El nuevo paradigma para mercadeo digital: efectivo, integral, sencillo y económico

Por Robert Blankenship

Licenciado en Ciencias de la Computación de la Universidad de California y CEO WebFindYou

Para nadie es un secreto que con la evolución de las tecnologías y la masividad de la conectividad, no solo han surgido nuevas herramientas digitales que han modificado nuestra vida; desde la forma en la que nos relacionamos con los otros (aplicaciones de citas, por ejemplo), hasta llegar a modificar la forma en la que trabajamos, abriendo la posibilidad de contar con espacios en la nube para almacenar y compartir documentos, archivos, imágenes o videos de forma inmediata; tener la opción de trabajar en tiempo real y desde remoto el mismo documento con colegas o clientes, y otros stakeholders. Y es que hoy con la nueva normalidad, que ha obligado a cambiar las dinámicas de consumo del mundo, el marketing digital se ha consolidado como la principal estrategia de los empresarios y emprendedores para mantener sus negocios a flote.

Sin embargo, no es un secreto que muchos dueños de empresas, hoy se resisten a migrar al mundo digital pues lo consideran difícil, costoso o poco efectivo, principalmente, cuando de ofrecer sus productos o servicios por los canales online, se trata.

Emprendedores alrededor del mundo caen en el círculo de la frustración al no saber cómo desarrollar o implementar estrategias efectivas de mercadeo digital, y otros sienten que sus resultados, o no son los mejores, o que no cuentan el presupuesto para invertir en óptimas acciones de mercadeo online que les permitan tener grandes impactos. Un ejemplo claro de esto, es lo que ocurre en Chile, en donde cerca del 83% de las empresas no tienen el presupuesto suficiente para invertir en el desarrollo de todas las estrategias, que garanticen lograr el verdadero mercadeo digital, agudizando la crisis de las ventas de sus productos o servicios.

Además, el paradigma actual para implementar el mercadeo digital plantea el uso de diferentes proveedores de herramientas tipo: campañas de email marketing, de administración de redes sociales, de posicionamiento web, de creación de sitios web, entre otras, por lo cual, se necesita de grandes presupuestos para invertir, pues requieren personal especializado para manejar cada una de estas plataformas de mercadeo digital, deben pagar las versiones premium de las mismas, o outsourcing, etc. Pero lo cierto es que la realidad es otra.

En el mercado norteamericano, que tuvo que enfrentarse a una de las peores crisis económicas del último siglo en 2008, la innovación tecnológica ha hecho que el mercadeo digital, tan necesario para democratizar la oferta y demanda de productos de forma masiva, haya evolucionado dando como resultado la creación de una tecnología integral especializada para desarrollar todo el marketing online. WebFindYou, busca brindar a emprendedores, pequeños empresarios, freelancers y agencias todo lo que requieren, de forma integrada, para lograr implementar de forma menos complicada, y con ayudas paso a paso, todas las acciones y estrategias del mercadeo digital de forma correcta, maximizando la visibilidad y el posicionamiento de las marcas, con precios no superiores a los $30 mil mensuales.

En este momento de nueva normalidad, la humanidad, los emprendedores y las empresas, deben quitarse los miedos, concebir el nuevo paradigma del mercadeo digital que supone una democratización de este, convirtiéndolo en efectivo, integral, sencillo y económico y con esto, mejorar las ventas de los pequeños y medianos negocios, que hoy se ven afectados de manera crítica por la pandemia del COVID – 19.