Consejos para evitar urgencias veraniegas en contexto de pandemia

Insolación, ahogo por inmersión y contaminación alimentaria a causa del calor excesivo, son algunos de los riesgos que se prpoducen más habitualmente en la época estival.

La llegada de las vacaciones trae consigo un aumento de las actividades veraniegas que muchas veces generan descuidos y pueden terminar en un accidente que requiera la atención médica de urgencia. En ese sentido, y considerando que este año el Covid-19 aún sigue presente en nuestro país, los especialistas aconsejan prevenir ante todo cualquier tipo de riesgo, incluso si el descanso se realiza al interior del hogar.

El médico Paulo Granata, coordinador de la Red de Urgencia de RedSalud, asegura que en el verano es habitual que aumenten los accidentes relacionados con juegos de agua, tanto en piscinas como en playas, así como también la excesiva exposición al calor. Y pese al contexto pandemia, este año este tipo de consultas siguen aumentando.

“Cuando llega el verano, aparecen las ‘urgencias estacionales’ que son aquellas que se producen mayormente a causa del calor o de juegos veraniegos. Bajo este concepto, las atenciones más frecuentes son las insolaciones y los ahogos por inmersión, cuadros que ya hemos registrado en números crecientes en nuestras unidades de urgencia”, sostiene el médico.

Para el experto, esto puede explicarse porque aunque algunas personas opten por quedarse en casa para evitar contagios por COVID-19, los incidentes pueden ocurrir en cualquier parte.

“Si bien estar en casa es más seguro que viajar a otro lugar, sobre todo en la situación actual, eso no implica que no existan riesgos, muy por el contrario, muchas veces en la confianza está el peligro. Por ejemplo, hay personas que tienen piscina o pueden instalar una en sus patios y basta un mínimo descuido para tener un accidente que derive en un ahogo de un menor por inmersión. Otros pueden tomar una siesta, pero si eligen un lugar que los dejará expuestos al sol, podrían sufrir una insolación. Lo ideal es no descuidarse, incluso estando en el hogar”, advierte Granata.

El urgenciólogo también aclara que otra de las atenciones comunes por el aumento de las temperaturas, son las consultas de tipo gastrointestinal.

“Existen muchos alimentos que quedan expuestos a la contaminación alimentaria a causa del calor excesivo, lo cual podría derivar en cuadros como gastroenteritis y generar confusión, ya que uno de los síntomas del Covid-19 es la diarrea. El llamado es a no consumir comidas en lugares que no cuenten con certificación sanitaria y a estar atentos a guardar o refrigerar de manera correcta los alimentos en casa”, asegura el Dr. Granata.

El especialista también aconseja poner especial atención en las urgencias derivadas de la interrupción de tratamientos de patologías crónicas y que pueden terminar generando episodios de mayor gravedad.

“A causa del COVID-19 muchas personas con enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes u otras, interrumpieron su tratamiento o dejaron de asistir al médico. Cuando ello ocurre existe el riesgo de una descompensación que puede derivar en accidentes vasculares, infartos u otros episodios más graves”, explica.

Es por ello que el coordinador de la Red de Urgencia de RedSalud, recuerda que “los tratamientos médicos están recomendados por los especialistas precisamente para un mejor control de las enfermedades crónicas de los pacientes. Su interrupción o desplazamiento en el tiempo pueden derivar en episodios de urgencia, con consecuencias graves para la salud. La recomendación es que las personas asistan a sus tratamientos a tiempo, más aún considerando que los recintos médicos cuentan con estrictos protocolos para disminuir los riesgos de contagio, sobre todo en las zonas de atención de patologías no respiratorias. Ya tenemos la experiencia de casi un año para atender pacientes no Covid-19”.

Por último, Granata reitera la labor que han tenido las urgencias para la detección y atención oportuna de casos de Covid-19.

“Muchos de los casos que han dado positivo para Sars-CoV-2 corresponden a pacientes que se acercan a las urgencias con los síntomas del COVID-19. Por lo tanto, considerando que la pandemia sigue vigente en el país, la prevención de accidentes o el seguimiento médico oportuno de las enfermedades crónicas contribuye al combate del coronavirus y también evitará una ola de enfermedades a futuro”, finaliza el doctor.