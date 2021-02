3 de los puntajes regionales PDT son del Liceo San Felipe Benicio y 1 del Colegio Alianza Austral

Instagram, YouTube y tutoriales online fueron las marcadas herramientas que reconocen los mejores del 2020 para enfrentar con efectividad el ultimo año de secundaria y la prueba de transición universitaria.

Por Claudio Díaz Peña @claudio_diazp

Todos tienen 18 años, vivieron el 4° medio en pandemia, con clases telemáticas y con la presión de prepararse para la Prueba de Transición Universitaria (PDT) que debutó este año 2021 y que en la zona rindieron más de mil 200 jóvenes. Se trata de los 4 puntajes máximos en la Región de Aysén que rindieron la PDT durante enero y que destacaron con sus conocimientos en las distintas materias que exige el examen para ingresar a la universidades del consejo de Rectores de Chile.

Y aunque la Seremi de Educación de Aysén esta semana no dio a conocer oficialmente los nombres y puntajes a nivel local, EPD Noticias logró establecer que estos 4 jóvenes, 2 hombres y 2 mujeres, fueron contactados por el Mineduc el miércoles en la tarde para confirmarles que sus puntajes fueron los más altos. Así, de estos 4 alumnos egresados de enseñanza media en la región, todos de Coyhaique, 3 pertenecen al Liceo San Felipe Benicio y uno al Colegio Alianza Austral.

EPD Noticias contactó a los 4 alumnos destacados quienes compartieron sus experiencias y proyecciones, y algunos tips para quienes seguirán sus pasos en 2021.

Los resultados de sus puntajes máximos en la zona fueron los siguientes:

824 puntos COMPRENSIÓN LECTORA: Gustavo Alejandro Rodríguez Terán – Colegio Alianza Austral

782 puntos MATEMÁTICAS: Gustavo Alejandro Rodríguez Terán Colegio Alianza Austral

782 puntos MATEMÁTICAS: David Francisco Velásquez Paredes – Liceo San Felipe Benicio

781 puntos HISTORIA Y CS. SOCIALES: Javiera Valentina Parra Grandón – Liceo San Felipe Benicio

763 puntos CIENCIAS: Natalia Andrea Contreras Peña – Liceo San Felipe Benicio

803 puntos PROMEDIO PDT: Gustavo Alejandro Rodríguez Terán – Colegio Alianza Austral

DERECHO, INGENIERÍA Y MEDICINA

A la Universidad de Chile, Católica o a la UFRO, son las instituciones de educación superior a las que aspiran ingresar Gustavo, Javiera, David y Natalia, en carreras tradicionales como Derecho o Medicina. Y aunque hasta ahora solo Natalia ha realizado su trámite de postulación, los demás evalúan las ofertas de casas de estudios privadas que los han contactado para beneficiarlos con becas o rebajas de arancel, pues de este grupo David es el único que estaría en posibilidad de tener acceso a gratuidad universitaria.

En definitiva, ninguno de los mejores puntajes de Aysén pretende estudiar en la región, cumpliéndose la tendencia año a año que la región es históricamente, junto a O’Higgins, la de mayor migración de alumnos a otras regiones del país para estudiar en la educación superior.

PREPARACIÓN Y EXPECTATIVAS SUPERIORES

Gustavo Rodríguez Terán

Gustavo Rodríguez, es quien obtuvo el puntaje más alto en la región, destacando en Comprensión Lectora (824), Matemáticas (782) y además con el Mejor Promedio en la prueba (803), y aunque ya tenía un hermano mayor que había rendido la prueba, ahora superó las expectativas.

“Fue una grata sorpresa (…) estaba seguro a lo que iba y de todas maneras me ayuda harto, porque necesitaba un buen puntaje para Medicina”, afirmó a EPD Noticias.

El exalumno de la Alianza Austral, establecimiento particular subvencionado, es un joven de altos puntajes, pero de pocas palabras, lo que bastó para confirmar que se está tomando con calma la postulación, admitiendo que aún no tiene muy claro si optará por una universidad tradicional o privada.

Natalia Contreras Peña

Natalia Contreras, fue la primera en rendir el examen de postulación a las universidades, siendo una tarea que su hermano menor de 16 años deberá enfrentar más adelante.

Sobre el rendimiento obtenido, Natalia reconoció que “me preparé bien en Matemáticas y Ciencias, y pensé que me iba a ir mejor en Matemáticas, pero igual feliz con Ciencias”.

Algo esencial -dijo la egresada del Liceo San Felipe Benicio- fue buscar contenidos e Internet y estudiar con el apoyo de profesores del colegio y realizar muchos ensayos.

Su ideal también es estudiar Medicina, pero en la Universidad de La Frontera, porque en Temuco hay tradición familiar y su mamá egresó de esa casa de estudios, postulación que ya concretó como la primera en el orden de preferencias.

David Velásquez Paredes

Por su parte, el también ex “canario” David Velásquez, destacó en Matemáticas con 782 puntos y compartió el puntaje con Gustavo Rodríguez. Quiere estudiar Ingeniería o bien Sicología en la Universidad de Chile o la Católica.

Es el último de 4 hermanos, y cuenta que hasta ahora solo una hermana mayor había rendido en 2011, la entonces PSU.

