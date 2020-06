Diputado Alinco denunció como “injusticia” el que hijo de Intendenta de Aysén reciba beca Junaeb

Parlamentario criticó que cientos de jóvenes de la zona quedaron sin el beneficio por “puntaje de corte”.

A través de un comunicado remitido a los medios de prensa, el diputado René Alinco Bustos (Ind.-PPD) denunció como una “contradicción” y una “injusticia” el que un hijo de la intendenta de Aysén, Geoconda Navarrete Arratia, sea beneficiario – renovante- de la Beca Patagonia Aysén.

El beneficio estudiantil de aproximadamente $430 mil, a juicio del parlamentario, se contradice y constituye “sobre todo una injusticia, siendo que a nivel regional un grupo de aproximadamente 300 jóvenes presentan problemas de adjudicación de esta y otras becas, tras haberse aplicado el famoso ‘puntaje de corte”.

Esta semana, la misma directora regional de Junaeb Aysén, María Luisa Vargas, explicó en reunión telemática con estudiantes y parlamentarios la situación que afecta a centenares de estudiantes, al haberse aplicado una tabla donde el Registro Social de Hogares de cada postulante y renovante ponderó más, en medio de la crisis y por un aumento en las postulaciones.

“Yo creo que todos necesitan, unos más y otros menos, el legítimo derecho de la beca, y es el ejemplo que quiero plantear hoy día, tenemos información oficial de que hay autoridades regionales que sus hijos tienen becas y como yo no ando con muchas vueltas, le voy a comunicar a la gente que -está en la página de Junaeb- el hijo de la señora intendenta regional Geoconda Navarrete es beneficiario de una beca y renovó, hace como 5 días que le pagaron ¿y qué pasa con el resto?”, expuso públicamente el diputado independiente.

Señaló, seguido, que “esta situación no debería suceder por muchos méritos del estudiante, teniendo en cuenta que los ingresos de su familia no se ajustan al puntaje de corte que sí se aplicó a cientos de jóvenes que también cumplían con el requisito para obtener y/o renovar las becas Aysén y Patagonia Aysén, entre otras”.

LLAMÓ A QUE JUNAEB TRANSPARENTE LOS BENEFICIARIOS

Alinco recordó que esta semana, junto a su par Miguel Ángel Calisto (DC), y al consejero regional Washington Medina (PPD), conversaron con los estudiantes que quedaron sin sus becas y conocieron algunos de los casos, donde el común denominador fue el hecho de que las familias necesitan de estos beneficios para poder continuar con la educación de sus hijos, y en estos tiempos de pandemia y sus efectos colaterales, se constituye en dineros que muchas veces pueden llegar a sostener por un tiempo la economía del hogar.

Asimismo, el parlamentario resaltó que estas becas fueron derechos adquiridos para todos los ‘hijos de Aysén’, y que hay familias que realmente necesitan sí o sí del beneficio para la continuidad de estudios de los jóvenes que cursan carreras de la educación superior, por lo que hizo un llamado a los diputados Miguel Ángel Calisto y Aracely Leuquén (RN) para que hagan uso de sus funciones como fiscalizadores y oficien ante Contraloría.

Finalmente, René Alinco reconoció que si bien Junaeb Aysén respondió con un nuevo anuncio para solucionar la problemática que afecta a los estudiantes de la zona, lamentó que no se haya transparentado una lista con los nombres de los beneficiarios.

“Nos decía la señora directora subrogante, que también se consideraba la situación social de los estudiantes por lo que este tema es una cuestión de ética, no es correcto -creo yo- que hijos de intendentes y quizás hijos de altos rangos estén gozando de una beca, cuando hay mucha gente necesitada con muchos méritos académicos. Ahora se me aclara un poco ‘la película’ de por qué quizá no nos entregan la información, porque quizá con cuántas sorpresas nos vamos a encontrar cuando empecemos a leer la lista de beneficiarios de la Región de Aysén”, concluyó el congresista.