Concejal Erwin Águila confirmó que competirá por la alcaldía de Chile Chico como independiente

El edil expresó su intención de competir por el sillón alcaldicio tras completar su primer periodo como concejal.

El contador auditor Erwin Águila dice sentirse “satisfecho y conforme” con su primer periodo de gestión, señalando que el trabajo en los territorios y con las distintas comunidades, lo han “motivado” a pelear por la alcaldía de la comuna.

Águila, afirmó que “tras completar 3 años de gestión como concejal, cumplo con el compromiso que adquirí al tomar el desafío, de sólo completar un periodo en el cargo. En política debe existir alternancia y eso lamentablemente no se cumple cuando hay quienes se aferran al poder”.

CANDIDATURA INDEPENDIENTE

“Soy un convencido de que los proyectos colectivos, que incorporen a los territorios y organizaciones sociales, serán los que triunfarán. No me gustan los proyectos políticos personales que abandonan el mandato de la ciudadanía, en pos de intereses personales. Es por eso, que mi candidatura será independiente, mi objetivo es convencer y tener el apoyo de las comunidades con las que he trabajado estrechamente durante mi gestión”, comentó Erwin Águila.

La autoridad local puntualizó que “este desafío será mucho mayor, pero me siento capacitado como profesional y ser humano para dirigir la gestión comunal de Chile Chico, necesitamos fortalecer e incorporar a las organizaciones al trabajo comunal. Además, nuestra intención es que Chile Chico tenga un plan de desarrollo que integre a las comunidades y sectores productivos, debemos otorgar dinamismo a nuestra economía local con proyectos de inversión e infraestructura pública”.

Finalmente, concluyó que cree firmemente en que las autoridades son electas para trabajar por toda la comuna, sin olvidar a los territorios más apartados, “nosotros como representantes debemos administrar y trabajar para todos los vecinos y no solo para algunos”.