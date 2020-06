Edelaysén posterga hidroeléctrica Los Maquis ante oposición de vecinos de Puerto Guadal

Comunidad se alertó mayoritariamente ante anuncio de reinicio de obras, lo que se vio como un peligro en plena pandemia, por el ingreso de decenas de personas a la localidad provenientes de fuera de la región.

En 50 minutos y a través de una videoconferencia, la empresa Edelaysén explicó a los vecinos y vecinas de Puerto Guadal, este martes, los detalles de su propuesta para retomar las obras que pretenden instalar una hidroeléctrica en el río Los Maquis.

“Lo que nosotros estamos diciendo es que si en virtud de lo que hemos propuesto, este plan de reinicio de obras, a ustedes no les parece, nosotros acogemos esa solicitud. Eso es lo que estoy diciendo”, con estas palabras del gerente de comercialización de Saesa (controladora de Edelaysén), Marcelo Bobadilla, anunció el retroceso en la decisión de avanzar con las obras de la hidrocentral en Puerto Guadal.

Y es que el pasado viernes 19, en reunión con el alcalde de Chile Chico, Ricardo Ibarra, y los concejales, la compañía eléctrica había informado que reiniciarían este 1 de julio los trabajos -que implicarían contratar durante 4 meses en un centenar de trabajadores, con 70 a 80 externos a la región- y que se paralizaron en marzo de este año producto de la pandemia.

Por ello, ya el lunes, y a primera hora, la Directiva de la Junta de Vecinos N°8 de Guadal, remitió al Servicio de Salud de Aysén, una carta señalando su preocupación por esta situación.

“Aunque han planteado una propuesta de protocolo sanitario, nos parece de extrema gravedad que estando en plena crisis sanitaria y pandemia, donde se están extremado las medidas de cuarentenas, evitar aglomeraciones y traslados de personas, la empresa pretenda exponer a la población de nuestra comunidad y a los trabajadores de salud, considerando no solo las precarias condiciones de implementación de la posta sino fundamentalmente el gran número de vecinos y vecinas adultos mayores que existe en el pueblo (99 consignados), sumado a quienes presentan enfermedades de base y patología crónicas (122 con problemas cardiovasculares, 68 hipertensos, 31 diabéticos, por mencionar algunas cifras) y las condiciones de riesgo de embarazadas”, señala el documento

De esta manera, se hizo presente lo obvio, y es que en el eventual caso que se produzcan contagios en la localidad, la infraestructura en el lugar es insuficiente para hacerse cargo de un manejo adecuado de esta contingencia.

REUNIÓN CON LA COMUNIDAD EN 24 HORAS

Todo lo anterior, obligó a una reunión inmediata de la empresa con las fuerzas vivas de la comunidad, la que se produjo la mañana de ayer martes y en la cual estuvo presente Leonardo Morán, gerente zonal de Edelaysén en Coyhaique, quien presentó a 2 ejecutivos de Saesa vía telemática, para presentar los detalles del proyecto y luego dialogar con los vecinos.

La reunión concluyó pasadas las 13 horas, y por parte de la comunidad tuvo respaldo de las 2 juntas de vecinos locales, el Consejo Consultivo de Salud, la Agrupación de Carreristas y de Transporte de Carga, la AG de Turismo y la encargada del jardín infantil, las cuales reiteraron los antecedentes y su postura inamovible del rechazo al inicio de faenas mientras dure la pandemia, y mientras no se levante el estado de excepción constitucional.

Así es como la eléctrica local desistió del proyecto, con el compromiso ante los presentes, en voz de Marcelo Bobadilla, gerente de comercialización de Saesa.

En tanto, este lunes el alcalde y concejo municipal de Chile Chico emitieron un comunicado aclarando que no tenían injerencia en la decisión y que, por tanto, en la reunión con la empresa solo se habían informado y no se había resuelto nada al respecto.

“Nuestra apuesta y compromiso, será siempre y sin ninguna duda, por nuestro bien más valioso y a quienes nos debemos: nuestra comunidad”, señalaron desde el gobierno comunal, aunque los vecinos de Guadal recordaron que el municipio “sí tiene un amplio rango de posibilidades para proteger a la comunidad: judiciales, políticas, comunicacionales mostrando la preocupación y organización en la radio local, de movilización, como lo ha hecho en otras ocasiones”.

