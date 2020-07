Ante inicio de “Desconfinamiento” en Aysén no existe respaldo mayoritario a medida del Gobierno

Además, hubo descoordinaciones desde la Autoridad Sanitaria con los jefes comunales y con representantes del comercio local, e incluso a nivel interno tras informar desde Santiago el Cordón Sanitario para este viernes, luego para el domingo, mientras la Seremi lo fijó para el lunes.

Por Claudio Díaz P. @claudio_diazp

Periodista

“El lunes no vamos a partir con un desconfinamiento”, así respondió el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala Canumán, ante la medida de desconfinamiento anunciada este miércoles por el Gobierno y fijada para levantar 5 medidas en las regiones de Aysén y Los Ríos, ante la baja cantidad de contagios en la zona. Y es que, el edil acusó sorpresa al igual que integrantes del comercio y la Coordinadora Social por la Salud regional, y argumentó que sin claridad de los protocolos y sin haberse consensuado o al menos socializado debidamente las medidas, es difícil arriesgarse a distender la apertura de locales gastronómicos en el espacio público.

El miércoles, fue el ministro de Salud, Enrique Paris, quien informó de la decisión del Gobierno, que fue luego detallada por la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, en cuanto a implementar un Cordón Sanitario este viernes 10 de julio, desde las 22 horas.

Sin embargo, el viernes, mientras el Ministerio de Salud en su cuenta de Twitter precisaba que la medida que restringe el ingreso de personas a la región comenzaría hoy domingo en la noche, la seremi de Salud de Aysén informaba en su cuenta Facebook que sería a partir del lunes.

En definitiva, la confirmación pasó por la Resolución número 520 exenta que se publicó, precisamente, el viernes en el Diario Oficial, y que en su página 4 señala que este domingo 12 de julio a las 22:00 horas comienza a implementarse el Cordón Sanitario. En tanto, las 5 medidas a levantar para el denominado desconfinamiento entran en vigencia este lunes 13, desde las 05:00 horas.

UNANIMIDAD PARA EL CORDÓN SANITARIO, PERO EL DESCONFINAMIENTO…

Más allá de la descoordinación interna del Gobierno, autoridades y comerciantes coinciden en la necesidad de implementar desde hace tiempo un Cordón Sanitario regional, pero a la vez en su mayoría fueron críticos al inmediato regreso a la normalidad.

Primero, porque actualmente no existe cuarentena total, parcial o dinámica en ninguna parte del territorio regional, por lo que la necesidad de deconfinar no es real. Más bien, los habitantes de Aysén han mantenido una conducta preventiva con relativa normalidad en el espacio público, que se ha ido adaptando en estos 4 meses de pandemia, conforme al Estado de Excepción Constitucional, las ordenanzas y obligaciones mínimas en lo preventivo: lavado de manos, uso obligatorio de mascarilla, distancia social, teletrabajo, toque de queda, y sólo en el caso de los adultos mayores, confinamiento obligatorio en el hogar.

Por ello, y para mantener el todavía bajo nivel de contagio de Aysén en comparación con el resto del país –hasta hoy 56 casos- es que desde el mes de abril, tanto la Asociación Regional de Municipalidades (AREMU), funcionarios de la Salud, el Colegio Médico y más recientemente la Coordinadora Social por la Salud de Aysén, incluidos los 5 parlamentarios, habían solicitado insistentemente un Cordón Sanitario.

De hecho, la Coodinadora regional – que agrupa juntas de vecinos de toda la región, gremios laborales, de la Salud, organizaciones deportivas, sociales y de adultos mayores- también se manifestó “sorprendida” por la medida, justo a pocas horas de concretarse una reunión por videoconferencia con el ministro de Salud, fijada para este viernes, la cual finalmente nunca se realizó, ya que el Minsal informó que se suspendía hasta nuevo aviso.

“Nos pareció extraño este anuncio y nos sorprendió, justo cuando tenemos fijada una reunión el ministro Paris (…) y si bien compartimos la medida de Cordón Sanitario, queremos consultarle al ministro qué pasa con las otras 7 medidas que propusimos en nuestro petitorio del 26 de junio, y que entregamos a las autoridades regionales, pero por lo que hemos sabido todavía ni siquiera lo ha recibido”, comentó este jueves Fredy Ulloa Chávez, vocero de la Coordinadora Social por la Salud.

El alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala Canumán (PS) en el mismo tenor, dijo este viernes que “no teníamos la más mínima idea, nos enteramos por la prensa y esto debió ser consensuado,

Huala, quien dijo que ha sostenido conversaciones con el rubro de los emprendedores gastronómicos, admitió que ellos quieren abrir, porque sin duda han sido muy “golpeados” por esta pandemia, pero “es importante hacerlo en orden, con políticas claras”, remató.

El jefe comunal profundizó en que pareció que se optó por “llegar y anunciar algo, imponer una medida” desde el Gobierno, y en este sentido, dijo, “el protocolo establecido con puntos de Santiago no nos sirve, si no están claros los protocolos ni las garantías, el día lunes no vamos a partir con un desconfinamiento, nosotros no estamos disponibles”.

DISTORSIÓN DE LA REALIDAD Y “LETRA CHICA”

La disconformidad por la decisión tomada desde Santiago, fue tomando desde el miércoles hasta hoy domingo otros ingredientes, como la molestia y la rabia, lo cual se graficó hoy con el dibujo editorial de El Mercurio, en el que un supuesto patagón (con sombrero en vez de la mayormente utilizada boina vasca) arrea un piño de ovejas cada una con mascarilla. El pobre hombre ni siquiera tiene la cocina (estufa a leña) encendida, lo que se evidencia en el caño ‘inerte’ sobre la vivienda, pues no emite señal alguna de combustión al interior del hogar, detalles que evidencian el claro desconocimiento del dibujante metropolitano para editorializar el tema noticioso en la página A3 de la edición matutina.

