Diputado Alinco responde con grueso calificativo a su par Marcelo Díaz, vía Twitter

En la red social el parlamentario que representa a Aysén trató de “aweonado” al colega de la Región de Valparaíso.

Un proyecto de ley para extender el plazo de renovación de los permisos de circulación fue el origen de la polémica entre los legisladores, al ser René Alinco Bustos presidente de la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, y que espetó un fuerte calificativo al diputado Marcelo Díaz Díaz, quien lo conminó a poner en tabla en esa instancia, la iniciativa de ley de la cual es autor.

“Que te crees aweonao que debemos funcionar porque tú lo dices? Así como lo hicimos la primera vez en Comisión OOPP que yo presido ya tenemos la disposición para ayudar al pueblo y a los trabajadores en este y otros temas” (sic).

Alinco no quedó ahí, y profundizó sin mayor resquemor en que: “A mí no me vas a apurar el tranco sólo porque tú y tu asesor (ese gordito barbón) me lo digan públicamente. En la comisión de OOPP para que tú sepas hacemos nuestra pega en forma silenciosa y sin tanto alarde comunicacional como es tu costumbre. Te quedó claro gil k…” (sic).

La respuesta del diputado Díaz se limitó a: “René, gracias por tu buen espíritu y tu pronta respuesta con la gentileza que te caracteriza. Es un buen auspicio para el proyecto que busca prorrogar nuevamente el pago del permiso de circulación”.

Que te crees aweonao q debemos funcionar xq tu lo dices?Asi como lo hicimos la primera ves en Comision OOPP q yo presido ya tenemos la disposicion para ayudar al pueblo y a los trabajadores en este y otros temas. https://t.co/FIMrKRenr3 — René Alinco Bustos (@alinco_rene) June 24, 2020

‘AWEONAO’: ¿QUÉ DIJO ALINCO SEGÚN LA RAE?

Según la RAE, Real Academia Española, cuyo objetivo, entre otros, es dedicarse a la elaboración de reglas normativas para el idioma español, el adjetivo calificativo utilizado por el diputado Alinco es de uso en Chile, y aunque vulgar, tiene una definición formal, pues en su función la RAE también da las directrices lingüísticas de nuestro del idioma español, así como las definiciones relativas a las palabras que utilizamos cotidianamente en el mundo hispanoparlante.

Es así que, para entender a cabalidad qué espetó el honorable diputado de Aysén al congresista que representa a Valparaíso, debemos ir a revisar el término “ahuevonar”, que la RAE define simplemente como “Hacer que se adopten características propias de huevón” .

Seguido, podemos encontrar en el concepto de “huevón, na”, que tiene 3 acepciones, siendo las 2 primeras despectivas. La primera alude a “perezoso” y la segunda apela a “imbécil” (tonto o falto de inteligencia), mientras en el último significado -utilizado solo en Honduras y Nicaragua- tiene un sentido más elevado, pues refiere a “Animoso, valiente”.

Por lo tanto, así queda más clara la intención que el legislador de Aysén quiso atribuir en las redes sociales a su par en el Congreso, con el epíteto de “aweonao”.