Consultada esta semana la seremi de Salud de Aysén, Alejandra Valdebenito, se limitó a responder que Edelaysén “es una empresa avalada por el Ministerio de Hacienda”, por tanto tendría ciertas prerrogativas para poder reiniciar faenas y que el organismo a nivel regional “lo único que debe hacer es preocuparse de que se cumplan los protocolos que se han establecido”.

La reunión íntegra quedó registrada aquí

VECINOS: “EL PROYECTO HOY ATENTA CONTRA LA VIDA DE LAS PERSONAS”

La secretaria de la Junta de vecinos N°8, Miriam Chible Contreras, comentó que “nos gustaría que nos escucharan a nosotros, estamos acá gran parte de la comunidad organizada. Ayer tuvimos un encuentro y tomamos la decisión, por todo lo que está pasando en Chile y en el planeta, de pedirles que no reinicien el proyecto hasta que termine la pandemia”.

Luego de sus palabras, uno a uno los dirigentes fueron expresando su opinión.

La también dirigenta de la organización, Alicia Vera, profundizó en que “nuestra preocupación es solamente la desconfianza a todo lo que está pasando en el país. Es muy difícil confiar, como población chica, en que realmente los protocolos, las medidas y todo lo que se está planteando y los exámenes, sean un recurso seguro. Por eso nosotros lo que queremos, realmente, es que la obra se aplace”.

El presidente de la Junta de Vecinos “Los Pioneros”, Oscar Verdugo, aclaró que “la gente tiene miedo, hay un temor con este virus. Y yo como presidente hoy día digo no al Maqui… el otro día tuvimos una reunión con Carabineros y nosotros no somos capaces de poder enfrentar la situación nuestra (de seguridad), ¿y la vamos a enfrentar con 100 personas más?”.

“El señor Bobadilla dijo que debíamos sentirnos orgullosos del sistema que están implementando… A mí me da lo mismo una central o no, pero no tengo por qué sentirme orgulloso de que los dueños que van a lucrar son profesores de Canadá. ¿Qué orgullo para mí es eso? ¿Qué estén explotando nuestros recursos, capitalizando con nuestros recursos, profesores de Canadá? Eso no es ningún orgullo”, reflexionó el también integrante de la Junta de Vecinos “Los Pioneros”, Alejandro Villegas. Esto, aludiendo a que Edelaysén pertenece al Grupo Saesa, controlado por Inversiones Eléctricas S.A., sociedad en que participan los fondos canadienses Ontario Teachers Pension Plan Board y Alberta Investment Management Corp. En su presentación, Bobadilla había destacado este hecho.

Angélica Antiñanco, presidenta de la A. G. de Turismo Local, indicó que “la gran preocupación es la gran cantidad de adultos mayores. Y hoy en día la mayoría que está acá está pensando en ellos”.

Miguel Gatica, presidente del Consejo Consultivo de Salud, indicó que “hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo en los temas relacionados con la pandemia. Y nuestra visión en que vivimos en un contexto muy complejo (…) Este proyecto atenta contra la vida de las personas de la comunidad si usted toma la decisión retomar la obra ahora. Si hay voluntad, hagan su obra, pero más adelante cuando las condiciones estén dadas”.

PENDIENTE: EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD DE LA POSTA

Pendiente queda ahora las deficiencias en la posta de salud local, que como se indicó en la comunicación formal al Servicio de Salud Aysén, “no cuenta con la implementación necesaria para dar una óptima atención a la comunidad con relación a sus necesidades sanitarias”.

Los vecinos precisaron que “esta grave situación” se ejemplifica en no contar con box de atención con colchón con superficie lavable, elementos de protección personal, transductor intracavitario para ecógrafo para las mujeres que se atienden en el establecimiento y, en forma especial, un cerco perimetral que permita controlar el acceso e ingreso de las

personas, ya que se han producido una serie de situaciones que han derivado en el robo de especies, destrucción de mobiliario e ingreso no autorizado.

Por ello es que solicitaron gestionar ante Carabineros una mejor vigilancia en el sector, pues no solo se debe resguardar el material, sino que además “la seguridad del personal de Salud, que ha vivido situaciones que amenazan su integridad física y síquica”.