La situación, sin duda opinable, representa para muchos habitantes de la región una distorsión y hasta un insulto. Y a ello, se sumó el descrédito en tono mayor, como el que lanzó el diputado René Alinco Bustos (Ind. PPD) al señalar que “me atrevo a decir que este Cordón Sanitario es una mentira (…) tiene demasiada ‘letra chica’.”.

El diputado por Aysén se refirió este domingo, a horas de iniciarse la medida, al comunicado emanado desde la Jefatura de la Defensa Nacional en la zona, respecto de cómo operará en la región.

“Es una mentira, primero, porque lo dicta la Jefatura de la Defensa Nacional de la Región de Aysén y lo firma la Oficina de Comunicaciones de la Defensa de la Región de Aysén y debería firmarlo el Jefe de la Zona con nombre y apellido”, puntualizó Alinco.

Agregó que “este documento tiene 10 puntos y el titular suena muy bonito, pero en el punto 2 es donde tenemos problemas, porque el permiso de desplazamiento colectivo le da pauta a las empresas salmoneras, a las empresas constructoras y que tienen obras viales, a sacar e introducir en la región su personal. El Cordón Sanitario nos dio grandes titulares, pero en la práctica es igual que la Cuarentena obligatoria con excepciones decretada por la Seremi de Salud hace más de un mes”.

Para el parlamentario, “esto es producto que la autoridad sanitaria, la intendenta, el director del Servicio de Salud y el director del Hospital, siguen diciendo a Santiago que aquí están las condiciones prácticamente para abrir de ‘par en par’ la región, el plan de desconfinamiento debería ser muy afinado, pero donde no podemos transar es en el Cordón Sanitario”.

Concluyó que “tengo un sentimiento profundo de preocupación, porque el Gobierno central, producto de la información que entrega el Gobierno regional, está tomando medidas experimentales sobre cómo nos protegemos del COVID-19”, afirmó el parlamentario.

Por su parte, dirigentes del Comercio evidenciaron molestia por medidas que no se ajustan a la realidad de Aysén, o por su forma de implementarlas.

“Este es un gobierno que no escucha a la gente y se ha caracterizado por hacer las cosas mal”, sentenció la presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Aysén, María Inés Oyarzún Cárcamo, para criticar la desconexión de las autoridades nacionales y regionales con la ciudadanía, que –aseguró-han llevado a tomar pésimas decisiones durante la pandemia y una respuesta social que no ha llegado realmente con soluciones a las familias más necesitadas ni a comerciantes de la zona.

“Sinceramente nos parece que estamos siendo ‘conejillos de indias’ para las autoridades y espero que esto no favorezca el aumento de los contagios, aquí no tenemos ni cines ni teatros, y eso demuestra que no pensaron bien estas medidas, o al menos pensando realmente en Aysén”, manifestó Oyarzún, quien detalló que varios comerciantes del rubro gastronómico y turístico han quebrado y que la posibilidad de implementar un 25% de la capacidad de atención, claramente, no es conveniente, por lo que el análisis para abrir locales en las condiciones actuales era negativo.

La representante del comercio aysenino también se quejó de la complejidad de no tener mayor información de los protocolos necesarios y la posibilidad verdadera de poder implementarlos.

Desde Coyhaique, el presidente del Barrio Comercial Coyhaique, Luis Claria Adriazola, que agrupa a locatarios del sector céntrico de la ciudad, valoró el Cordón Sanitario, reconociendo que fue parte de la propuesta que se alzó a las autoridades, siendo la variable salud lo más importante a resguardar. No obstante, se distanció de la medida de levantar medidas para los restaurantes, cafés y similares al mismo tiempo.

“Sin duda que no sorprendió el anuncio, y en ese sentido nuestra propuesta fue de ir por un Cordón Sanitario y que luego de una ‘ventana’ de 10 ó 15 días se comenzara con gradualidad el proceso de desconfinamiento, pero no ambas medidas en paralelo (…) pensamos que de esta forma puede ser riesgoso”, explicó el dirigente gremial.

Asimismo, manifestó Claria, muchos de los restaurantes han transitado hacia el modelo de “delivery” (reparto a domicilio) por lo que abrir para unos pocos clientes puede reforzar esa forma de venta, y como es optativo, habrá que ver cómo se acoge en la región, pero convino en que «es muy difícil pensar que habrá una apertura gastronómica significativa a partir del lunes».

Finalmente, desde la ANEF, su presidente, José Pérez Debelli, también se criticó la implementación del desconfinamiento: “Demandamos que esta medida se rectifique, porque entendemos que es una situación que no ha tenido buena acogida por los ciudadanos de esas dos regiones”.

El dirigente de los funcionarios fiscales recordó que “las estrategias del Gobierno han sido un fracaso, tal como el ‘plan retorno’ y ‘la nueva normalidad’, y que no están las condiciones para hacer experimentos, porque la situación aún es compleja”.

“Debemos tener claridad en el mensaje. Certeza absoluta. No puede haber una especie de un anticipo de una estrategia. Debe haber claridad en las comunicaciones y en los datos para evitar cualquier tipo de rebrote”, sostuvo José Pérez.