así, Carlos Gatica ha estado en sesiones fotográficas con candidatos de los otros partidos y este jueves fue parte del acto telemático de lanzamiento de Unidad Constituyente que se realizó vía Zoom entre las distintas tiendas políticas en la Región de Aysén, donde los ausentes notorios fueron los dirigentes y candidatos del Partido Por la Democracia.

Guillermo Martínez, en representación regional del Partido Radical, aseguró a EPD Noticias que el apoyo expreso en Coyhaique es al ingeniero Gatica, y en línea con los acuerdos alcanzados a nivel nacional en Unidad Constituyente.

Fabián Añiñir, presidente regional PS

Lo mismo difundió esta semana el Partido Socialista con Fabián Añiñir, como presidente regional, manifestando su “apoyo irrestricto” a la candidatura de Carlos Gatica a la alcaldía de Coyhaique.

Marcio Villouta, presidente DC Aysén.

“Creemos es la mejor opción y representa sin lugar a dudas a la inmensa mayoría de las fuerzas de centroizquierda de la comuna. Hacemos un llamado a todos los socialistas y a las fuerzas progresistas en su conjunto a respaldar esta alternativa”, profundizando que ven “en esta candidatura una alternativa con vocación de mayorías y con un fuerte compromiso con la renovación de la política”.

Con este panorama, a 8 semanas de las elecciones, el presidente regional de la Democracia Cristiana Marcio Villouta, destacó el que la opción “ha crecido de manera exponencial”, agradeciendo los apoyos ciudadanos desde el ámbito social que estarían ampliando la base de votación del abanderado para el municipio coyhaiquino y destacando la sincronía con la socialista Andrea Macías y las diversas candidaturas municipales y constituyentes en toda la región.

LAS DIFERENCIAS INTERNAS EN EL PPD

Marcos Silva, presidente PPD Aysén

Ya a principios de enero de este año, en la comuna de Las Guaitecas, el Partido Por la Democracia manifestó su disconformidad con las decisiones nacionales internas, cuando el alcalde Marcos Silva, presidente regional del PPD, con molestia se planteó al enterarse que no fue inscrito como candidato a alcalde por su partido en Santiago. Así, acusó directamente a la instancia nacional el que “hoy el partido en Santiago no haya tenido los cojones o tal vez negociaron por debajo de la mesa una comuna distinta a la nuestra”.

Silva agregó en la oportunidad que “fue una tremenda sorpresa y nos sentimos engañados (…) y hoy le entregan la comuna a la DC que lleva su candidato que respeto mucho, pero no creo que pueda ganar una elección en esta comuna”.

Sin embargo, una semana después, y mediante viaje personal a Santiago, más la intervención de la senadora Ximena Órdenes (Ind. PPD) llegaron a que se modificará la decisión y se formalizara su candidatura a la elección municipal de abril como alcalde por Las Guaitecas, cargo que Silva asumió en mayo de 2020, tras la destitución de Cristián Alvarado (UDI).

Horacio Velásquez, vicepresidente PPD Aysén.

Desde la DC precisan que Guaitecas fue una de las 85 comunas que Unidad Constituyente acordó a comienzos de diciembre pasado para realizar primarias municipales en Chile el domingo 20 de ese mismo mes y que consideró casi un tercio de territorios desde Arica a Magallanes, incluyendo también a una segunda comuna en la Patagonia Aysén, que fue Lago Verde. “Por ello presentamos un candidato a esas primarias, la cual no se realizó debido a que el PPD ni ningún otro partido del pacto, inscribió postulantes a esa consulta ciudadana, acordada a nivel nacional”, dijo en su momento Marcio Villouta, timonel regional de la DC en Aysén.

Pero las diferencias de Aysén y Santiago en el PPD, volvieron a emerger con la “bajada” de Alejandro Huala, a quien el PPD local apoyaba con fuerza.

Horacio Velásquez, vicepresidente regional PPD, reconocía el pasado 27 de enero que como partido «no tenían claridad» si darían su apoyo al único candidato en carrera por la alcaldía de Coyhaique, Carlos Gatica, pues aseguró se había incumplido acuerdos electorales por parte de la DC.

Las declaraciones se concretaron hace pocos días, al publicarse este martes en el Facebook del Partido Por la Democracia en Aysén, un comunicado en que “la directiva decretó la libre disposición a sus afiliados en las próximas elecciones municipales en la comuna de Coyhaique”, argumentando que “en algunas comunas se llevaría solo un candidato alcalde, acuerdo que no fue respetado por el partido Demócrata Cristiano (DC) en las comunas de Melinka y Coyhaique”.

Lo anterior se interpreta como una clara idea de apoyar al candidato comunista a la alcaldía, el ex concejal Juan Catalán Jara (PC), pese a que va en un pacto distinto al de Unidad Constituyente, que une al Partido Comunista con el Frente Amplio y otros referentes regionalistas.

Casi inmediatamente, desde Santiago, el secretario nacional del PPD, Sebastián Vergara, desmintió estas líneas, asegurando mediante un video que de manera “fuerte y clara” se apoya a todos y todas las candidaturas del pacto “sin excepción alguna”, y explicitando enfáticamente el apoyo absoluto a Carlos Gatica en Coyhaique.

Esta nueva desavenencia en los lineamientos electorales del partido de Heraldo Muñoz, entre la mesa nacional y regional, sobre los apoyos que busca compactar la fuerza opositora -a fin de asegurar el triunfo detrás de los candidatos del pacto-, naturalmente deja brechas opacas pendientes de bruñir. Y si bien éstas diferencias no parecieran insalvables, deberán dar pruebas de si son relevantes o no para el electorado mayoritario que no siendo militante, en alguna medida todavía sigue o comparte las ideas de las fuerzas opositoras para decidir y ejercer individualmente su voto en cada elección.