David tuvo buen rendimiento en toda la enseñanza media y si bien se alegraron en su familia con la destacada puntuación en la Prueba de Transición Universitaria, menciona que no fue una noticia tan inesperada.

“Sinceramente, pensé que iba a sacar más, porque en los ensayos solía en promedio tener una mala, pero igual es una súper buena noticia es ser puntaje regional, da satisfacción… la prueba no es lo mismo que los ensayos”, reflexiona.

Javiera Parra Grandón

“Todo depende de cuánto estudias”, dice David, y evalúa que si bien en esta prueba de transición fueron menos preguntas no es necesariamente más fácil, “entró menos contenidos, pero baja más el puntaje ahora por cada respuesta mala y hay que considerar todo el contexto en el que se dio la prueba, con las mascarillas puestas y teniendo que esperar hasta enero para rendirla”.

Al igual que todos, ya el miércoles en la tarde Javiera Parra, egresada del Liceo San Felipe Benicio de Coyhaique, era contactada por la Seremía de Educación de Aysén, entidad que le confirmó su encumbrado puntaje en la PTU o PDT.

“Contenta y me fue mejor de lo que esperaba”, compartió Javiera a EPD Noticias, quien obtuvo el mejor puntaje regional en Historia y Ciencias Sociales, con 781 unidades y el mimo guarismo en Comprensión de Lectura. Un poco menos fue su desempeño en Matemáticas, y de hecho lo explica autodenominándose desde ya como preferentemente “humanista”.

La opción de carrera que busca Javiera es Derecho en universidades tradicionales y donde la pasión por la Historia espera le respalde con una base sólida para seguir estudiando los procesos delas ciencias sociales.

ADAPTACIÓN A LA PANDEMIA

En 2020, se podría decir que inició la “Generación COVID” para quienes cursaron el 4° año medio y las complicaciones que la pandemia trajo consigo, en lo político, social, económico, laboral y educacional.

“Para todos fue inesperado estudiar en la casa”, recordó David, “de un día para otro se cancelaron las clases presenciales y en lo personal tuve bastantes ‘altibajos’ en cuanto al estudio, no tuve la constancia esperada y eso influyó incluso en el rendimiento que tuve en 4to medio”.

David dice que la incertidumbre es la constante en los estudios, pese a ello imagina que las clases en la universidad probablemente sean telemáticas y de ser así optará lógicamente por quedarse en Coyhaique, situación que será un tanto similar a lo que vivirán este año quienes cursen el 4° año medio.

“Hemos estado haciendo previsiones desde que comenzó la pandemia, al principio cuando comenzaron las clases on line pensé que iban hacer unas semanas, y no pasó”, ejemplificó.

“Fue un año movido, un año difícil”, percibe Javiera quien igualmente apuntaló sus mejores conocimientos para la prueba de Historia y Ciencias Sociales. No solo tomó un preuniversitario de 3 meses de la Universidad Católica de Valparaíso, sino que lo complementó con el liceo y también con las clases en YouTube y mucha información en Internet.

Lo más complicado en 2020, explicó, fue que “dentro el sistema de educación uno está acostumbrado a tener un profesor en frente que te expliqué y eso te hace las cosas más sencillas, y además extrañé mucho el trabajar con los compañeros y estudiar juntos, así es que pese a lo difícil, aprendí a ser muy autodidacta”.

LO QUE FUNCIONA: MUCHOS ENSAYOS E INTERNET

Todos los “cerebritos” regionales coinciden en que las plataformas online, Internet y redes sociales como Instagram o YouTube son en la actualidad una gran ayuda para encontrar contenidos del temario de la prueba, grupos especializados y tutoriales, quedando casi en el pasado la necesidad de pagar el clásico preuniversitario, aunque también es una posibilidad a distancia.

David aconseja que para alcanzar un puntaje regional, junto a lo anterior, hay que fortalecerse en los ensayos, pero también mentalmente, “la prueba es muy mental”, asegura.

Además, habiendo mucho material gratuito en Internet, recomienda revisar muy bien los temarios, porque hay cosas que funcionan y otras no, entre las primeras, apunta a que es efectivo estudiar por sí mismo, y precisa que no es tan sencillo en el actual contexto estudiar, porque aunque parezca extraño estando en casa todo el tiempo, no es fácil fortalecer la disciplina, y por sobre todo administrar los nervios, mentalizarse bien.

Gustavo añade que “todos estamos en la misma situación, son muchos alumnos los que necesitan un puntaje y no saben muy bien qué hacer y en realidad hay muchas plataformas en Instagram y YouTube, de grupos que se forman y que quieren una misma carrera y eso ayuda harto”.

Natalia impulsa a quienes este año inician el último año de enseñanza secundaria y van al mismo tiempo a preparar la prueba universitaria “a que no se desanimen, pueden encontrar todo en Internet y que sigan sus sueños, y para eso hay que esforzarse”.

Finalmente, Javiera concluye que no se trata solo del empeño que le pones el último año, “es clave poner atención en clases presenciales durante toda la enseñanza media”, y con la llegada de la pandemia, en casa, lo fundamental es “ser constante, tener metas, ponerle ganas”, eso implica buscar los medios, siguiendo páginas de contenido y también hacerlo divertido.