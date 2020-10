Amplio malestar en vecinos y municipio por reiterados cortes de agua potable en Chile Chico

Alcaldía presentó denuncia contra Aguas Patagonia y se solicitó estudio externo para evaluar matriz.

Vecinos, dirigentes locales y el propio alcalde Ricardo Ibarra, manifestaron su profunda molestia este martes por varios cortes no programados de agua potable en la comuna, dejando a primeras horas de la mañana sin el vital elemento a la población.

El municipio confirmó que ante esta situación presentó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios los antecedentes, con el fin de se investiguen estos inconvenientes que afectan la normalidad de la gran mayoría de los sectores de “Ciudad del Sol” y esperando que se proceda a adoptar las medidas que la ley proporciona “para poner término a estas circunstancias lamentables”.

Así lo confirmó Nelson Medina, asesor jurídico de la municipalidad de Chile Chico, quien señaló que a solicitud del alcalde, la unidad jurídica procedió a elaborar una denuncia en contra de Aguas Patagonia S.A., a raíz de las “circunstancias lamentables” que están afectando a la comuna, en torno a estos constantes cortes de suministro de agua potable y bajas de presión.

Desde el ayuntamiento aseguraron que la situación se viene repitiendo a lo largo del tiempo y con consecuencias perniciosas para la población de Chile Chico, siendo desde el mes de septiembre los cortes reiterados y sin perjuicio que se han informado en su oportunidad, se han efectuado reparaciones, pero éstas han resultado del todo inoficiosas para dar continuidad al servicio.

“Estas interrupciones de agua potable contravienen absolutamente las normativas que se establecen en cuanto a la continuidad y la calidad del servicio, que por norma deben cumplir las empresas”, mencionó el abogado.

Por su parte, el concejal Erwin Águila, informó que solicitó un estudio externo para establecer el estado de la red del suministro en la comuna.

«El servicio sanitario es esencial para el desarrollo de nuestra comunidad, es por eso, que he en el último concejo municipal solicité un estudio externo para conocer las condiciones en que funciona la matriz de distribución de agua potable. Debemos adelantarnos y evitar una emergencia mayor, pero más importante aún, es darle tranquilidad y seguridad a los vecinos de la comuna».

Y es que según Águila, “desde hace algunos meses se han vuelto comunes los cortes e intermitencia del servicio de agua potable en la comuna y la comunidad me han presentado su preocupación y malestar con rupturas de matriz, con suspensiones de servicio sin avisar a los vecinos”.

Agregó el concejal que «sabemos que las condiciones actuales de la red de agua potable están obsoletas, por eso me atrevo a señalar que la empresa hoy no ha hecho las inversiones y cambios necesarios para asegurar el suministro a nuestra comunidad (…) no es posible que todas las semanas tengamos cortes y no haya una solución definitiva, cuando paradojalmente se siguen traspasando los costos de mantención a los vecinos de la comuna».

AGUAS PATAGONIA: “NUESTRAS DISCULPAS POR LAS MOLESTIAS”

Desde la empresa Aguas Patagonia, Franz Scheel, gerente general, informó que “el suministro se ha repuesto y luego de los trabajos contamos con una nueva alimentadora que permitirá abordar adecuadamente las mejoras en el abastecimiento de agua potable, fomentando el desarrollo de toda la localidad”.

Asimismo, dijo Scheel, “manifestamos nuestras disculpas por las molestias ocasionadas, pero que éstas permitirán brindar un mejor servicio a todos los habitantes de Chile Chico”.

Explicó que desde el primer momento tomaron contacto con la municipalidad y el alcalde Ibarra, además de importante apoyo durante los trabajos, lo que agradecieron y también a los clientes de la comuna “por su comprensión frente a esta obra de gran tamaño”.

En el detalle, la concesionaria indicó que “se realizó una obra mayor de reemplazo de la alimentadora de la ciudad que comenzó el día 30 de septiembre y término el 1 de octubre”. Agregaron que con esta nueva obra “la red se ha estado ajustando, lo que ha generado cortes puntuales, los cuales han sido atendidos”.

Aclararon, finalmente, que durante los trabajos y emergencias “se mantuvo el abastecimiento de agua”, se reforzaron las brigadas de trabajo y profesionales en terreno, y que “el suministro se encuentra repuesto en toda la localidad desde el 6 de octubre”.